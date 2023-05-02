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Эгоизм привел Европу к самоубийству, а Соединенные Штаты - к потере влияния в мире, - Усама Ямани
13:15 03.05.2023

Okaz
Саудовская Аравия

Запад и односторонний дискурс
Okaz: эгоизм привел Европу к самоубийству, а Соединенные Штаты - к потере влияния в мире

Запад продолжает вести односторонний дискурс, пишет Okaz. Он разжигает ненависть ко всему, что "не вписывается в стадное мышление". Так, Россия подверглась атлантической "расисткой атаке". Самое удивительное: Европа и США не понимают, что их абсолютный эгоизм обеспечил им политическое и экономическое "самоубийство".

Запад не прекращает вести односторонний дискурс, который поддерживают все средства массовой информации, якобы воспевающие свободу мнений. На самом деле в США и ЕС заставили замолчать каждого, чья точка зрения не вписывалась в стадное мышление. Вещание российских каналов запрещено, а местные СМИ посвятили свою деятельность разжиганию ненависти ко всему, что как-либо связано с Россией. Они продемонстрировали в своих передачах расизм по отношению ко всему, что не является западным. Этого же подхода придерживаются и официальные лица, такие как верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Эта расистская атака распространилась на культуру и спорт, и, несмотря на все это, Запад продолжает воспевать "свободу и демократию", что на самом деле пропагандирует односторонний взгляд США и Европы, которые заботятся только о своих интересах, действуя в ущерб другим странам. Израильская оккупация с благословения Запада, войны, которые велись против Ирака, Афганистана, Вьетнама, Ливии и других государств на всех континентах, были и остаются делом рук атлантического лагеря.

Вопрос, который занимает умы всех тех, кто страдает от западного моноцентризма и его двойных стандартов, заключается в следующем: не пора ли Америке и Европе отказаться от этого чрезмерного эгоизма? Запад, со всеми его недостатками, внес вклад в развитие истории человечества, а также во многие неслыханные трагедии и зверства, которые произошли с миром. Ему пора пересмотреть свои колониальные концепции и идеи, желание доминировать и контролировать земной шар и его ресурсы для собственной выгоды и за счет других.

Мюнхенская конференция по безопасности, которая прошла в этом году на фоне глобального энергетического и продовольственного кризиса, показала, насколько далеко зашел Запад в своем одностороннем дискурсе. Он скоро станет похож на человека, который разговаривает сам с собой и слушает только себя. Словом, на Мюнхенской конференции по безопасности не придумали ничего нового.

Запад почти не способен принять реальность и перемены. Он отказался от свободы слова, заморозил средства частных лиц без судебных решений, нарушил международные конвенции, в одностороннем порядке приостановил их действие, а также многое другое. Диалог - единственный способ достичь мира, и это то, что сказал министр иностранных дел Саудовской Аравии на Мюнхенской конференции по безопасности: "Мы продолжаем диалог с Украиной и Россией, чтобы найти возможности для решения кризиса".

Мир смотрит на Запад и призывает его руководствоваться голосом мудрости, думать головой, отказаться от абсолютного эгоизма и желания доминировать и контролировать, а также лишать развивающиеся страны их прав на природные ресурсы, прекратить развал независимых государств, творческий хаос, перевороты, вмешательство в выборы и другие акты политического запугивания. Выдача виз российским дипломатам для участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая прошла с 23 по 24 февраля в Вене, является шагом на пути длиной в миллион миль. Однако членам российской делегации в Вене не разрешили возложить цветы по случаю 23 февраля к памятнику советским воинам-освободителям...

Односторонность американского и европейского дискурса и чрезмерная чувствительность ко всему, что не является западным, - это то, что привело Евросоюз к политическому самоубийству, а Соединенные Штаты - к потере доминирующей силы доллара и разжиганию конфликтов по всему миру. По этой причине мир сегодня с нетерпением ожидает прекращения западного одностороннего дискурса и отказа от разделения мира на два лагеря, а также ликвидации колониального мышления, которое длилось пятьсот лет.

Мир. Восток, Запад, Юг и Север будут наслаждаться благосостоянием и процветанием в многополярном мире после конца одностороннего дискурса США и Европы, основываясь на которых, они утверждают, что правы, а другие - нет.

Автор: Усама Ямани (أسامة يماني)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683108900


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