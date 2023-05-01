Ташкентского бизнесмена Абдунабиева пытали в здании Таможенного комитета?

00:29 03.05.2023

Жителя Ташкента могли пытать в здании Таможенного комитета



В Ташкенте задержали предпринимателя Хасанбоя Абдунабиева, который обвиняется в незаконном обороте сильнодействующих лекарств. Правозащитник Абдурахмон Ташанов сообщил, что его могли пытать в здании Таможенного комитета, чтобы он признался в преступлении. В комитет к мужчине вызывали "скорую".



Руководитель Общества прав человека Узбекистана "Эзгулик" Абдурахмон Ташанов 1 мая сообщил о пытках в отношении 28-летнего предпринимателя из Ташкента Хасанбоя Абдунабиева.



