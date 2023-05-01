Несколько стран ОПЕК+ добровольно снизят добычу нефти

05:10 03.05.2023

В результате общее сокращение с мая составит примерно 1,657 млн баррелей в сутки



Ряд стран, входящих в альянс ОПЕК+,

добровольно снижает с понедельника, 1 мая, добычу нефти дополнительно к своим

квотам в рамках договоренности с партнерами и будет удерживать ее на таком

уровне до конца 2023 года, пишет Интерфакс-Казахстан.

В начале апреля несколько стран ОПЕК+ уже объявили о

добровольном согласованном снижении нефтепроизводства, а Россия продлила до

конца года свое решение о сокращении добычи на 500 тыс. б/с к февралю,

действовавшее до июля.

В результате общее снижение с мая составит примерно 1,657

млн б/с (без учета России - 1,2 млн б/с): Саудовская Аравия сократит производство

на 500 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/с, ОАЭ - 144

тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с и

Габон - 8 тыс. б/с.

Представители стран не сообщили, от какого уровня будет

отсчитываться снижение, но добыча большинства из них, по последним раскрытым

данным, в феврале находилась примерно на уровне разрешенных квот.

В качестве объяснения причин добровольного снижения

приводятся выражения вроде "превентивная мера" для "решения проблем, стоящих

перед мировым рынком нефти и для достижения баланса между спросом и

предложением", а также "стабильность рынка". Само же решение принято "по

согласованию с некоторыми странами, участвующими в сделке ОПЕК+".

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщил, что Россия

вышла на обещанное снижение в 500 тыс. б/с, а к добровольным сокращениям "в

основном присоединились те страны, которые выполняют свои обязательства

(некоторые государства не могут увеличить нефтедобычу до разрешенных им уровней

- ИФ)".

МЭА оценивало, что в марте ОПЕК+ добывала 37,94 млн б/с

нефти, в то время как по условиям соглашения могла извлекать 40,1 млн б/с, то

есть участники сделки отставали от разрешенных им квот на 2,16 млн б/с.