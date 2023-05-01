Выборы Казакимов-2023: балаган лимитед?

00:38 03.05.2023 Выборы акимов-2023: что нужно знать и к чему быть готовыми



В этом году впервые состоятся прямые выборы акимов районов и городов областного значения нашей страны. Первоначальный запуск этого нововведения будет пилотным, а затем в ближайшем будущем планируется расширить выборы непосредственно до глав регионов.



Довольно интригующим в этой связи предстает вопрос – насколько это знаковое событие, что оно даст, и готово ли казахстанское общество к столь серьезному демократическому шагу?



Медиа-портал Caravan.kz приводит мнение представтелей экспертной среды.



По мнению политолог Замира Каражанова, в Казахстане на уровне общества давно сформировался запрос относительно выборов глав местных органов власти.



"Такое положение отчасти связано с высокой централизацией системы управления, в ее рамках население не могло влиять на процесс принятия решений, вследствие чего оно не могло решать существующие проблемы. По этой причине большие ожидания в обществе связывают с выборами акимов на разных уровнях власти. Избранный аким будет социоориентированным руководителем региона, так как его карьера теперь зависит от воли избирателей. Но это не более чем ожидания от предстоящих выборов.



Электоральный процесс – это не только процедура выбора, но и механизм "отсева" слабых претендентов на вакантное место. Поэтому качественный результат – в виде добросовестного акима – зависит от действующего Закона РК "О выборах". Он должен максимально обеспечить непредвзятость процесса голосования, прозрачность подсчета бюллетеней, высокую конкуренцию. Нормативно-правовую базу РК приводили в соответствие с Конституцией 2022 года, но новшества носили "точечный" характер, что снижает КПД электоральной кампании. Тем не менее прогресс есть. Например, отныне не требуется в обязательном порядке наличия опыта работы на госслужбе, чтобы баллотироваться на выборах. Вместо этого достаточно наличие у кандидата стажа работы на руководящих постах субъектов среднего предпринимательства либо некоммерческих организаций со среднегодовой штатной численностью не менее 50 человек. Не помешало бы в законе предусмотреть уголовную ответственность за давление на кандидатов, с целью вынудить их отказаться от продолжения электоральной борьбы. С одной стороны, норма станет дополнительной гарантией для соблюдения добросовестной конкуренции, с другой - она исключит криминализацию местных органов власти. Конечно, законодательство РК нуждается в дальнейших реформах, но это обстоятельство не умаляет значимости выборов акимов городов РК. В любом случае лучше так, чем никак!

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Насколько готово общество к этим выборам? Это не первое голосование для казахстанцев. Поэтому многое зависит не от населения, а от организации выборов. Главная задача – обеспечить высокую конкуренцию среди кандидатов и прозрачный подсчет голосов. Частично такие проблемы решали поправки в законодательство, которые вносились в конце 2022 года. Например, они не допускают выборов на безальтернативной основе. В то же время население имеет право только выбирать акима города или района. Вопрос досрочного прекращения его полномочий относится к компетенции маслихата. Импичмент возможен в случае, если его поддержат не менее одной пятой депутатского корпуса. Даже в этом случае маслихат - не последняя инстанция, окончательное решение об освобождении принимает вышестоящий аким. Но все-таки население должно иметь право не только выбирать акима, но и добиваться его отставки. Хотя бы для того, чтобы он ощущал ответственность перед избирателями, а не перед маслихатом или вышестоящим акимом. Тем более, что одна из задач предстоящих выборов заключается в укреплении доверия граждан к органам власти и повышении подотчетности акимов перед населением".



Политолог Ануар Бахитханов, в свою очередь, подчеркнул, что предстоящие выборы акимов в нашей стране являются важным и беспрецедентным событием, знаменующим значительный шаг вперед в процессе демократизации.



"Впервые граждане будут иметь право голоса при выборе своих местных лидеров. Введение выборов акимов предоставит возможность более инклюзивного управления с участием граждан, когда голос людей будет услышан, а их потребности будут удовлетворены. Выборы акимов - неотъемлемая часть демократии, но важно понимать, что демократия не может быть достигнута в одночасье и из ниоткуда. Для построения политически зрелого общества, способного быть устойчивым к разным угрозам, как внутренним, так и внешним, требуются время и усилия. Введение прямых выборов акимов является долгожданным изменением, однако важно обеспечить, чтобы избирательный процесс проводился прозрачно, справедливо и без какого-либо неправомерного влияния со стороны внешних сил.



Для общества важно быть информированным о своих правах и обязанностях как граждан и о важности их участия в избирательном процессе. Это поможет гражданам осознать их роль в формировании будущего своих сообществ и внести свой вклад в процесс демократизации страны. Однако в нашей стране все еще много проблем, которые нужно решать как можно скорее. Лидеры, способные решать эти проблемы и эффективно проявлять себя в кризисных ситуациях, необходимы для общества. Такие лидеры должны быть способными кризисными менеджерами, а не помазанными чиновниками или привязанными к кровным, дружественным или прочим связям персонами. Власти должны вести активную разъяснительную работу, чтобы люди понимали важность выборов акимов и их роль в решении проблем и формировании будущего своих сообществ.

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Несмотря на то, что впереди могут возникнуть трудности и проблемы, введение выборов акимов является важным шагом на пути к более развитой и демократичной стране. Этот процесс может быть долгим и трудным, но усилия, вложенные в него, окажут позитивное воздействие на будущее нашего общества. Введение выборов акимов даст возможность гражданам выбирать своих лидеров и участвовать в процессе управления, что в конечном итоге приведет к более ответственному и прозрачному управлению на местном уровне. Важно помнить, что демократия - это процесс, который требует времени, терпения и усилий от всех участников общества. Но если мы будем продвигаться вперед, мы можем достичь большего благосостояния и стабильности для всех граждан нашей страны".



Политолог Айбек Кумисбеков считает, что процесс выборности акимов в регионах повысит участие казахстанцев в госуправлении.



"Внедрение института выборности акимов для Казахстана – это эволюционный процесс, который занимает не одно десятилетие. Он шел вместе с развитием системы местного самоуправления. В этом году пройдут выборы акимов районов. Государство очень серьезно подготовилось к этому событию как с точки зрения наработанных практик, так и с позиции законодательства. В истории нашей страны уже были примеры проведения экспериментальных косвенных выборов через маслихаты акимов районов. Это произошло в 2005 году. Данная модель в дальнейшем получила свое развитие при избрании депутатами маслихатов акимов областей", - сказал Кумисбеков.



Эксперт отметил, что до выборов сельских акимов в 2021 году была проведена работа по внедрению бюджета четвертого уровня. Первые прямые выборы акимов сельских округов, по мнению эксперта, обнажили узкие места в законодательстве, впоследствии они были исправлены.



Как считает Кумисбеков, процесс выборов акимов районов и городов областного значения активизирует политические процессы в регионах. Выбранные акимы будут внимательно относиться к своим предвыборным обещаниям, пытаться завоевать лояльность населения.



"Успешно проведенные выборы в регионах могут стать шагом к выборам на руководящие должности. То есть произойдет переход к более широкой модели самоуправления. Люди должны привыкнуть к мысли, что они тоже несут ответственность за развитие своего населенного пункта. Ведь от их голоса зависит, кто встанет у руля власти – достойный человек или популист", - резюмировал эксперт. Источник - Caravan.kz

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