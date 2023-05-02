 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 03.05.2023
06:51  Во 2 тур выборов башкана (главы) Гагаузии вышли: Григорий Узун из прозападной ПСРМ - 26,4 % и Евгения Гуцул из партии "Шор" - 26,47 %
06:37  Американцы создают специальный штаб для экономической борьбы с Китаем
00:38  Выборы Казакимов-2023: балаган лимитед?
00:34  Игра на повышение: насколько серьезна угроза дефолта в США
00:32  Уйдут миротворцы - Молдове конец
00:29  Ташкентского бизнесмена Абдунабиева пытали в здании Таможенного комитета?
00:14  Си Цзиньпин обыгрывает Байдена в дипломатии по Украине, - Том О’Коннор

00:13  Эпоха "деревянного доллара" наступит не скоро, - СП
00:10  США не заинтересованы в победе Украины и лишь надеются с ее помощью подорвать силу России, - Ноам Хомски
00:01  Международная правозащита пытается спасти от увольнения кыргызскую коллегу - омбудсменшу иноагента
Вторник, 02.05.2023
20:30  Радикально обновлено руководство УзбМЧС
20:17  Объявлены окончательные итоги референдума в Узбекистане - 90,2% избирателей "за"
20:09  БРИКС становится непрочным из-за буквы Р, - Г.Петров
18:07  Что увидит человечество перед смертью: ученые выдвинули новый сценарий конца света
17:45  У Анны Башинской, посмевшей покритиковать Зеленского, отняли мандат депутата Алматинского горкенеша
16:41  Братский салям. Токаеву пришло спец-письмо от Макрона
16:39  Шесть казахстанок в тюрьме Ирака объявили голодовку
16:35  В Кадамжайском районе развесили уличные баннеры с изображением основателя Кыргызстана - Иосифа Виссарионовича Сталина
16:30  Нефтяной потолок: ОПЕК подыграла России
15:55  В честь праздника туркменского скакуна Сердару Бердымухамедову подарили восемь коней. Скачи на все... стороны
15:53  Сажал липу, нес бревно... Токаев лично поучаствовал в субботнике
15:51  В США рухнул третий крупный банк за два месяца. Светлой памяти First Republic Bank
15:39  Искусственный интеллект делает аутсайдерами людей с высшим образованием, - Глеб Кузнецов
14:07  Турки смастерили боевой самолет 5-го поколения - KAAN. Пока в виде голограммы
13:58  Размотавший миллиарды питерский олигарх Израйлит признан невиновным
13:54  Агромикрокредит в Казахстане: за и против
13:48  Молодых сарбазов Казахстана учат играть на домбре. В бою - поможет...
13:35  Когда союзник Касым и врагов не надо. Казахстан проголосовал за резолюцию ООН с осуждением "российской агрессии".
13:34  Умер еще один знаменитый советский кутюрье Валентин Юдашкин
13:30  Запад пытается перекрыть центразийский реэкспорт в Россию, - Д.Нефедов
12:30  Турция выбирает лидера и эпоху, - Сергей Станкевич
11:44  Армия Тайваня готова только к одной войне - Александр Храмчихин
00:25  Узбекистан: "звезда Востока" манит информационных прохиндеев, - Э.Фишман
00:19  Мир без США: Китайский спецназ в Судане и российские двигатели в Китае, - СП
00:16  Узбекистан стал крупнейшим экспортером муки. За счет Казахстана
00:14  Начато строительство нефтепровода для первого НПЗ в Монголии
00:09  Идет всемирная война против христиан, их враги пригрелись и в Америке, - Раймонд Ибрагим
00:06  АЭС "Аккую": с помощью России Турция осваивает "мирный атом", - А.Арешев
00:02  Нейросеть бросает вызов. Искусственный разум выходит из-под контроля, - Иван Полетаев
Понедельник, 01.05.2023
22:14  В Шымкенте пропал известный адвокат Усетов
20:08  Россия тотально разбомбила Павлоград
18:53  Al Ittihad: однополярному миру во главе с США пришел конец благодаря России
18:14  Скончался замечательный российский историк-тюрколог Вадим Трепавлов
17:52  Англосаксы опутывают Киргизию наркопаутиной, - Вл.Прохватилов
17:17  Парижане из "черного блока" люто разносят Париж
16:38  Огнем российской артиллерии ликвидирован "лучший украинский зенитчик" Линийчук ("Кельт")
16:35  ЦИК Узбекистана аннулировал результаты голосования на трех участках. Перестарались?
16:23  Туркменистан начал поставки сжиженного газа в Пакистан через Афганистан
16:20  Умер первый советский кутюрье Вячеслав Зайцев
14:55  О международном форуме "Транспортная логистика Каспийского региона – 2023", - В.Чушкин
14:53  Новые председатели в Варзобе и Бадахшане. В Таджикистане произведены очередные кадровые перестановки
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Во 2 тур выборов башкана (главы) Гагаузии вышли: Григорий Узун из прозападной ПСРМ - 26,4 % и Евгения Гуцул из партии "Шор" - 26,47 %
06:51 03.05.2023

Гагаузские выборы как пощечина властям Молдовы. Чем ответит Кишинев?
София Русу. 02.05.2023

ЦИК Гагаузии обнародовал окончательные итоги прошедшего в воскресенье первого тура выборов башкана автономии. Представитель партии "Шор" Евгения Гуцул лидирует с 26,47 % голосов избирателей, Григорий Узун, поддержанный ПСРМ, набрал 26,4 % голосов. Этим кандидатам предстоит встретиться во втором туре голосования 14 мая, если не произойдет ничего экстраординарного. А такие варианты возможны.

Ситуацию вокруг выборов в Гагаузии ПолитНавигатору комментирует политолог Александр Кориненко.

ЦИК Гагаузии обнародовал окончательные итоги прошедшего в воскресенье первого тура выборов башкана автономии.

ПолитНавигатор: В чем особенности нынешней кампании, чем она отличается от предыдущих? Есть наблюдение, что на этих выборах произошла деградация в том плане, что ранее гагаузы голосовали за известных им личностей, а теперь победили партии, то есть фактически анонимность, безответственность и манипуляции. Если это действительно так – что произошло?

Александр Кориненко: Особенность нынешних выборов в Гагаузии в том, что во второй тур вышли кандидаты, которые не являются самостоятельными политическими фигурами.

У Евгении Гуцул полностью отсутствует политический опыт, опыт работы нигде не указан, да и в последние годы она живет в Кишиневе.

Григорий Узун – более известная личность в автономии, но как политик, мягко говоря, слабоват.

Гагаузы выбирали не кандидатов – гагаузы выбирали политическую силу, которая стоит за каждым из этих кандидатов. Фактически во второй тур вышли Игорь Додон и Илан Шор. Это голосование было протестным и направленным против центральных властей страны.

Недовольство по всей стране велико, и жители автономии решили не столько выбрать себе башкана, сколько усилить протестную волну и влепить жесткую пощечину властям в Кишиневе.

ПолитНавигатор: Почему слабый результат у Виктора Петрова – весьма популярного политика, лидера общественно-политического движения "Народный союз Гагаузии", выступающего за развитие всесторонних связей с Россией, другими государствами СНГ и Евразийского экономического союза, Турцией? Инцидент с несостоявшимся визитом Рустама Минниханова как-то повлиял на позиции Петрова?

Александр Кориненко: Виктор Петров рассматривался как самый вероятный кандидат на пост главы автономии. Действительно яркий политик местного масштаба и уважаемый в автономии. По сравнению с Евгенией Гуцул и Григорием Узуном – это самостоятельная фигура, он разговаривает с избирателем, живет и работает в самой Гагаузии, да и проводит мероприятия по улучшению жизни жителей автономии.

Отличный башкан получился бы, но выборы прошли в неудачное для него время: именно сейчас силы республиканского масштаба решили бросить все свои ресурсы на маленькую, но гордую автономию.

На этих выборах были привлечены звезды российской эстрады, которые агитировали за Евгению Гуцул. Игорь Додон – экс-президент, находящийся под прессингом властей, объездил все села, агитируя за кандидата от социалистов.

Я уже не говорю о финансовом ресурсе – тут у Петрова не было шансов. Его просто раздавили крупные политические игроки. Инцидент с Рустамом Миннихановым никак не повлиял на результат Петрова.

ПолитНавигатор: В чем заключается феномен кандидатов от партии Шор? Кто знал Евгению Гуцул в Гагаузии ранее? А ведь у нее после подсчета голосов – лучший результат.

Александр Кориненко: Феномен кандидатов от партии Шор – в том, что их поддерживает Илан Шор и мощнейший ресурс партии. Евгения Гуцул, по моему мнению, вообще изначально была техническим кандидатом на этих выборах. Молодая женщина с непонятной биографией в регионе давно не живет, политический опыт у нее нулевой, кроме ее инстаграма, у нас нет больше сведений о ней. До выборов о Евгении Гуцул ничего не знал даже всезнающий google.

Кто-то купился на сладкие речи Илана Шора о строительстве "Гагауз-ленда" и больших компенсациях за коммунальные услуги, кто-то рассчитывает, что господин Шор откроет свой личный чемоданчик с деньгами, как он это сделал для Оргеева. Ну а кто-то решил поддержать протестную волну Илана Мироновича и ввести в правительство "шоровца", так как башкан автономии является членом правительства Республики Молдова.

ПолитНавигатор: Может ли повториться в Гагаузии бельцкий сценарий, при котором в 2021 году после первого тура сняли с выборов мэра кандидата от партии "Шор" Марину Таубер, уверенно шедшую на победу? Если подобное произойдет, стерпят ли это в Гагаузии?

Александр Кориненко: Да, сценарий может повториться. Властям надо будет снимать с выборов сразу трех кандидатов: Гуцул, Узуна и Петрова.

Четвертое место в первом туре занял Дмитрий Кройтор, который может пойти на компромисс с властями. Именно он стал бы самым удобным башканом для центральных властей.

Жители города Бельцы в знак протеста не пришли на выборы, и Николай Григоришин тогда был избран при явке 9,9%. Бельчане спокойные – они же северяне, а вот гагаузы, горячие южане, думаю, не допустят, чтобы Кишинев поставил под сомнение их волеизъявление.

ПолитНавигатор: Сама Марина Таубер задержана после выхода кандидата от партии "Шор" во второй тур выборов главы Гагаузии. Как связаны эти события?

Александр Кориненко: Не люблю конспирологические сценарии, но это хитрый политтехнологический ход партии "Шор". Марина Таубер спровоцировала власти задержать ее, тем самым это серьезно поднимет рейтинг Евгении Гуцул. Гагаузский избиратель специально придет на выборы, чтобы проголосовать против беспредела властей и поддержать партию "Шор".

Если же, допустим, это власти как-то хотят надавить и вмешаться в выборы в автономии таким образом, то значит там не все в порядке с дальновидностью и умственными способностями.

РЕКЛАМА
ПолитНавигатор: Многие эксперты говорят, что гагаузы нанесли поражение прозападному режиму, что в Гагаузии победила Россия. Это действительно так?

Александр Кориненко: Россия там закрепилась много лет назад: в умах и душах гагаузов. По сути, прозападных кандидатов не было на выборах. Да, были удобные кандидаты для Кишинева – Дмитрий Кройтор и Михаил Формузал, с ними Кишинев смог бы договориться. Но чтобы хоть кто-то декларировал в Гагаузии свои прозападные взгляды – это прямой путь в политическую могилу.

ПолитНавигатор: Представители PAS опять заговорили о пересмотре закона об особом статусе Гагаузии. Зачем это делается, пойдет ли дело дальше слов?

Александр Кориненко: Центральным властям сейчас будет необходимо очень серьезно ограничить влияние автономии и по возможности обрезать ее полномочия.

Более того, я думаю, что сейчас уже в президентуре идут мозговые штурмы, как вывести башкана автономии из правительства.

Ранее башкана Ирину Влах объявили нежелательной персоной на заседаниях Высшего совета безопасности, а сейчас им нужно нового башкана лишить кресла в правительстве. Президент Майя Санду и не скрывает, что для нее жители Гагауз-Ери – это "агенты Кремля" и сейчас придется заглушать их голоса.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683085860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку предстоящих заседаний Палаты утвердили сенаторы
- Жители всех городов и сел Казахстана будут обеспечены чистой питьевой водой до конца 2025 года
- Инфляция в Республике Казахстан
- Строительство молочно-товарных ферм и овощехранилищ: меры обеспечения продбезопасности рассмотрели в Правительстве
- Бактериологическая безопасность Казахстана: реальные проблемы или мифические угрозы? (Часть вторая)
- Совершенствование механизмов управления жилыми домами обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- Рабочая группа Мажилиса обсудила предложения фракции "Ак жол" о раскрытии контрактов с инвесторами, инициированные нами в Кодекс о недрах
- Информационное сообщение по валютному рынку
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  