|Несколько стран ОПЕК+ добровольно снизят добычу нефти
05:10 03.05.2023
В результате общее сокращение с мая составит примерно 1,657 млн баррелей в сутки
Ряд стран, входящих в альянс ОПЕК+,
добровольно снижает с понедельника, 1 мая, добычу нефти дополнительно к своим
квотам в рамках договоренности с партнерами и будет удерживать ее на таком
уровне до конца 2023 года, пишет Интерфакс-Казахстан.
В начале апреля несколько стран ОПЕК+ уже объявили о
добровольном согласованном снижении нефтепроизводства, а Россия продлила до
конца года свое решение о сокращении добычи на 500 тыс. б/с к февралю,
действовавшее до июля.
В результате общее снижение с мая составит примерно 1,657
млн б/с (без учета России - 1,2 млн б/с): Саудовская Аравия сократит производство
на 500 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/с, ОАЭ - 144
тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с и
Габон - 8 тыс. б/с.
Представители стран не сообщили, от какого уровня будет
отсчитываться снижение, но добыча большинства из них, по последним раскрытым
данным, в феврале находилась примерно на уровне разрешенных квот.
В качестве объяснения причин добровольного снижения
приводятся выражения вроде "превентивная мера" для "решения проблем, стоящих
перед мировым рынком нефти и для достижения баланса между спросом и
предложением", а также "стабильность рынка". Само же решение принято "по
согласованию с некоторыми странами, участвующими в сделке ОПЕК+".
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщил, что Россия
вышла на обещанное снижение в 500 тыс. б/с, а к добровольным сокращениям "в
основном присоединились те страны, которые выполняют свои обязательства
(некоторые государства не могут увеличить нефтедобычу до разрешенных им уровней
- ИФ)".
МЭА оценивало, что в марте ОПЕК+ добывала 37,94 млн б/с
нефти, в то время как по условиям соглашения могла извлекать 40,1 млн б/с, то
есть участники сделки отставали от разрешенных им квот на 2,16 млн б/с.