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|Президент Жапаров поменял местами региональных акимов: Набиева в Джумгал, Субагожоева - в Кара-Су...
00:35 03.05.2023
Проведен ряд кадровых назначений в местные органы власти
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы о назначении ряда глав местных государственных администраций – акимов районов.
Таким образом, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики:
– Набиев Адыбек Асанович назначен главой государственной администрации – акимом Джумгальского района Нарынской области Кыргызской Республики;
– Субагожоев Жакыпбек Мойдунович назначен главой государственной администрации – акимом Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;
– Бахавадинов Эрмек Ибрагимович назначен главой государственной администрации – акимом Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;
Вместе с тем распоряжениями председателя кабинета министров – руководителя администрации президента КР Акылбека Жапарова:
– Манапов Уристем Ибраимович назначен первым заместителем полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Ошской области Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности;
– Тургунбаев Зарлык Тургунбаевич назначен заместителем полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Ошской области Кыргызской Республики;
– Бактыгулов Турсунбек Аманбекович назначен первым заместителем главы государственной администрации – акима Кочкорского района Нарынской области Кыргызской Республики;
– Мамадалиев Шакир Шамшидинович назначен первым заместителем главы государственной администрации – акима Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики;
– Осмонов Бактыбек Арапбаевич назначен заместителем главы государственной администрации – акима Араванского района Ошской области Кыргызской Республики, и он был освобожден от ранее занимаемой должности.
Отметим, что согласно Указу Президента Садыра Жапарова "О новой государственной кадровой политике" основной задачей является обеспечение справедливого доступа к государственной и муниципальной службе, недопустимость дискриминации, формирование профессионального государственного аппарата.
В рамках новой государственной политики кадровые назначения осуществляются из регионального резерва кадров, который исключает назначение на должности посредством протекционизма, покровительства либо патронажа и обеспечивает возможности карьерного роста для государственных служащих.
Основная цель формирования регионального резерва – своевременное замещение вакантных должностей глав и заместителей глав местных государственных администраций квалифицированными и перспективными управленческими кадрами.
Данные кадровые назначения проведены в целях оптимизации управленческой деятельности, а также повышения эффективности работы органов государственного управления.