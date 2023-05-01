Президент Жапаров поменял местами региональных акимов: Набиева в Джумгал, Субагожоева - в Кара-Су...

00:35 03.05.2023

Проведен ряд кадровых назначений в местные органы власти

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы о назначении ряда глав местных государственных администраций – акимов районов.



Таким образом, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики:



– Набиев Адыбек Асанович назначен главой государственной администрации – акимом Джумгальского района Нарынской области Кыргызской Республики;



– Субагожоев Жакыпбек Мойдунович назначен главой государственной администрации – акимом Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;



– Бахавадинов Эрмек Ибрагимович назначен главой государственной администрации – акимом Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;



Вместе с тем распоряжениями председателя кабинета министров – руководителя администрации президента КР Акылбека Жапарова:



– Манапов Уристем Ибраимович назначен первым заместителем полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Ошской области Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности;



– Тургунбаев Зарлык Тургунбаевич назначен заместителем полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Ошской области Кыргызской Республики;



– Бактыгулов Турсунбек Аманбекович назначен первым заместителем главы государственной администрации – акима Кочкорского района Нарынской области Кыргызской Республики;



– Мамадалиев Шакир Шамшидинович назначен первым заместителем главы государственной администрации – акима Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики;



– Осмонов Бактыбек Арапбаевич назначен заместителем главы государственной администрации – акима Араванского района Ошской области Кыргызской Республики, и он был освобожден от ранее занимаемой должности.



Отметим, что согласно Указу Президента Садыра Жапарова "О новой государственной кадровой политике" основной задачей является обеспечение справедливого доступа к государственной и муниципальной службе, недопустимость дискриминации, формирование профессионального государственного аппарата.



В рамках новой государственной политики кадровые назначения осуществляются из регионального резерва кадров, который исключает назначение на должности посредством протекционизма, покровительства либо патронажа и обеспечивает возможности карьерного роста для государственных служащих.



Основная цель формирования регионального резерва – своевременное замещение вакантных должностей глав и заместителей глав местных государственных администраций квалифицированными и перспективными управленческими кадрами.



Данные кадровые назначения проведены в целях оптимизации управленческой деятельности, а также повышения эффективности работы органов государственного управления.