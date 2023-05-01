Уйдут миротворцы - Молдове конец

00:32 03.05.2023 Крах миротворческой миссии в Приднестровье приведет к возобновлению боевых действий с участием Румынии и Украины



Дмитрий Родионов

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Владимир Букарский

Илья Киселев



Даже если Молдавия выйдет из соглашения о миротворческой миссии в Приднестровье, российские миротворцы "в любом случае" останутся в республике, заявил глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев.



Он напомнил, что в Кишиневе не раз появлялись инициативы о выходе из соглашения 1992 года, после заключения которого в Приднестровье началась работа миротворческой миссии. "Даже если Молдова попытается выйти, мы считаем, что это не станет основанием для того, чтобы сворачивать миротворческую операцию. Ее надо сохранить в любом случае", - подчеркнул дипломат. По мнению Игнатьева, миротворцы должны продолжать защищать жителей Приднестровья.



"Здесь живет значительное количество мирных людей - полмиллиона населения Приднестровья, включая граждан Российской Федерации, которых почти 250 тысяч. Все эти люди требуют защиты", - подчеркнул он. Министр убежден, что миротворцы - это "главнейшая основа безопасности и мира" в регионе, они "блестяще" справляются с возложенными на них задачами.



Игнатьев также отметил, что миротворцы действуют в рамках своих полномочий, жители республики видят их "положительную роль", потому попытки молдавских властей спекулировать на теме миссии и обвинять военных в нарушениях безуспешны.



Напомним, миротворческая миссия в ПМР действует с 1992-го года и состоит из трех частей: российской, молдавской и приднестровской. Молдавия не раз призывала к выводу российских миротворческих сил из Приднестровья. Нынешний президент Майя Санду говорила об этом неоднократно причем, еще до того, как заняла свой пост. В феврале новый премьер-министр страны Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризовать регион путем вывода российских войск.



Тем не менее, говоря о нелегитимности нахождения в Приднестровье российских миротворцев, Кишинев отказывается первым покинуть миссию, что могло бы поставить под сомнение ее правовую основу. Чего боится? Что будет, сели они все же выйдут?



И насколько серьезной можно считать эту силу? На сегодняшний день ОГРВ (оперативная группа российских войск) включает два мотострелковых батальона, на вооружении которых нет ни танков, ни крупнокалиберной артиллерии, ни средств ПВО.



- На самом деле это серьезная сила, чтобы оборонять территорию Приднестровья от возможного вторжения на протяжении определенного времени - как минимум нескольких дней, - убежден исполнительный директор молдавского филиала "Изборского клуба", политолог Владимир Букарский.



"СП": Почему Кишинев так настаивает на выводе миротворцев? Он ему так мешают?



- Миротворцы всегда мешали кишиневским ястребам, которые убеждены, что, если бы не миротворческий контингент, Приднестровье давно было бы, путем комбинации "кнута и пряника", возвращено в состав унитарной Молдовы. Об этом открыто говорили некоторые представители молдавской делегации в ОКК еще в нулевых годах, когда у власти в Кишиневе были коммунисты во главе с Ворониным.



"СП": Насколько, по-вашему, можно говорить об эффективности миссии и, в первую очередь, ее российской составляющей? За последние 30 лет были риски возобновления конфликта? Или миссия и впрямь утратила свое значение?



- Эффективность миссии налицо - ни одного погибшего от вооруженного конфликта в течение более 30 лет. Естественно, провокации были - и в Дороцком, и в Варнице, и особенно 1 января 2012 года, когда на погиб житель Молдовы Вадим Писарь, протаранивший на своем автомобиле заграждение миротворческого поста. Провокации происходят и сегодня при активном участии журналистов молдавского провластного телеканала TV8 и так называемых "гражданских активистов" -тех самых, которые устраивали "похороны Путина" у российского посольства в Кишиневе. Тот факт, что подобные провокации регулярно повторяются, свидетельствует, что миротворческая операция проходит успешно. Если радикалы, у которых чешутся руки, беснуются - значит, все нормально.



"СП": Если представить себе, что Кишинев все же захочет вернуть Приднестровье силой - миротворцы смогут предотвратить это? Долго ли они продержатся?



- Это зависит от того, какие силы будут брошены на Приднестровье, кто присоединится к этой авантюре и какую политическую волю проявит Москва. Хотелось бы надеяться, что у молдавских руководителей, несмотря на всю их неадекватную риторику, с головой все в порядке.



"СП": Почему бы Молдавии не выйти из миссии самой? Что мешает?



- Односторонний выход Молдавии из этой миссии был бы самоубийством для нее. Если Кишинев потеряет рассудок и выйдет из миссии в одностороннем порядке, миссия продолжится в любом случае, только усложнятся ее задачи.



"СП": Нужен ли Молдавии полноценный конфликт в Приднестровье? Какие могут быть последствия, если продолжится давление на миротворцев?



- Молдавии горячий конфликт в Приднестровье однозначно не нужен, включая нынешнее руководство. Но он крайне нужен Украине и западным ястребам. Вопрос в том, смогут ли они оказать решающее давление на Вашингтон и Брюссель.



- Уже более 30 лет на берегах Днестра царит спокойствие и мир, - отмечает молдавский политолог Илья Киселев.



- Граждане Молдовы больше на стреляют друг в друга, а ездят по своим делам с одного берега на другой - на работу, в гости, за покупками. Это, на мой взгляд является лучшим показателем эффективности миротворческой миссии в Приднестровье. И, безусловно, ее основной и главной составляющей является российский контингент. При этом, необходимо учитывать, что на сегодняшний день службу в этом контингенте в большой его части несут уроженцы и жители Приднестровья, имеющие российское гражданство. Именно они и обеспечивают сохранение той ситуации, которая не позволяет определенным силам на правом берегу Днестра спровоцировать возобновление вооруженного конфликта.



К сожалению, достижение этого положения, когда сохраняется мир и обеспечивается сообщение между двумя берегами Днестра, идет далеко впереди процесса политического урегулирования, которое за 30 лет практически не продвинулось ни на шаг. Именно поэтому сохранение миротворческой миссии на данный момент необходимо и не имеет разумной альтернативы.



"СП": Почему Кишинев так настаивает на выводе миротворцев? Де факто они не представляют собой серьезную военную силу. Если уж кого им стоит опасаться, так это приднестровской армии…



- Миротворческая миссия находится в Приднестровье на основе соглашения, подписанного президентами Молдовы и России Снегуром и Ельциным. И по всем заключенным соглашениям вывод миротворцев обусловлен достижением политического соглашения, никак не раньше! Сегодня, когда в Кишиневе периодически раздаются высказывания чиновников разного уровня о необходимости вывода миссии, надо понимать, что это является зондированием возможных последствий и оно проходит по заказу западных кураторов нынешней молдавской власти. Сила миротворческого контингента не имеет важного значения, важен сам факт присутствия российских военнослужащих в регионе, который Запад уже считает своей собственной вотчиной. Миротворческий контингент, каким бы по силе он ни был, это законный повод для России вернуться, и вот это никак не устраивает Брюссель и Вашингтон.



"СП": Почему бы Молдавии не выйти из миссии самой в таком случае?



- Что мешает Молдове расторгнуть соглашение? Осознание того, что это невозможно и не имеет смысла делать в одностороннем порядке. Кроме того, что это может привести к размораживанию вооруженного конфликта, это неминуемо приведет к конфликту с Россией. Это безусловно сдерживает даже самые реакционные силы в Кишиневе, однако при соответствующем давлении Запада это, к сожалению, все же может произойти.



"СП": Если все же Молдавия выйдет, какими могут быть правовые последствия для миссии?



- Если Молдова в одностороннем порядке выйдет из этого соглашения, то миротворческий контингент может быть объявлен иностранной армией, вторгшейся на территорию Молдовы. Это приведет к военной атаке на Приднестровье как с молдавской, так и с украинской стороны. При этом, учитывая плачевное состояние молдавской армии, не исключено, что вместо нее на Приднестровье пойдут военнослужащие стран НАТО, которые в большом количестве дислоцируются в соседней Румынии. То есть, начнется открытое боевое столкновение России и НАТО. Это, очевидно, будет "официальное" начало Третьей мировой войны. И это еще одна причина, почему подобный шаг не предпринимается. Хотя полностью исключать то, что Молдове уготована роль нового театра военных действий наподобие Украины, тоже нельзя. Источник - СвободнаяПресса

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