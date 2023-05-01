Что увидит человечество перед смертью: ученые выдвинули новый сценарий конца света

18:07 02.05.2023

1 мая 2023



Яркая звезда в созвездии Ориона может стать последним, что увидит человечество



Евгений АРСЮХИН



Яркая звезда в созвездии Ориона может стать последним, что увидит человечество



Вы все еще можете посмотреть на Бетельгейзе: ясными ночами она мерцает у западного горизонта в лучах вечерней зари. Вот-вот она скроется в сиянии Солнца, и покажется утром уже в августе. Или не покажется: эта гигантская звезда балансирует на грани коллапса. Астрономы говорят, что на самом деле она уже взорвалась: до нее 650 световых лет, а в таком состоянии, как сейчас, она 650 лет точно не протянет, так что все уже случилось, и мы скоро это увидим.



Насколько скоро? Может, завтра. Может, наши внуки станут свидетелями. Но – вот-вот. Накануне пандемии Бетельгейзе творила такие коленца, что все были уверены: до взрыва дни и даже часы. Звезда выбрасывала облака пыли, которые почти заслонили ее от нас, и это было видно простым глазом, потому что Бетельгейзе померкла. Тогда как-то пронесло. Сколько у нее еще шансов?



Но что нам-то с того? Бетельгейзе станет ярче полной Луны, только красной. Так это даже красиво! Пугали, что Землю накроет радиация: ведь во время взрыва звезда просто фонтанирует ею. Но космической радиации люди почему-то не боятся (зато бабушки ходят по рынку с дозиметрами). Мол, она и так есть (это правда), магнитное поле Земли от нее защитит (полностью не защитит), и вообще, пока радиация доберется, что-нибудь придумаем (ну, придумайте сейчас). Других последствий вроде бы быть не должно.



Однако, новое исследование показывает, что взрыв сверхновой все-таки испепелит Землю. Беда придет, откуда не ждали: рентгеновское излучение.



Ученые внимательно изучили другие звезды, которые взорвались давно, с помощью рентгеновского телескопа. Эти звезды очень далеко от нас. И ученые нашли новый, и очень неприятный, эффект. Взрывная волна от звезды сталкивается с межзвездным газом. Из-за столкновения тормозится. Из-за торможения выделяет рентгеновское излучение. И именно оно просто-напросто испепеляет все в радиусе 160 световых лет.



Люди никогда не видели вспышку звезды так близко. В 1572 году в созвездии Кассиопеи загорелась невероятно яркая звезда. Теперь мы знаем, что до нее 7,5 тысяч световых лет. Люди выходили из домов, чтобы посмотреть на нее. В 1054 году китайцы заметили другую новую звезду, на этом месте сейчас мощный источник радиоизлучения. До нее 6,5 тыс. световых лет. До Бетельгейзе, напомним, всего 650. Но не 160! Так – угроза или нет?



Другие ученые (а статья вызвала шумную дискуссию) зацепились за цифру в 160 световых лет, и на голубом глазу утверждают, что Земле ничего не угрожает. Мол, все-таки далеко. Но внимательно перечитаем статью. Там говорится, что в радиусе 160 световых лет погибает буквально все и практически мгновенно. То есть – радиоактивный пепел и никто не выживет. Дальше, конечно, лучше. Но расчеты плотности рентгеновского излучения говорят, что Земля получит мощную дозу. И что будет?



От рентгеновского излучения из космоса нас очень надежно защищает атмосфера. К сожалению, если доза большая, именно она и станет жертвой. Ее состав изменится. Как именно – пока неясно, но это будет уже не тот воздух, которым мы дышим сейчас. Мы и так отлично портим себе среду обитания: с середины XIX века содержание кислорода упало на треть, выжгли. После рентгеновской атаки придется надевать противогазы и прятаться в бункер? Может быть. Может быть, не все окажется так плохо, и мы словно окажемся в высокогорье: дышать трудно, но можно. Может, в воздухе появятся другие, не полезные, газы. Это надо считать, чем и заняты сейчас ученые: статья только что вышла, осмысляют.



Лучше всего помогут поиски таких катастроф в прошлом, когда человека еще не было. Великие вымирания – их в истории было много. Причины не всегда понятны, но не сверхновые ли? Именно от геологов ждем сценария ближайшего будущего: кто вымер тогда, в прошлом, по какой причине? Что грозит нам?