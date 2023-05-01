Радикально обновлено руководство УзбМЧС

20:30 02.05.2023

Назначены новые заместители главы МЧС Узбекистана

Президент Узбекистана назначил первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Санжара Зупарова (на фото), заместителями министра - Мухтара Мухитдинова и Хуршида Алибаева.



Постановлением президента Узбекистана на должность первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям - начальника штаба назначен полковник Санжар Тахирович Зупаров (на фото выше), сообщила пресс-служба МЧС.



Санжар Зупаров родился в 1975 году в Ташкенте. В 1996 году окончил Высшую техническую школу пожарной безопасности МВД. До этого назначения был начальником главного управления в МЧС.



мухтар мухитдинов, мчс, санжар зупаров, хуршид алибаев



Полковник Мухтар Яшнарович Мухитдинов назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.



Он родился в 1973 году в Ташкенте. В 1996 году окончил Ташкентский государственный технический университет, в 2004 году - Высшую школу стратегического анализа и прогнозирования. Ранее работал заместителем министра по поддержке махалли и старшего поколения.



мухтар мухитдинов, мчс, санжар зупаров, хуршид алибаев



Еще одним заместителем министра стал полковник Хуршид Нарказакович Алибаев, до этого работавший начальником Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области.



Он родился в 1982 году в Джизакской области. В 2003 году окончил Национальный университет Узбекистана, в 2015 году - Академию гражданской обороны России.



Полковник Камил Халбаевич Абдижалилов освобожден от должности замминистра по кадровой, воспитательной и просветительской работе в связи с переходом на другую работу.