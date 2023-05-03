Германия поощрила Узбекистан за конституционную реформу, - Виктория Панфилова

18:48 03.05.2023 Ташкент гарантирует немецким инвестициям защиту и неприкосновенность

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

3.05.2023

Шавката Мирзиеева в Берлине встретил Олаф Шольц.

Германия инвестирует в Узбекистан 9 млрд долл. в развитие экономики страны. Соглашения были подписаны на бизнес-форуме в Берлине, который состоялся в рамках визита президента Шавката Мирзиеева в Германию 2–3 мая. Это стало возможным после принятия поправок в Конституцию страны на состоявшемся 30 апреля референдуме. Государство впервые берет на себя обязательства по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата, неприкосновенности собственности и созданию условий независимости судебной системы.

"Узбекистан видит в Германии надежного стратегического партнера", – заявил президент Шавкат Мирзиеев на встрече с федеральным канцлером Олафом Шольцем, отметив двукратный рост взаимного товарооборота и количества совместных проектов. Объем германских инвестиций в экономику Узбекистана достиг 5,5 млрд долл., из них 4 млрд были привлечены за последние несколько лет. Об этом сообщила пресс-служба узбекского президента.



Олаф Шольц, в свою очередь, выразил готовность правительства Германии к дальнейшей поддержке вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) и подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом.



Поддержка Германии придется как нельзя кстати, поскольку Узбекистан, как сказал Мирзиеев на открытии второго Ташкентского международного инвестиционного форума, состоявшегося в конце апреля, "ускорил работу по вступлению в ВТО, чтобы поднять внешнеторговую деятельность и конкурентную среду на новый уровень, осваивать новые рынки". По его словам, требования ВТО полностью соответствуют сути проводимых реформ в Узбекистане. Сейчас идут переговоры со странами – членами организации и приводится в соответствие с правилами ВТО гармонизация национального законодательства. К концу нынешнего года Узбекистан рассчитывает пополнить ряды ВТО.



На переговорах Мирзиеева и Шольца также обсуждались вопросы обеспечения региональной безопасности, в том числе в контексте ситуации в Афганистане. Стороны подтвердили необходимость продолжения гуманитарных проектов, в частности через возможности логистического хаба и образовательного центра для афганской молодежи в Термезе. В сфере развития транспорта и логистики стороны согласились развивать Транскаспийский коридор, который позволит сформировать эффективный маршрут, соединяющий Центральную Азию с Европой. Достигнута также договоренность о техническом содействии правительства Германии расширению изучения немецкого языка в регионах Узбекистана.



По итогам был подписан пакет межправительственных и межведомственных документов в сферах экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций. Стороны также договорились запустить диалоговую площадку в формате "Германия – Центральная Азия".



Центральная Азия, в частности Узбекистан, интересует Германию не случайно. Связи между странами исторические – на территории современного Узбекистана проживали этнические немцы. Это были как переселенцы из Поволжья, так и представители немецко-меннонитской этноконфессиональной группы, которые переселились в Южный Хорезм в конце XIX века по приглашению генерал-губернатора Кауфмана. После его смерти община нашла убежище в Хиве и перешла под покровительство хивинского хана Саид-Мухаммада Рахима. Отношения с советской властью у них не сложились, согласно историческим источникам – архивам музея Хивы, в 30-х годах XX века немцы-меннониты были депортированы.



Но этот исторический факт лишь сблизил Германию и Узбекистан. Первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований Акрам Нематов сказал "НГ", что, напротив, Германия и лично федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер уделяют большое внимание Узбекистану и в целом странам Центральной Азии. Ведь он стоял у истоков создания стратегии Европейского союза по Центральной Азии, которая была принята в 2007 году и обновлена в 2019 году. "Подписание большого пакета документов указывает на интерес Германии к региону в целом и Узбекистану в частности. Но прежде всего это поддержание диалога, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Привлечение инвестиций в те сферы, которые сегодня выступают драйвером в модернизации экономики Узбекистана. Евросоюз заинтересован в стабильном регионе", – отметил Нематов. При этом эксперт подчеркнул, что делать выбор Узбекистану между сотрудничеством с Евросоюзом или с Россией не придется. "В ЕС понимают, что Узбекистан и Россия связаны тысячами нитей, разрыв которых будет болезненным как для Москвы, так и для Ташкента", – сказал Акрам Нематов. Тем более, по его словам, в ЕС осознают, что Россия – крупнейший инвестор в Узбекистан, крупнейший торговый партнер даже в условиях санкций. Кроме того, Россия – это огромный рынок сбыта для узбекской продукции. В самом Узбекистане наибольшее число работающих иностранных предприятий – российские. В России работают граждане Узбекистана, и их количество неуклонно растет за счет высокого прироста населения. За вычетом смертности ежегодный прирост составляет около 760 тыс. человек.



Что же касается введения вторичных санкций, так сказать, в наказание за сотрудничество с Россией, то, как считает Акрам Нематов, они приведут лишь к торможению программ социально-экономических реформ, которые реализуются в Узбекистане и были положительно оценены ЕС. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на стабилизации всего региона. При этом эксперт не исключает, что "показательные" санкции могут быть применены к отдельным предприятиям, как это уже произошло с узбекским "Ахангаранцементом", против которого США ввели ограничения.



Как сказал "НГ" директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиер Эргашев, "Ахангаранцемент" – это первая ласточка, и таких "птичек" будет много. Он это объясняет тем, что узбекский бизнес традиционно хочет работать в России прежде всего потому, что это выгодно. Бизнес будет искать возможности и пути обхода этих санкций. Это касается не только узбекского бизнеса, но и казахского, киргизского, армянского и любого другого, кто предпочитает работать с Россией.



Эксперт не исключает, что возможно придется делать выбор между Россией и Западом, поскольку намечающееся жесткое глобальное противостояние всерьез и надолго. "Значит, нам нужно понять и перспективы этого противостояния. Регион не хотел бы открыто участвовать в жестком противостоянии, и одним из реальных выходов из этого противостояния является усиление внутрирегионального сотрудничества и торговли, большая самообеспеченность, начиная с фармацевтики и заканчивая продовольствием, энергетикой. Я думаю, что эти события станут толчком для восстановления единого энергетического кольца стран Центральной Азии. Мы на пороге больших и серьезных перемен, а значит, нужно становиться ближе, открывать границы, формировать общие рынки или сегменты рынков, то есть делать шаги навстречу широкому партнерству и экономическому сотрудничеству", – подчеркнул Эргашев.



Тем более для этого есть основания – новая Конституция, в которой говорится, что Центральная Азия является главным приоритетом внешней политики Узбекистана. Республика также признает территориальную целостность стран – соседей по региону и заинтересована в том, чтобы они развивались, укреплялись экономически и политически. "Это необходимая основа для того, чтобы территориальные споры не становились причиной для превращения региона в место межэтнических, межгосударственных и межнациональных противоречий и конфликтов", – отметил эксперт. По его словам, Узбекистан тем самым заявляет, что отношения с Центральной Азией он будет выстраивать только на равноправной основе, на основе уважения территориальной целостности и суверенитета.



Одним из новшеств Основного закона являются принципиальные нормы относительно правового статуса государства Узбекистан. Впервые в Конституции закрепляется в качестве неизменного положения то, что Узбекистан является суверенным, демократическим, правовым и социальным государством.



Напомним, президент Шавкат Мирзиеев в ноябре 2021 года объявил о необходимости проведения в стране конституционной реформы. Основное внимание западной общественности было приковано к статье 90 о пролонгации президентских полномочий. Западные СМИ обращают внимание, что в итоге Шавкат Мирзиеев обнулил свой прежний срок и после окончания полномочий действующего срока в 2026 году получил право дважды баллотироваться на новый семилетний срок. В Узбекистане к этому относятся гораздо спокойнее, говорят, что продление полномочий необходимо для завершения начатых реформ, и обращают внимание на другие статьи новой Конституции, посвященные планируемым мерам либерализации в стране. Внесение поправок в Основной закон был ответом на запрос общества, более 55% которого – молодежь.



Отсюда и высокая явка – участие в референдуме приняли 84,5% избирателей. За изменение Конституции проголосовали 90,2% избирателей, против – 9,35%. Однако миссия наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявила об отсутствии конкуренции на референдуме. "Референдум прошел в условиях, не отвечающих требованиям политического плюрализма", – сказал на пресс-конференции в Ташкенте глава миссии Альберт Йонссон. По его словам, конституционный референдум в Узбекистане был технически хорошо подготовлен и широко продвигался как шаг к расширению различных прав и свобод, однако он прошел в условиях, не отвечающих требованиям подлинного политического плюрализма и конкуренции.



Генеральный секретарь СНГ и глава миссии наблюдателей Содружества Сергей Лебедев заявил, что референдум прошел "на высоком организационном уровне, в свободной и открытой атмосфере". Он назвал "полной ложью" сообщения зарубежных СМИ о слабой информационной кампании в стране.



Обозреватель "НГ" посетила участки в Хиве, Ургенче и Ташкенте, где избиратели говорили, что знакомы с предлагаемыми изменениями, но обращали внимание на те статьи, которые касаются тех или иных аспектов их жизни или их профессиональной деятельности.



На одном из участков для голосования, который был расположен в здании Университета журналистики и массовых коммуникаций в Ташкенте, удалось пообщаться с его ректором Шерзодом Кудратходжаевым. В прошлом он известный в республике тележурналист, политолог, теперь возглавляет университет, открытый пять лет назад. В вузе обучаются более 3 тыс. студентов, в том числе из пяти иностранных государств. Отвечая на вопрос "НГ" о конституционных изменениях, ректор заметил, что Основной закон "становится ближе к человеку и его проблемам".



"Узбекистану – стране с динамично растущим населением, где каждый год прибавляется более полумиллиона человек, предстоит решить множество вопросов. Поэтому президент акцентировал внимание на том, что страна должна стать социальным государством. Главная цель Мирзиеева вовсе не в том, чтобы пожизненно остаться у власти, а в том, чтобы обеспечить население доступным и качественным здравоохранением, образованием, чтобы молодежь, оканчивая школу, могла продолжить обучение в вузах. До 2016 года в Узбекистане было всего 77 высших учебных заведений, сегодня их больше 200.



Кудратходжаев также обратил внимание, что ст. 80 и 81 новой Конституции посвящены вопросам СМИ. Одна из них гласит, что "воспрепятствование или вмешательство в деятельность средств массовой информации влечет ответственность в соответствии с законом".



"Эта норма обеспечивает свободную деятельность журналистов, не опасаясь различных видов административного давления, а также послужит дальнейшему повышению свободы информации в стране, укреплению атмосферы открытости и гласности, легитимности в обществе. Государство гарантирует свободу деятельности средств массовой информации, реализацию ими права на поиск, получение, использование и распространение информации. Мы надеемся, что новая Конституция даст возможность принять новый медиакодекс для журналистов, потому что многие его законы, принятые в начале 90-х годов, морально устарели. Сегодня в этом есть большая потребность. Тем более что реформам президента Мирзиеева требуется гласность", – отметил ректор. Он считает, что "если мы не решим главные социальные проблемы, то тяжело будет не только Узбекистану, но и соседним странам".



Ташкент–Москва Источник - НГ

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