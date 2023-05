Гибель первой республики: чем грозит новый крах крупного банка США, - Дм.Мигунов

13:14 03.05.2023 Гибель первой республики: чем грозит новый крах крупного банка США

Проблемы в американской финансовой системе далеки от завершения



Дмитрий Мигунов



Финансовый крах и поглощение банка First Republic стали одним из крупнейших подобных случаев за всю историю финансовой системы США. В рейтинге самых масштабных падений банков First Republic оперативно подвинул со второго места Silicon Valley Bank, обосновавшийся там всего месяц назад. Власти США утверждают, что на этом эпизоде банковские проблемы в Америке должны быть исчерпаны. Однако вопросы остаются: отток депозитов из банков по-прежнему находится на рекордном уровне, да и пузырь на рынке коммерческой недвижимости никуда не девался. О том, как будет развиваться банковский кризис в США и какие последствия за собой может повлечь, - в материале "Известий".



Что представлял из себя First Republic



Банкир Джим Герберт основал банк в Сан-Франциско в 1985 году, планируя создать эксклюзивную кредитную организацию для богатых людей. Ядро его бизнес-модели заключалось в том, что банк привлекал депозиты от состоятельных клиентов и им же выдавал кредиты на покупку элитной недвижимости. Эти займы отличались повышенной надежностью, и хотя ставка по ним была достаточно низкой, она значительно превосходила ставки по вкладам. Как пишет The Wall Street Journal, в 2021 году банк в среднем взимал 3,03% годовых, притом что средняя ставка по депозитам составляла 0,12%. Были и более интересные варианты для особых клиентов. К примеру, Марк Цукерберг кредитовался там в 2012 году на $5,95 млн под всего-навсего 1,05%. Кроме того, кредитная организация была крайне "клиентоориентированной", предоставляя самые разнообразные услуги своим вкладчикам и заемщикам (вплоть до доставки наличной иностранной валюты по требованию на дом).



Система, основанная на этой марже, казалась надежной как швейцарские часы. Банк, располагающийся по соседству с Кремниевой долиной, собрал все сливки с IT-бума 1990–2010-х, привлекая не только отдельных физических лиц, но целые компании вроде Google. Основатели технологических стартапов и топ-менеджеры интернет-корпораций активно занимали под низкий процент, предпочитая вкладывать свои живые деньги в растущий рынок. В некоторой степени это была полная противоположность "сабпраймовой" ипотеки, которая в свое время привела к финансовому кризису 2008 года. Даже более крупные банки вроде Bank of America пытались частично перейти на эту модель, размещая офисы в самых богатых районах городов страны.



Что могло пойти не так? В условиях низких ставок в американской экономике все работало отлично и даже периоды их роста банк пережил без проблем. Но в 2022 году ситуация изменилась кардинально. Быстрое увеличение ставки ФРС довело купонную доходность по госдолгу США до 4%. При таких процентах вкладчики очень быстро стали терять интерес к услугам First Republic. Но привлечение под более высокий процент стало обходиться банку намного дороже, а средства от "длинных" кредитов поступали медленно. Для закрытия бухгалтерских дыр пришлось эти активы продавать, но их рыночная стоимость уже рушилась. А на фоне острых проблем в банковской системе, начавшихся с марта, клиенты начали забирать и деньги с вкладов - за несколько дней ушло почти $100 млрд, что практически лишило кредитную организацию средств для финансирования.



В середине позапрошлого месяца группа крупных банков решила положить на депозиты в First Republic около $30 млрд, чтобы выстроить своего рода защиту от распространения кризиса в банковской системе. Этого оказалось недостаточно: финансовые проблемы банка продолжали нарастать, а его акции за последние шесть недель рухнули почти в 100 раз. В минувший уикенд Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) взяла банк под контроль, а утром в понедельник стало известно о продаже его банку JP Morgan.



В чем выгода покупателя



JP Morgan заплатил по сделке $10,6 млрд. Это довольно большая сумма, особенно если вспомнить, что рухнувший в марте Silicon Valley Bank ушел всего за $1. Также JP Morgan должен выплатить около $25 млрд другим банкам, участвовавшим в спасении First Republic через размещение депозитов. Реструктуризация бизнеса будет стоить покупателю еще $2 млрд. Но не все так плохо: JP Morgan получает довольно крупный по объемам бизнес, перспективы которого еще не совсем потеряны. Самое же главное обстоятельство сделки - гарантии со стороны государства от возможных потерь по многим активам, принадлежавшим First Republic. Эта выгода потенциально превосходит любые затраты JP Morgan на сделку.



Что означает это для банковской системы



Если считать по объему активов, то крах First Republic стал вторым по масштабам в истории США ($229 млрд). Лидерство по-прежнему принадлежит Washington Mutual, рухнувшему в ходе кризиса 2008 года и, кстати, тоже выкупленному JP Morgan. Однако три из пяти верхних позиций принадлежат банкам, разорившимся в 2023 году. По сути, речь идет о крупнейшем банковском кризисе в американской практике, даже если пересчитать активы банков с учетом инфляции.



Сразу после заключения сделки гендиректор JP Morgan Джейми Даймон заявил, что банковская система "приближается к концу своих проблем" и является "экстраординарно надежной". Президент США Джо Байден, в свою очередь, сказал, что сделка призвана обеспечить "спокойствие и безопасность" в финансовом секторе.



Рынок эти увещевания пока за чистую монету не принимает. В ходе торгов 2 мая сразу несколько крупных финансовых организаций обрушились более чем на 10%, притом что ни одна из них видимых проблем не имеет (что не означает их полное отсутствие). В то же время их маржа продолжает падать, что явно означает неприятности на горизонте - осложнения становятся вопросом времени, которого может оказаться меньше при ускорении вывода вкладов.



Главная проблема всего американского финансового сектора на данный момент заключается в пузыре на рынке коммерческой недвижимости. Офисы и склады пустуют: 19% в прошлом месяце оставались вакантными. Этот неприятный показатель растет на протяжении уже 13 кварталов подряд. Общий объем займов, которые должны быть погашены до 2025 года, составляет $1,5 трлн. Данная проблема является системной, и быстрого решения у нее нет. Об опасности кризиса на этом рынке предупреждает в том числе и 99-летний инвестор-ветеран Чарли Мангер, многолетний бизнес-партнер Уоррена Баффета.



Скорее всего, уже в ближайшее время последует ужесточение регулирования, которое в свое время значительно облегчило заработок для региональных коммерческих банков США, одновременно подвергнув их и большему риску. Это означает, что и без того высокие ставки, вызванные жесткой монетарной политикой ФРС, будут еще расти, усложняя финансирование экономики. Наконец, поглощение региональных банков, опоры американского бизнеса, сверхкрупными игрокам приведет к снижению конкуренции в финансовом секторе, которая в Америке всегда считалась образцовой и во многом обеспечивала лучшие условия финансирования, чем в других развитых и развивающихся странах.



Эти последствия, впрочем, мы увидим в отдаленной перспективе, а пока над всеми висит угроза полноценного финансового кризиса. Который уже начал перетекать на мировые рынки - падение цен на нефть к отметке $75 на торгах 2 мая аналитики связывают как раз с американскими банковскими делами. Источник - Известия

