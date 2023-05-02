США не заинтересованы в победе Украины и лишь надеются с ее помощью подорвать силу России, - Ноам Хомски

00:10 03.05.2023

New Statesman

Великобритания

02 мая 2023

США не заинтересованы в победе Украины и лишь надеются с ее помощью подорвать вооруженные силы своего единственного реального военного противника – России, пишет публицист Ноам Хомский в статье New Statesman. Америка рассчитывает, что добьется этого за счет поставок оружия Киеву.



Идо Вок (Ido Vock)



Даже в свои 94 года Ноам Хомский не сбавляет оборотов. В мае американский обозреватель и лингвист опубликует свою новую книгу "Нелегитимная власть" - сборник интервью с политологом Си Джей Полихрониу, в основном о внешней политике. Интервью охватывают период с марта 2021 года по июнь 2022 года и касаются прелюдии к конфликту на Украине и его первых месяцев.

с Хомским по видеосвязи мы обсуждали главным образом Украину. Конфликт знаменует собой эпоху перемен в международном порядке. Логично было бы думать, что они станут испытанием для убеждений Хомского, чей критический взгляд на внешнюю политику США прогремел на весь мир во время войны во Вьетнаме. В своем эссе 1967 года "Ответственность интеллектуалов" он обвинил американскую интеллигенцию в "отмывании" действий правительства США за границей и зверств во Вьетнаме. Однако Украина - совсем иное дело. На сей раз США поддерживают суверенную страну против внешней агрессии. Наконец, у Хомского есть и личные связи с регионом: его отец родился на территории современной Украины, а затем в 1913 году эмигрировал в США.

Однако мировоззрение Хомского не допускает украинской самостоятельности. Хомский сообщил мне, что это "США и Великобритания" "отказались" от мирных переговоров на Украине, продвигая свои национальные интересы, даже при том, что страна "разбита и опустошена". [...] "Украина не самостоятельный игрок, они делают то, что им велят США, - сказал он и добавил, что США снабжают Киев оружием просто для того, чтобы ослабить Россию. - Для США это выгодная сделка. За малую толику своего колоссального военного бюджета они могут всерьез подорвать вооруженные силы своего единственного реального военного противника".



Россия же, по словам Хомского, действует сдержанно и умеренно. Он сравнивает российские методы ведения боевых действий с американским вторжением в Ирак в 2003 году и утверждает, что крупномасштабного разрушения инфраструктуры на Украине "не было". Он добавляет: "Хотя Россия, вне всяких сомнений, могла бы этого добиться, причем наверняка даже обычными вооружениями. Россия может сделать Киев таким же непригодным для жизни, каким стал Багдад, может уничтожить линии снабжения на западе Украины".

Когда я попросил его уточнить, намекает ли он на то, что Россия ведет себя на Украине гуманнее, чем США в Ираке, Хомский ответил: "Я не намекаю, это очевидно". Он подчеркнул, что с началом американского вторжения ООН пришлось отозвать своих инспекторов. "Нападение было до крайности жестоким - вот как привыкли воевать США и Великобритания, это их стиль, - говорит Хомский. - Посмотрите на жертвы. Я могу привести лишь официальные цифры ООН - по ним на Украине погибло 8 000 гражданских. А сколько было гражданских жертв, когда США и Великобритания напали на Ирак?".

По мнению Хомского, множество высокопоставленных лиц, побывавших в Киеве уже после начала боевых действий, - не только доказательство сдержанности России, но и полная противоположность Ираку. "Когда США и Великобритания громили Багдад, иностранные лидеры там бывали? Нет, потому что когда США и Великобритания затевают войну, они вцепляются противнику прямо в глотку. Они уничтожают все: связь, транспорт, энергетику. Это шок и трепет - чтобы общество перестало функционировать", - сказал Хомский.



Оценки числа погибших мирных жителей в Ираке сильно разнятся. По данным проекта Iraq Body Count (IBC), считающегося одной из наиболее полных баз данных по этой теме, всего за 20 лет в Ираке погибло от 186 000 до 210 000 гражданских. Но по его собственному признанию, эта цифра наверняка неполная. Почти 25 000 смертей напрямую связаны с действиями коалиции под эгидой США и ее иракских союзников. Еще десятки тысяч, по данным IBC, погибли от рук антиправительственных повстанцев, включая "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация, – Прим. ИноСМИ). Ответственность за гибель еще 100 000 гражданских лиц установить не представляется возможным.

[...]

Порой Хомский по идеологическим причинам выпускает из виду факты, которые противоречат его убеждениям. Так, Швеция и Финляндия хранили нейтралитет 210 лет и 73 года соответственно, однако в мае 2022 года после начала боевых действий на Украине подали заявки на вступление в НАТО. По мнению же Хомского, желание заручиться местом в альянсе не имеет ничего общего с боязнью российского нападения, которое, по его словам, "даже не обсуждалось". Мысль, что Россия может кому-то угрожать, - не что иное, как "западная пропаганда", считает он. Членство же в НАТО, отмечает он, открывает перед военной промышленностью обеих стран "большие рыночные возможности" и дает им "доступ к передовой технике".



На самом деле, обе страны прямо мотивировали свои шаги конфликтом на Украине. Более того, в Финляндии еще живы люди, которые застали советское вторжение. Отношение финнов к России до сих пор определяет Зимняя война с СССР 1939-1940 годов. Финляндия вошла в состав НАТО 4 апреля, а заявка Швеции по-прежнему задерживается возражениями Турции.



На вопрос, как будет выглядеть потенциальное урегулирование на Украине, Хомский ответил: "Во-первых, Украина не будет членом НАТО. Эту красную линию проводили все российские лидеры со времен Ельцина и Горбачева". И добавил: "Украина приобретет статус, скажем, Австрии времен холодной войны или сегодняшней Мексики. Мексика ни за что не вступит ни в один военный союз, враждебный США. Ни в каком договоре это не значится, но это и так очевидно".



Мирное соглашение предполагает, что Украина предоставит Донбассу, который сегодня частично оккупирован Россией, "ту или иную степень автономии". "Что же касается Крыма, то этот вопрос мы пока отложим. Его пусть обсудят позже. Таковы основные контуры решения в рамках "Минска-2"", - сказал Хомский. [...]

Его критика внешней политики США одной Украиной не ограничивается. По его словам, Вашингтон не только "спровоцировал" Россию расширением НАТО, но и "открыто провоцирует" Китай из-за Тайваня. "США окружают Китай кольцом государств-стражей, вооруженных передовым высокоточным оружием, нацеленным на Пекин", - заметил он, очевидно намекая на военное сотрудничество США с Японией, Южной Кореей и Австралией.

"Какая же угроза исходит от сегодняшнего Китая? - риторически спросил меня Хомский. - Угроза исходит из США, за которыми, конечно же, следует Великобритания. Она сегодня просто лакей. Это уже не независимая держава". Хотя Хомский признал, что Китай ведет себя "нехорошо" и нарушает международное право в Южно-Китайском море, он считает, что "все разговоры о войне за Тайвань идут с Запада", хотя Пекин считает остров своей территорией, не исключает вторжения и регулярно проводит военные учения, имитируя блокаду автономии.

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