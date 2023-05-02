По миллиону долларов каждому: В США готовы заплатить чернокожим за столетия рабства

07:07 03.05.2023

2 мая 2023



Подсчет осуществила специальная комиссия

Людмила ПЛОТНИКОВА



Комиссия призвала начать выплаты репараций как можно скорее



Несколько лет назад в Калифорнии по распоряжению губернатора была создала специальная комиссия, в задачу которой вменялись определение ущерба, нанесенного рабством и расовой дискриминацией темнокожим жителям штата, а также калькуляция денежной компенсации, на которую мог бы рассчитывать каждый пострадавший.



И это при том, что в Калифорнии никогда не было рабства, но борцы за права чернокожих настаивают на том, что рабовладельцы привозили в этот штат черных рабов и их потомков для работы на плантациях и золотых приисков.



И вот, наконец, комиссия озвучила сумму компенсации, на которую, по ее мнению, может претендовать каждый темнокожий житель штата - $1,2 миллиона.



В представленном комиссией отчете о проделанной работе говорится о том, что эта сумма не является окончательной, а всего лишь "первоначальной, консервативной, грубой и частичной". Предполагается, что к моменту отправки окончательной версии отчета в Законодательное собрание штата, она значительно возрастет.



Самые скромные подсчеты показывают, что реализация этого плана обойдется казне Калифорнии в $800 миллиардов (при годовом бюджете штата в $297 миллиардов), но это никого не беспокоит.



Пока дебаты идут на тему – кто сможет получить причитающиеся деньги. Предлагается разделить всех чернокожих калифорнийцев на несколько категорий – тех, кто сможет представить доказательства того, что является предком рабов, тех, чья американская родословная идет с 1900 года и всех остальных.



Комиссия призвала начать выплаты репараций как можно скорее, мотивируя это тем, что "отсрочка сама по себе является несправедливостью, которая причиняет большие страдания и отказывает в осуществлении правосудия".