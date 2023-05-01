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Эпоха "деревянного доллара" наступит не скоро, - СП
00:13 03.05.2023

2 мая 23
Эпоха "деревянного доллара" наступит не скоро
Страны мира ищут альтернативу американской валюте - но ее пока нет
Евгений Берсенев

Материал комментируют:
Александр Разуваев Андрей Песоцкий

В мировой экономике происходит постепенное снижение роли доллара, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе дискуссии на площадке Института Милкена в Вашингтоне с руководителем Bloomberg Economics Стефанией Фландерс.

"Действительно, наблюдается постепенный отказ от доллара, однако я не вижу какой-либо альтернативы ему. Во всяком случае, не в ближайшее время", - так оценила Георгиева глобальные перспективы американской валюты. В то же время, по ее словам, ослабление доллара не является самой животрепещущей проблемой в мире. Официальный руководитель МВФ отметила, что устойчивость данной валюты обусловлена мощью американской экономики и наполняемостью рынков капитала.

"И, если вы думаете об альтернативе, о мире, в котором мы можем массово перейти на использование цифровой валюты центрального банка, то там могут быть различные предложения… И здесь я не вижу альтернативы, не вижу ее в ближайшее время", - подчеркнула Георгиева.

Следует заметить, что еще в апреле глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил, что тенденция отказа от доллара при расчетах в мировой торговле является необратимой. "От доллара сейчас начинается бегство, оно пока еще не очень быстрое, но наверняка будет ускоряться", - сказал министр.

Оценивая действия США, Лавров заметил, что американцы "серьезно подрубили сук, на котором они сидели", когда продолжали рулить мировой экономикой за счет господства своей валюты. А введение антироссийских санкций только показало другим странам, что от долларовой зависимости следует уходить, указал глава МИД РФ. Он также напомнил о словах бразильского президента Лулы да Сильва, который 13 апреля заявил о необходимости создания альтернативы доллару для расчетов в мировой торговле.

А в марте спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал страны мира отказаться от доллара ради защиты своих национальных экономик на фоне краха американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Впрочем, позициям американской валюты пока мало что угрожает, поэтому признание Георгиевой отражает беспокойство за устойчивость глобальной экономики, убежден экономист Андрей Песоцкий.

- Все-таки доля доллара в международных расчетах в январе нынешнего года составила 40,12 процента. Так что ведущие мировые игроки, включая Китай, по-прежнему заинтересованы в поддержании его на плаву.

"СП": Даже Китай?

- У него тоже большинство торговых расчетов производится в долларах, юань и наш рубль для него на международной арене куда менее значимы. Вот и получается, что доллар пока будет сохраняться в качестве ведущей мировой валюты, в чем видят фактор стабильности оптимисты и фактор тревоги - пессимисты.

"СП": Что же так тревожит пессимистов?

- Они наблюдают за происходящими волнениями насчет судьбы доллара, с тревогой констатируя, что доллар теряет стабильность. А если вспомнить, что объем долговых обязательств США постоянно растет, то это может привести к тому, что сбудутся предсказания некоторых экономистов - и нынешняя глобальная финансовая конструкция когда-нибудь грохнется. Но пока, как мы видим, система стоит.

"СП": То есть, даже государства с растущими экономиками, стремясь к политическому суверенитету, готовы пожертвовать частью суверенитета экономического?

- Можно сказать и так. Просто отказ от доллара - это довольно серьезный вызов, революционный шаг, и далеко не каждый мировой игрок готов его бросить. Даже Пекин. Нужно учитывать, что интересы ведущих участников мировой экономики довольно сильно переплетены, большое число государств вовлечены в глобальные цепочки добавленной стоимости. И резкие движения могут негативно сказаться не только на экономике возмутителя спокойствия. Все это понимают, оттого и не осмеливаются даже всерьез предложить отказ от доллара.

"СП": Что может заставить ведущих экономических игроков пойти на это?

- Какие-то серьезные потрясения - скажем, данные о значительном падении американского ВВП и других экономических показателей. Если доллар начнет серьезно обесцениваться - это заставит искать какие-то варианты.

"СП": Но последние данные об американской экономике не выглядят оптимистичными. Да и в банковской системе США уже были потери.

- Это можно объяснить тем, что мир входит в глобальную рецессию. Даже на фоне роста инфляции в США доллару пока не просматривается альтернативы. Евро на противовес не тянет, потому что в Европе тоже экономическая ситуация ухудшается - там инфляция доходит до десяти процентов и даже выше, что для ЕС очень много. В общем, всем плохо, но никто не предлагает замену доллару, что тоже позволяет данной валюте держать лидерство.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев не удивлен высказываниями Георгиевой.

- Поскольку МВФ находится под контролем американцев, то директор-распорядитель обязана заявить, что, несмотря на имеющиеся трудности, альтернативы доллару нет и не предвидится.

"СП": И в самом деле нет?

- Думаю, альтернативой доллару является юань. В августе 2023-го, как известно, запланирован саммит БРИКС. Не думаю, что на нем будут озвучены какие-то кардинальные политические решения, но там могут согласиться с увеличением доли юаня в экономике. И эта доля будет неуклонно расти, а к 2030 году юань имеет все шансы стать ведущей мировой резервной валютой.

"СП": Вряд ли те же американцы безропотно согласятся с этим.

- Нет, что называется, худа без добра. Если следующий их президент окажется твердым, скажем, тот же Трамп, то он может перевести доллар в новую валюту объединенной финансовой системы с Канадой и Мексикой. Заодно под это дело можно будет реструктурировать американский долг.

"СП": Произошедший недавно крах Silicon Valley Bank и Signature Bank подорвал доверие к доллару?

- Скорее подкосил, но не сильно. Вот если случится крах наподобие Lehman Brothers - это будет очень серьезно, многим от этого станет сильно хуже. Но пока это такая страшилка, на которую пока никто сильно не оглядывается. В сети можно найти прогнозы, что уже летом на мировом финансовом рынке произойдет нечто ужасное, но, полагаю, вероятность такого события не слишком велика.

Источник - svpressa.ru
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