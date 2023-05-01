|Ташкентского бизнесмена Абдунабиева пытали в здании Таможенного комитета?
00:29 03.05.2023
Жителя Ташкента могли пытать в здании Таможенного комитета
В Ташкенте задержали предпринимателя Хасанбоя Абдунабиева, который обвиняется в незаконном обороте сильнодействующих лекарств. Правозащитник Абдурахмон Ташанов сообщил, что его могли пытать в здании Таможенного комитета, чтобы он признался в преступлении. В комитет к мужчине вызывали "скорую".
Руководитель Общества прав человека Узбекистана "Эзгулик" Абдурахмон Ташанов 1 мая сообщил о пытках в отношении 28-летнего предпринимателя из Ташкента Хасанбоя Абдунабиева.
Задержанный обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 251−1 Уголовного кодекса (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ организованной группой либо в крупном размере / наказываются лишением свободы от 7 до 10 лет).
По словам правозащитника, Абдунабиев мог быть подвергнуть пыткам при помощи электрошокера.
Абдурахмон Ташанов сообщил "Газете.uz", что получил письмо от адвоката задержанного, который утверждает, что Абдунабиева якобы забрали в здание Таможенного комитета Узбекистана, "надев на его голову мешок", чтобы он сознался в продаже и распространении сильнодействующих лекарств.
Защитник направил письмо председателю Службы государственной безопасности Абдусалому Азизову, в котором сообщил о возможном избиении и пытках Абдунабиева 6−7 апреля и попросил принять меры в отношении сотрудников Таможенного комитета и СГБ во главе с их руководителем по имени "Ботир".
Адвокат приложил письмо Ташкентского городского филиала Центра скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения от 25 апреля (копия есть у "Газеты.uz"), в котором сообщается, что в ночь с 6 на 7 апреля в 00:51 сотрудник "Норматов" вызвал "скорую" для Абдунабиева к зданию, расположенному на улице Ислама Каримова, 3 в Чиланзарском районе. По этому же адресу находится Таможенный комитет.
Врач поставил диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, множественные ушибы мягких тканей грудной клетки и спины. После оказания первой помощи пациент был госпитализирован в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.
В настоящее время Хасанбой Абдунабиев содержится в следственном изоляторе, известном как "Таштюрьма".
Согласно данным ЕГРПО, Хасанбой Абдухалил угли Абдунабиев указан учредителем фармацевтической компании Grand Mir Farm.
В своем письме руководителям СГБ, МВД, Таможенного комитета и других ведомств он сообщил, что его задержали 6 апреля вечером. По его словам, в тот день к его машине подъехал автомобиль Lacetti, из которого вышли четыре человека, силой вытащили его из машины и надели наручники.
В автомобиле нашли 3 единицы препарата "Тропикамид", 3 капсулы "Селофена" и 38 капсул "Регапена". Все три препарата являются сильнодействующими лекарствами и имеют ограничения при реализации.
Хасанбой Абдунабиев написал, что покупал эти лекарства для личного пользования, а не продажи. Обвиняемый утверждает, что его избивали и пытали электрошокером, чтобы он взял на себя обвинение в незаконной реализации сильнодействующих лекарств. Когда его состояние ухудшилось, ему вызвали "скорую", следует из его обращения.
Реакция МВД
В МВД заявили, что сотрудники Управления по борьбе с контрабандой Таможенного комитета и СГБ задержали Хасанбоя Абдунабиева "с применением физической силы из-за активного сопротивления".
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 251−1 Уголовного кодекса. Расследуется его причастность к другим тяжким преступлениям. Подозреваемому обеспечивается процессуальная защита, заявили в министерстве.
"В то же время установлено, что часть фигурантов указанных уголовных дел (в том числе против предпринимателя Дильшода Тураходжаева, об избиении которого также сообщил правозащитник Ташанов - ред.) регулярно занимались спортом, ранее участвовали в различных уличных потасовках, а в настоящее время предъявляют уже имеющиеся телесные повреждения через третьих лиц, чтобы создать недоверие и нездоровую сенсацию по отношению к правоохранительным органам", - отмечается в заявлении МВД.
По каждому делу прокуратура проводит следствие, отметили в министерстве.
Общество "Эзгулик" сообщало, что Дильшод Тураходжаев, который спустя 20 лет вернулся из России и вложил 25 млрд сумов в строительство туробъекта в Намангане, был задержан как "член преступной группы", которая планировала разбой. Правозащитники утверждают, что бизнесмен также подвергся жестоким пыткам.