"Блудный сын" и "черная дочь". Британская королевская фамилия разосралась на похоронах королевы

06:22 03.05.2023

Скандал вокруг королевской семьи: почему принц Гарри приедет на коронацию Карла III без Меган Маркл

Екатерина Сорокина



Вся Великобритания готовится к важному событию, которое состоится 6 мая



Вся Великобритания затаила дыхание в ожидании коронации Карла III, которое состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Последняя коронация была проведена 70 лет назад: в 1953 году на престол взошла Елизавета II, заняв это почетное место после смерти своего отца Георга VI. Теперь же королем Великобритании станет 74-летний Карл III - сын Елизаветы II и принца Филиппа.



Но, несмотря на столь радостное мероприятие, омрачает это событие скандалы, которые не утихают вокруг королевской семьи. Мир волнует один важный вопрос, будет ли присутствовать на церемонии младший наследник Карла III - принц Гарри. И приедет ли "блудный сын" один или в компании своей скандальной супруги - Меган Маркл.



По опросу копании Deltapoll, многие британцы считают неуместным присутствие герцогини Сассекской, которая не перестает шокировать публику различными откровения, ставя всех членов королевской семьи в неловкое положение. В апреле же появилась информация, что принц Гарри приедет на коронацию Карла III в полном одиночестве. Правда, младший внук покойной Елизаветы II будет на этом мероприятии в качестве обычного гостя, а не члена королевской семьи.



Вся Великобритания затаила дыхание в ожидании коронации Карла III, которое состоится 6 мая. Фото: Global Look

Как сообщает британский таблоид "The Sun", перед тем, как получить приглашение на коронацию своего отца, принц Гарри приехал к Карлу III, чтобы поговорить с ним по душам. Чуть позже сообщилось, что герцог Сассекский явится на это мероприятие без герцогини Сассекской, которая останется дома с детьми - сыном Арчи (2019) и дочерью Лилибет Дианой (2021).



Также сложилась еще одна спорная ситуация, которая удивила народ не менее, чем непростые отношения принца Гарри и Карла III. Оказывается ряд знаменитостей отказались выступать на коронации сына Елизаветы II. Среди них оказались такие звезды, как Адель, Элтон Джон, Гарри Стайлс, Spice Girls, Кайли Миноуг, Эд Ширан и Робби Уильямс. Почему так произошло - неизвестно, а сами знаменитости до сих пор никак не прокомментировали свое решение. Ходят слухи, что многие звезды отказались от выступления из-за скандалов, связанных с королевской семьей.



Напомним, что Елизавета II правила Великобританией более 70 лет и стала самым долгоправящим монархом в истории. Она умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. В окружении королевы говорили, что ее здоровье резко ухудшилось после того, как она похоронила своего мужа - принца Филиппа, который ушел из жизни 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до своего 100-летнего юбилея. Останки Елизаветы II и ее супруга находятся в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке.