Международная правозащита пытается спасти от увольнения кыргызскую коллегу - омбудсменшу иноагента

00:01 03.05.2023

2 мая 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Это репрессии. Международные правозащитники об отставке Атыр Абдрахматовой



Международные правозащитные организации - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Глобальный альянс национальных правозащитных учреждений (ГАНПЗУ) и Азиатско-Тихоокеанский форум национальных правозащитных учреждений (АТФ) обратились к Садыру Жапарову и Акылбеку Жапарову с заявлением по поводу досрочной отставки омбудсмена Атыр Абдрахматовой.



В письме они напоминают, что тесно сотрудничают с Атыр Абдрахматовой во время ее пребывания на посту акыйкатчи и "впечатлены ее непоколебимой приверженностью своему институциональному мандату по продвижению и защите прав человека в Кыргызстане. Омбудсмен КР является ценным учреждением - членом ГАНПЗУ и АТФ и регулярно вносит свой вклад в глобальные и региональные инициативы в области прав человека".



Правозащитники отмечают, что Атыр Абдрахматова столкнулась со значительным политическим давлением и угрозами репрессий в ответ на ее недавнее публичное выступление в защиту прав правозащитников, среди прочих действий, предпринятых ею для продвижения и защиты прав человека в течение срока ее полномочий.



В этих условиях мы глубоко обеспокоены тем, что Атыр Абдрахматова столкнулась с угрозой досрочного прекращения своих полномочий как прямой ответ на законные действия, предпринятые ею в официальном качестве при исполнении своего мандата по продвижению и защите прав человека.



из обращения международных правозащитных организаций властям Кыргызстана

Они также напомнили, что омбудсмен КР также является национальным правозащитным учреждением и действует в рамках международных стандартов, известных как принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, или Парижские принципы.



Одним из основных требований Парижских принципов является возможность института осуществлять свой мандат независимо и без вмешательства со стороны правительства и других субъектов.



Защита срока действия полномочий омбудсмена является важнейшей составляющей этой независимости.



Обратившиеся убеждены, что досрочное прекращение полномочий Атыр Абдрахматовой по указанным причинам ставит под угрозу независимость института акыйкатчи и явно не соответствует Парижским принципам.



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"Мы обеспокоены тем, что Кыргызстан как член Совета ООН по правам человека может навредить своей международной репутации и авторитету, если будет принято решение о досрочном прекращении полномочий Атыр Абдрахматовой. Мы отмечаем, что в своих добровольных обязательствах перед Генеральной Ассамблеей ООН в 2022 году, добиваясь избрания в Совет, правительство Кыргызстана взяло на себя обязательство "укреплять независимость института омбудсмена в соответствии с Парижскими принципами". Мы также отмечаем, что в докладе рабочей группы по универсальному периодическому обзору Кыргызстана за 2020 год ряд членов Совета по правам человека предоставили рекомендации правительству Кыргызстана по укреплению независимости института омбудсмена в соответствии с Парижскими принципами. Поддерживая эти рекомендации, мы призываем вас гарантировать независимость института омбудсмена, используя свое влияние для того, чтобы предложение о прекращении полномочий Атыр Абдрахматовой было отклонено", - указано в письме международных правозащитников.



Наши организации по-прежнему в вашем распоряжении и будут рады связаться с вами или вашими сотрудниками для дальнейшего обсуждения этого вопроса.



из обращения международных правозащитных организаций властям Кыргызстана

27 апреля комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша поддержал представление фракции "Ата Журт Кыргызстан" о досрочном освобождении от должности омбудсмена Атыр Абдрахматовой.