От сожжения русских до ордена Бандеры: Одесса стала мамой СВО, - Дм.Попов

07:20 03.05.2023

Трагедия 2 мая узаконила на Украине массовые убийства



Второго мая 2014 года в Одессе были сожжены заживо русские люди. Прошло девять лет, в Киеве в качестве государственной награды требуют учредить орден нацистского соратника, Степана Бандеры, отряды которого причастны к убийству не менее 30 тысяч советских граждан и к гибели десятков тысяч поляков.



Второго мая 2014 года дым от полыхавшего Дома профсоюзов, запах горящей человеческой плоти, крики забиваемых палками обожженных людей окончательно переформатировали Украину.



Стало можно убивать людей просто потому, что они хотят сохранить свою национальность, свой язык, свою культуру, не хотят отказываться от памяти своих предков. Стало можно радоваться убийству, "жареным колорадам". На государственном уровне это закрепилось, когда не последовало адекватного расследования, когда виновные остались на свободе, когда к разливавшим коктейли Молотова подросткам стали требовать понимания – "онижедети".



На самом деле, началось чуть раньше. Точкой невозврата был горящий в Киеве "Беркут", который тоже жгли "онижедети".



Я помню энтузиазм одного моего знакомого, давно и прочно осевшего на Украине, когда он, пропахший дымом горящих шин, возвращался в Москву с Майдана и здоровался со всеми словами "Слава Украине". Тихую радость этого знакомого, называвшего меня русским фашистом, да и счастливое перешептывание столичной либеральной интеллигенции после трагедии 2 мая, когда, по их мнению, антиукраинское быдло, протестующее против власти, выбравшей прогрессивную Европу, а не дремучую Россию, само себя сожгло.



Методички везде одинаковы. Вот у нас была Оля Мисик, она же Оля-Конституция, которую наши прозападные либералы научили создавать правильную картинку на митингах. Помните такую?



Хрупкая светлая девушка стоит одна перед строем закованных в черные латы, сверкающих щитами и шлемами, с дубинками в руках "псов режима" и читает им Конституцию России. Красиво же? Прекрасное будущее против темного прошлого.



А на деле только псы режима и понимают, что перед ними – гнида, которая будет пить кровь людей. Это и произошло. Сейчас Мисик радуется убийству русского человека, Владлена Татарского. Так и пишет (посмотрите, кстати, где у нее заглавные буквы): "Я даже немного в шоке, откуда могут быть расхождения в отношении к подрыву татарского. обожекакойкошмар убили очередного подонка и преступника. убийство фашиста равно сохранению жизней нормальных людей. единственная жертва во всей ситуации – Даша Трепова". (Трепова – внесена в России в реестр экстремистов и террористов, обвиняется в убийстве Татарского.)



Тогда, на Майдане, киевская власть разрешила жечь "Беркут". Уже в мае стало можно совершать массовые убийства. Начался террор русскоязычных регионов, не прекращавшийся долгих восемь лет (да и сейчас все еще не прекратившийся).



Все это – путь в Европу? В "райский сад", где, как учит нас российская интеллигенция, главная ценность, в отличие от нашего "кровавого режима", - человеческая жизнь?



Почему Россия не вмешалась после 2 мая? Не смогла, не захотела? Этот вопрос важен теперь, когда имеем то, что имеем, когда Украина обрела окончательно свой единственный смысл существования – убийство русских и развал России, уже только для того, чтобы не повторять ошибок.



Чужих – с выбором "европейского пути" вместо своего, своих – с нерешительностью и доверием к соглашениям а-ля Минск. Чтобы СВО – ответ, пусть и запоздалый, но был произнесен до конца - громко, четко, безапелляционно. Чтобы те, кто заслужил орден Бандеры, к Бандере и отправились – получили бы орден прямо из его же изъеденных червями рук.



Дм.Попов