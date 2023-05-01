Американцы создают специальный штаб для экономической борьбы с Китаем

06:37 03.05.2023 Россия обречена быть отстающей на фоне технологической гонки США и КНР

Анатолий Комраков



Китай вдвое уступает США по доле затрат от ВВП на НИОКР, но более чем вдвое опережает Россию.

США беспрецедентными темпами инвестируют в науку, инновации, исследования и разработки, чтобы вернуть себе технологическое лидерство в конкуренции с Китаем. Поднебесная уже сегодня стала мировым лидером по количеству патентов и обгоняет США по темпам своих разработок. На фоне мировых технологических лидеров РФ выглядит явным аутсайдером по доле затрат на исследования и разработки.

Активность Китая является для США самой серьезной угрозой со времен Второй мировой войны. Для победы в конкуренции с Китаем американцам нужно создать гражданский эквивалент военного Объединенного комитета начальников штабов с мандатом на управление гражданскими ведомствами США в геополитической и экономической конкуренции, предлагает Барри Павел, вице-президент корпорации RAND по исследованиям национальной безопасности.



США резко нарастили в первом квартале 2023 года затраты на науку, инновации, исследования и разработки. Теперь создание технологий и софта занимает свыше 5% от ВВП (по добавленной стоимости и номиналу) – максимум за всю историю. Изменения доли за 10 лет составляет 1,5 процентных пункта (п.п.) – это самый быстрый темп увеличения расходов на инновации за весь период существования США, отмечают исследователи корпорации RAND.



По данным Европейской экономической комиссии ООН (UNICE), лидером по затратам на исследования и разработки в процентах от ВВП в 2020 году был Израиль с показателем 5,4%. США занимали второе место с 3,5% вместе со Швецией и Бельгией. На создание технологий (по добавленной стоимости, а не по валовым расходам) с 2007 по 2012 год в среднем США расходовали 1,9% от ВВП по номиналу, отмечает финансовый аналитик Павел Рябов (канал Spydell_finance). Постепенное ускорение началось с 2013-го, и существенное ускорение наблюдалось с 2017 года, когда началась технологическая и экономическая война с Китаем. В 2017 году американскому истеблишменту и технологической элите стало понятно, что США уступают и теряют темп инновации в сравнении с Китаем, в котором расходы на эти цели растут по параболической траектории, пишет он.



В середине 90-х годов комплексные расходы Китая на исследования и разработки со стороны бизнеса и государства по всем направлениями составляли не более 5 млрд долл. по сравнению с 200 млрд в США. В начале нулевых Китай нарастил расходы до 10–15 млрд против 270 млрд в США. К мировому кризису 2009 года Китай тратил около 75 млрд, а США – свыше 400 млрд. В 2015–2018 годах экспансия Китая в этой области начала осознаваться политической и бизнес-элитами США как угроза технологическому лидерству Америки. К 2018 году затраты Китая составили уже 300 млрд, в США – 615 млрд долл.



В 2022 году, как сообщало агентство Синьхуа со ссылкой на Государственное статистическое управление (ГСУ) страны, общие расходы Китая на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) составили свыше 3 трлн юаней (около 456 млрд долл.), увеличившись на 10,4% в годовом исчислении. При этом они составили 2,55% от ВВП страны, что на 0,12 п.п. больше, чем в 2021 году.



Но теперь США решили нарастить усилия в этой области, их затраты на 2023 год планируются на уровне 877 млрд долл. Вместе с технологиями растут расходы на создание программного обеспечения, которые существенно ускорились с 2015 года, около 80% в структуре чистого приращения составляют расходы на создание искусственного интеллекта (ИИ). Одной из форм высшей эволюции ИИ в настоящий момент являются ChatGPT, но это публичная форма ИИ, а значительная часть ИИ-разработок являются непубличными. В итоге, отмечает Рябов, создание технологий и софта занимает свыше 5% от ВВП (по добавленной стоимости и номиналу) – и это максимум за всю историю. "Противостояние США и Китая выходит на новый уровень, так как экономическая война в XXI веке – это прежде всего битва технологий и идеологии, в том числе битва за лучшие и самые креативные умы", – пишет эксперт.



Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO, ВОИС) в 2021 году зафиксировала подачу 3,4 млн патентных заявок, что на 3,6% больше, чем годом ранее, при этом около 70% общемирового числа заявок пришлось на ведомства стран Азии. Заметный рост числа местных патентных заявок отмечался в Китае (рост на 5,5%), Индии (5,5%) и Южной Корее (2,5%). В результате доля заявок, поданных в странах Азии, превысила две трети общемирового числа заявок. Патентная активность в 2021 году снизилась в США (снижение на 1,2%), Германии (3,9%) и Японии (1,7%). При этом на КНР пришлось 38% выданных патентов, на США – 18%, Японию – 16, Южную Корею – 10, Германию – 4, Францию – 2, Великобританию – 1%.



Как отмечал генеральный директор ВОИС Дарен Танг, рост числа поданных заявок на регистрацию интеллектуальной собственности во время пандемии показал, что инновационная и творческая деятельность во всем мире продолжалась, несмотря на экономические и социальные потрясения. "Эту устойчивость не следует воспринимать как должное. Надвигается еще один экономический спад, усиливается геополитическая напряженность", – предупреждал он.



Россия занимает 10-е место в рейтинге ведущих стран мира по величине внутренних затрат на исследования и разработки (ИР) в расчете по паритету покупательной способности национальных валют, подсчитывали ученые из ВШЭ. Их объем в 2016 году составил 39,9 млрд долл. В пятерку лидеров кроме США (511,1 млрд долл.) и Китая (451,2 млрд) входят Япония (168,6 млрд), Германия (118,5 млрд) и Южная Корея (79,4 млрд долл.).



Госпрограмма "Научно-технологическое развитие РФ", рассчитанная до 2030 года, предполагает гигантским объемом финансирования 10,1 трлн руб. Ее реализация позволит выполнить цель майского указа президента Владимира Путина, обеспечив присутствие России в десятке ведущих стран по объему научных исследований и разработок. Госпрограмма включает в себя 12 основных направлений, предусматривающих переход к современным цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, созданию систем машинного обучения, искусственного интеллекта и даже формирование передовой модели научных исследований, обеспечивающей превосходство российских научных школ в мировой научной повестке. Разработчики госпрограммы уверены, что к 2030 году в России на научные исследования будет направляться 1,64% от ВВП, при этом доля внебюджетных средств вырастет до 75% с нынешних 53%.



Расходы в России на НИОКР составляют 1% ВВП, и они стагнируют уже 14 лет, отмечал главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач. По его подсчетам, удельный вес США и других научно-технологических лидеров в НИОКР в два с лишним раза больше, чем их удельный вес в мировом ВВП. Например, ВВП США составляет 15% по паритету покупательной способности (ППС), а НИОКР – более 30%. ВВП Китая по паритету – 18%, а НИОКР – 26%, то есть примерно в 1,6–1,7 раза больше. "У нас, несмотря на все амбиции, прямо противоположная картина. По ППС наш ВВП составляет 3% мирового, а расходы на НИОКР – 2% с небольшим. То есть наши позиции в научном мире даже слабее, чем наши не сильно большие экономические позиции. И без переворота в этой сфере мы не прорвемся и не решим многих долгосрочных задач", – писал он. Клепач с коллегами проводил сопоставление с Советским Союзом, где уровень расходов на НИОКР в 1988 году составлял почти 5%, то есть столько же, сколько сейчас у мировых лидеров – США и Израиля – и в пять раз больше, чем у современной России. Причем, как отмечает экономист, в РФ традиционно во время кризисов режутся инвестиции, в том числе на НИОКР. Так было в 2008 году, в 2020-м и происходит сейчас. А в мире картина прямо противоположная. "ВВП по 2020 году провалился, но расходы на НИОКР выросли и начинается волна серьезного роста расходов на НИОКР, в которой мы не участвуем", – отмечал он, предупреждая, что как Россия проиграла в свое время научно-технологический переворот конца 80-х – начала 90-х годов, несмотря на очень серьезные заделы в СССР, так она может это повторить сейчас и проиграть, если не примет участия в научно-технологической войне.



РФ не в том положении, чтобы вступать сейчас в гонку затрат на развитие технологий, считает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. "Рост экономики в 2023 году будет в диапазоне от 0 до 1%, то есть это не экономика роста, это не лучшее время, чтобы вступать в гонку по расходам на НИОКР, – говорит он. – Опыт РФ в предыдущие кризисы и мой собственный опыт по работе в Миннауки свидетельствует, что расходы на эту деятельность в кризисы у нас притормаживаются. И сейчас та же история: долю затрат от ВВП вряд ли удастся увеличить, это нереально, так как в приоритете остаются вопросы выживания, поддержки социального сектора. Новые программы развития технологий (например, в гражданской и беспилотной авиации) – это только планы, реализовать которые в условиях затяжного кризиса, дефицитного бюджета сложно". Источник - НГ

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