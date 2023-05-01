Китайская Sinopec приступила к бурению глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины в Синьцзяне

07:26 03.05.2023

- Китайская Sinopec приступила к бурению глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны.



Как ожидается, глубина скважины на месторождении Тарим на краю пустыни Такла-Макан составит 9472 метра, что более чем на шестьсот метров превышает высоту горы Эверест, сообщила нефтехимическая компания.



Как отмечают эксперты, это бурение свидетельствует о том, что Китай занимает лидирующую позицию в мире в области технологий бурения сверхглубоких скважин, сообщает агентство "Синьхуа".