 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Объявившим голодовку безработным в Жанаозене предложили вакансии
19:13 03.05.2023

Акимат Жанаозена заявил о том, что объявившим голодовку жителям города были предложены различные варианты трудоустройства, в рамках региональной программы "Жұмыс жасаймын". Жители могли работая ожидать своей очереди трудоустройства в нефтяную отрасль, сообщает Zakon.kz.
В данный момент, 13 компаний в Жанаозене предложили более 200 готовых различных вакансий, таких как: архитектор. инженер производства, оператор Call-центра, кассир-бухгалтер, работник столовой, автослесарь, менеджер, разнорабочий, электрик, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, продавец, уборщик, администратор, горничная и т.д.

"Максимальная заработная плата у предложенных вакансий – 280 тыс. тенге, минимальная 140 тыс., в зависимости от должности, наличия квалификации и т.д. Для большинства имеющихся вакансий не обязательно иметь высшее образование", – говорится в сообщении.
Как уточняется, сотрудниками акимата г. Жанаозен было предложено собравшимся трудоустроиться на имеющиеся рабочие места и ждать подхода своей очереди в рамках алгоритма трудоустройства в нефтегазовый сектор, однако безработные безапеляционно потребовали трудоустройства в АО "Озенмунайгаз" в обход общей очереди.

"Данное требование является нечестным и несправедливым по отношению к другим жителям города ждущим своей очереди, большинство из которых в данный момент работает в других сферах", – резюмируется в сообщении.
10 апреля в Астане группа работников сервисной компании нефтяной отрасли провела несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз".

После задержаний в Астане жители Жанаозена вышли на площадь города. К ним обратился аким города Айбек Косуаков и призвал сохранять спокойствие.

Также Нурлан Ногаев выступил с обращением к жителям Мангистауской области, попросив не дестабилизировать ситуацию.

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
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