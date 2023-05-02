Си Цзиньпин обыгрывает Байдена в дипломатии по Украине, - Том О’Коннор

00:14 03.05.2023 Newsweek

США

02 мая 2023



Newsweek: у Китая наилучшие возможности приблизить окончание боевых действий на Украине



Намерение Китая направить в Киев спецпредставителя можно считать "положительным сигналом", заявил в беседе с Newsweek эксперт Жерар Аро. Но Белый дом категорически против попыток Пекина добиться прекращения огня. США рискуют остаться на обочине.

Том О’Коннор



Украина ждет из Китая недавно назначенного посланника мира, и Пекин может возглавить международные усилия по прекращению одного из самых взрывоопасных конфликтов века в Европе.

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Тем самым председатель КНР Си Цзиньпин бросает вызов давней роли США, которые со своей стороны пытаются гарантировать решающую победу Украины.



Скептики сомневаются как в серьезности намерений Пекина, так и его шансах на существенный успех. Однако другие, в том числе бывшие государственные чиновники, призывают поддержать китайскую попытку, а не бороться с ней, поскольку решающая победа на поле битвы не светит ни Киеву, ни Москве.

Так бывший посол Франции в США Жерар Аро одобряет интерес Запада к миротворчеству Си, хотя и настороженно смотрит на намерения Пекина.



"У китайцев несколько разных целей, которые могут противоречить друг другу, - сообщил Аро во время виртуальной беседы под эгидой аналитического центра "Приоритеты обороны. - Возможно, они лишь чувствуют некоторое принуждение и сами не вполне в это верят".

"Но они все же решились на этот шаг, и в наших интересах отнестись к этому серьезно, в смысле заманить китайцев в их же ловушку, чтобы они предприняли конкретные шаги и затем смирились с последствиями", - заключил он.



"Будет крайне контрпродуктивно, если китайцы потом скажут: "Мы пытались, но Запад не захотел", - сказал Аро. - Наоборот, мы должны сказать: "Браво, мы искренне вас поддерживаем", - и сделать упор на уставе ООН, уважении к независимости и территориальной целостности и так далее".



Си оседлал крупную дипломатическую волну: в марте КНР выступила посредником между ближневосточными соперниками Ираном и Саудовской Аравией. Месяц спустя президент Франции Эммануэль Макрон и делегация Европейского союза встретились с Си в Пекине, чтобы обсудить роль Китая в дипломатических отношениях между Россией и Украиной, а также позицию Европы в этом вопросе.

На первый взгляд может показаться, что у Пекина нет шансов установить мир, учитывая беспрецедентное и всеобъемлющее "стратегическое партнерство" Си и президента Владимира Путина. В феврале 2022 года они скрепили свое согласие на зимних Олимпийских играх в Пекине - а всего через две недели Кремль ввел на Украину войска.



Но даже всячески восхваляя связи с Россией, китайский лидер продолжил работу над мирным соглашением из 12 пунктов, благодаря которому его страна возглавила усилия по прекращению конфликта. Инициатива получила дальнейшее развитие в прошлую среду, когда Си провел первый с начала боевых действий телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским и выразил намерение направить в Киев спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя.

Аро назвал этот призыв "положительным сигналом" и предположил, что он подготовит почву для дальнейших шагов, особенно если Пекин поддержат западные державы.



"Я считаю, что нам действительно стоит подтолкнуть китайцев в том направлении, куда бы нам самим хотелось, и не отгораживаться от них каменной стеной, - сказал Аро. - Мы должны опровергнуть довод, что ответственность за продолжение конфликта лежит на Западе, потому что он якобы не хочет переговоров".



"Я считаю, что это очень и очень важно", - добавил он.

Вашингтон прохладно воспринял успех Пекина в посредничестве между Эр-Риядом и Тегераном, однако насчет китайских шагов в российско-украинском конфликте высказался куда откровеннее. Белый дом категорически против любых попыток Китая добиться прекращения огня: по его мнению, это узаконит "российскую агрессию" и даст войскам Москвы шанс перегруппироваться.

Однако, вопреки сопротивлению Запада, дипломатическая кампания Си несет в себе все признаки серьезного предприятия.



Известный китайский аналитик и журналист-международник Шэнь Шивэй отметил недавние встречи Си на высоком уровне с Макроном, Путиным и другими, а также квалификацию специального посланника Ли и его сорокалетний опыт в евразийских делах. Ранее тот занимал дипломатические должности в Советском Союзе и бывших советских республиках, а также десять лет пробыл послом в России (до 2019 года).

Комментируя, казалось бы, неразрешимую задачу найти точки соприкосновения между Россией и Украиной, Шэнь сообщил, что "основная позиция Китая заключается в содействии мирным переговорам".



"Военные решения не могут положить конец конфликтам, и добиться политического урегулирования - непростая задача, - сказал Шэнь. - Китай считает, что важно не упустить возможность и создать условия для политического урегулирования, поскольку рациональное мышление и голоса за политическое решение сейчас на подъеме".

"США и Европа уже вовлечены в этот конфликт, - добавил он, - но у Китая хорошие возможности посодействовать политическому урегулированию, поскольку он единственный из постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает дружеские отношения как с Россией, так и с Украиной".



Несмотря на тесную связь Си с Путиным и его согласие с российской позицией, что это Запад спровоцировал конфликт, расширяя НАТО на восток, Зеленский всегда пытался поддерживать рабочие отношения с Китаем - экономический потенциал этой державы позволит ей сыграть значительную роль в восстановлении разрушенной страны. Как и у большинства мировых стран, Пекин - главный торговый партнер Киева, и Украина подписалась на его инфраструктурный проект "Один пояс, один путь".



Таким образом, считает Шэнь, противодействуя миротворческой позиции Китая, Запад действует наперекор здравому смыслу.

"Лидеры США и Европы должны продемонстрировать политическую решимость и жизнеспособные решения, чтобы добиться политического урегулирования с участием Китая, - подчеркнул Шэнь. - Обвинения же в адрес Китая трудному политическому урегулированию не помогут - ведь не он создал этот кризис и даже в нем не участвует".

При этом он признал, что даже при крепнущей международной поддержке добиться успеха будет непросто.



"Рациональное мышление и сторонники политического урегулирования украинского кризиса усиливаются, - сказал Шен, - но России и Украине по-прежнему сложно идти на существенные компромиссы, поскольку обе стороны накапливают военные ресурсы на поле боя".

В отличие от США, где по сути сложился консенсус, что подъем Китая на мировой арене - это угроза, в Европе на этот счет возникли разногласия. Визиты Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Пекин воплотили в себе готовность взаимодействовать с Китаем на самом высоком уровне.



Однако роль Вашингтона наверняка окажет значительное влияние, если попытки Китая получат дальнейшее развитие.

"Главная помеха конструктивной роли Пекина - это ядовитый характер американо-китайских отношениях и порочный круг по принципу "око за око"", - отметил старший научный сотрудник Центра Стимсона и участник проекта "Переосмысление стратегии грантов США" Роберт Мэннинг. Прежде он занимал ряд должностей в американском правительстве и служил заместителем сотрудника национальной экономической разведки при Национальном разведывательном центре.



Мэннинг сомневается, что удастся найти быстрое решение, учитывая, что боевые действия зашли в тупик. Однако он отметил, что у Китая, наряду с Индией и Турцией, "наилучшие возможности, чтобы приблизить окончание боевых действий".



"Если мы хотим, чтобы китайские усилия оказались конструктивными, вашингтонским политикам хорошо бы прекратить лупить Пекин как боксерскую грушу, словно соревнуясь, чей антикитайский выпад сильнее, - сказал Мэннинг. - Пагубное влияние Си повлекло за собой чрезмерную глобальную реакцию, в том числе и со стороны США. Но их экономика размером в 18 триллионов долларов, они - держава номер один в торговле и экспорте капитала, а также зрелое ядерное государство. Нравится нам это или нет, они никуда не денутся, а позиция Китая направлена на ограничение американской мощи".



"США должны выстраивать свою дипломатию, исходя из этих реалий", - добавил он.

Ухудшение американо-китайских отношений, начавшееся еще при президенте Дональде Трампе, так и не стабилизировалось при его преемнике Джо Байдене, хотя тот и заверил, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне. Отношения с Пекином Байден представил как конкуренцию, конфронтацию и сотрудничество, причем последний их элемент оказался под сильным давлением.

Байден не раз обещал защитить спорный остров Тайвань, если Пекин попытается воссоединиться силой с этой самоуправляющейся автономией. На фоне продолжающегося взаимодействия на высоком уровне с руководством Тайбэя Пекин обвинил Вашингтон в отклонении от договоренностей 1979 года, краеугольного камня американо-китайских отношений. Параллельно Си наращивает силы близ Тайваня и проводит учения, демонстрируя готовность захватить остров.

Еще больше США и Китай разошлись по вопросам торговли, прав человека и других территориальных споров в регионе. Байден крепит военную мощь США в Азии, однако самый кровавый за последние десятилетия конфликт в Европе по-прежнему требует западных ресурсов: поддержка Украины ложится тяжким бременем на Вашингтон и его союзников.



Китай пока не протянул военную руку ни одной из сторон, но Белый дом утверждал со ссылкой на разведданные, что смертоносную помощь Пекина России нельзя сбрасывать со счетов. Это омрачает позицию Пекина в глазах Вашингтона.

"США должны потихоньку начать диалог с Китаем по Украине во что бы то ни стало, - считает Мэннинг. - Поначалу США критиковали Китай за нежелание осудить "российское вторжение" в соответствии с собственными принципами суверенитета и невмешательства. В последнее время - за военную поддержку, хотя тот ее даже не оказал".



Мэннинг считает, что такая сделка в конечном счете может принести пользу самой Украине. Хотя у него возникли сомнения, что "полное урегулирование в принципе возможно, пока у власти находится Путин", он допустил "перемирие корейского образца", которое поможет закрепить достижения Украины и позволит Киеву начать восстановление, временно отложив нерешенные вопросы.

"Вероятно, поэтому Зеленский и интересуется Китаем", - допустил он.



Этот интерес пока не привел к конкретным договоренностям, и согласие обеих сторон конфликта далеко не гарантировано. Конца конфликту не видно, и готовность Европы сотрудничать с Китаем в поиске решений грозит отодвинуть США на обочину будущих переговоров.



"Полагаю, предпочтительнее спокойно обсудить все с Китаем и изучить все возможности", - заключил Мэннинг. Источник - inosmi.ru

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