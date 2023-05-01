БРИКС становится непрочным из-за буквы Р, - Г.Петров

20:09 02.05.2023

Россия, похоже, лишается поддержки других стран – членов этого международного клуба

Геннадий Петров



Может получиться так, что Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи.

Предстоящий в августе саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика) рискует стать последним для этого международного клуба если не формально, то фактически. Из ЮАР, страны – хозяйки мероприятия, поступает противоречивая информация, касающаяся Владимира Путина. Местная пресса пишет, что южноафриканские власти уговаривают российского лидера не приезжать. Это избавит их от необходимости выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на его арест или объяснять, почему они этого не сделали. Все это происходит на фоне недавнего голосования в ООН, где Бразилия и Китай впервые поддержали резолюцию, в которой Россия названа "агрессором".

Ситуация с предполагаемым визитом Путина в Йоханнесбург, где состоится саммит БРИКС, все более запутывается. Неделю назад президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о том, что правящая партия Африканский национальный конгресс (АНК) на заседании своего национального исполнительного комитета приняла решение о выходе из-под юрисдикции МУС. Это решение, по словам южноафриканского лидера, было принято из-за того, что суд "относится предвзято" к некоторым странам. Называть их Рамафоса не стал – возможно, потому что говорил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, всецело поддерживающим антикремлевскую коалицию. Впрочем, по контексту речи было понятно, что имеется в виду и Россия в том числе.



Нельзя сказать, что слова президента стали такой уж неожиданностью. АНК со времен борьбы с апартеидом к внешнеполитическим действиям Москвы относится, скажем так, с пониманием, даже несмотря на то что экономические связи с Западом у ЮАР несоизмеримо крепче, чем с Россией. Рамафоса не осудил действия РФ в Украине после 24 февраля 2022 года, а 10 марта того же года, к неудовольствию США, провел телефонные переговоры с Путиным, где предложил свои посреднические услуги в деле урегулирования конфликта. В ЮАР западную позицию по российской операции поддерживает только вторая по популярности партия, Демократический альянс. Она упирает в том числе на то, что конфликт в Украине приводит к повышению цен на продовольствие в мире, а это больно бьет по Южной Африке тоже.



Решение национального исполнительного комитета АНК могло бы стать первым правовым шагом по выходу страны из Римского статута, правового документа, на основе которого действует МУС. Для этого президенту нужно выступить с соответствующей законодательной инициативой, ее должен поддержать парламент. Последнее вполне возможно, но не стопроцентно вероятно: с одной стороны, у АНК большинство и в нижней, и в верхней палате, с другой – полного единства в оценке конфликта в Украине в партии нет. Российскую спецоперацию, например, открыто критиковала влиятельный юрист Тули Мадонсела, входящая в АНК.



Сложнее обстоит с одобрением идеи о выходе из Римского статута в судах. ЮАР – демократическое государство с независимой судебной системой, и выиграть там дело у президента вполне можно, что не раз подтверждалось практикой.



Не исключено, что именно угроза отмены его инициативы через суд подействовала на Рамафосу. Уже на следующий день после пресс-конференции на сайте президента появилось опровержение его же собственных слов. В нем утверждается, что Рамафосу ввели в заблуждение: была допущена "ошибка в комментарии во время брифинга" руководства правящей партии. Президент эту ошибку воспроизвел, а на самом деле выходить из МУС страна не собирается. Эти новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заверением, что Россия будет принимать участие в работе августовского саммита БРИКС, но: "...этому будут предшествовать двусторонние контакты с юаровцами, будем уточнять их позицию".



И вот южноафриканская газета Sunday Times сообщила со ссылкой на свои источники, что такие контакты начались. Заключаются они в том, что власти ЮАР попросили Путина не приезжать, а выступить на саммите по видеосвязи. Для его же безопасности. "У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", – цитирует газета некий анонимный источник в южноафриканском правительстве.



В этой связи вспоминается первая попытка властей ЮАР выйти из-под юрисдикции МУС. Она была при предшественнике Рамафосы Джейкобе Зуме, у которого нынешний глава государства был вице-президентом. В июне 2015 года в Йоханнесбург на саммит Африканского союза прибыл тогдашний президент Судана Омар аль-Башир. Уже тогда МУС был выписан ордер на его арест. Однако самолет аль-Башира беспрепятственно покинул Южную Африку как раз в тот самый момент, когда южноафриканский суд решал вопрос о его аресте. Эту историю Зуме вскоре припомнили. Неуважение к суду стало одним из обвинений в его адрес, когда дело дошло до разбирательства в отношении президента. Зума долго бился со следственной комиссией. Обвинение, связанное с визитом аль-Башира, удалось снять, но в конце концов Зума был признан виновным в коррупции и сел в тюрьму. Будет ли Рамафоса точно так же играть с правосудием, позволив Путину прилететь? Вряд ли. Так что информация газеты похожа на правду.



Конечно, если страна – участница БРИКС предпочтет выполнять решение суда в далекой Гааге, нежели защищать лидера страны БРИКС, данный международный клуб не исчезнет. Только впечатляет контекст, в котором разворачивается южноафриканская история. 26 апреля Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве ООН и Совета Европы. В этом документе есть формулировки, категорически не устроившие Кремль: о "беспрецедентных вызовах", которые появились "после агрессии Российской Федерации против Украины", о необходимости компенсаций жертвам российских действий и наказания "нарушителей международного права". Генассамблея приняла документ. Россию поддержали, как уже не раз бывало в ООН в прошлом, только Белоруссия, Никарагуа, Сирия и КНДР. А резолюция была одобрена голосами 122 стран. В том числе Бразилией, Индией и Китаем. Единственной воздержавшейся страной – членом БРИКС была ЮАР.