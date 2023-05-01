Объявлены окончательные итоги референдума в Узбекистане - 90,2% избирателей "за"

20:17 02.05.2023

Центризбирком объявил окончательные результаты референдума по Конституции Узбекистана в новой редакции. Данные практически не изменились. Явка составила 84,5%. За изменение Основного закона проголосовали 90,2% избирателей, против - 9,35%.



Центральная избирательная комиссия 1 мая объявила окончательные результаты воскресного референдума по Конституции Узбекистана в новой редакции.



Глава Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев на брифинге сообщил, что из-за выявленных серьезных нарушений были отменены результаты голосования на трех участках в Ташкенте, Ташкентской и Сырдарьинской областях. В связи с этим в итоги голосования внесены "незначительные изменения".



Явка на референдуме составила 84,5% (предварительно сообщалось о 84,54%),. Всего проголосовало 16 667 097 (было 16 673 189 человек) из 19 722 809 зарегистрированных избирателей. Из них досрочно проголосовали 611 320.



За изменение Конституции проголосовали 90,2% (90,21%) граждан, принявших участие в голосовании, или 15 034 608 человек (было 15 040 055), против - 9,35%, или 1 558 817 (было также 9,35%, или 1 559 200).



Количество бюллетеней, признанных недействительными, составило 73 672 (73 934), или 0,44%.



Согласно законодательству, ЦИК не позднее 10 дней после проведения референдума публикует принятое по его итогам решение на официальном сайте и в официальных источниках. Принятое на референдуме решение (закон) вступает в силу со дня официального опубликования итогов референдума ЦИК. Решение в день официального опубликования итогов референдума для организации его исполнения направляется в палаты Олий Мажлиса и президенту.