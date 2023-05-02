Мирзиеев подписал с Шольцем в Берлине 16 договоров

19:19 03.05.2023

Шавкат Мирзиеев провел переговоры с Олафом Шольцем

Президент Узбекистана в Берлине провел переговоры с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. В рамках визита подписано 16 межправительственных и межведомственных документов в разных сферах.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 2 мая прибыл в Берлин. Визит начался с переговоров с федеральным канцлером Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба президента.



Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что Узбекистан видит в Германии надежного и стратегического партнера. Он отметил двукратный рост взаимного товарооборота и количества совместных проектов. Объем германских инвестиций в экономику Узбекистана достиг 5,5 млрд долларов, из них 4 млрд были привлечены за последние несколько лет.



Олаф Шольц выразил готовность правительства Германии к дальнейшей поддержке вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию и скорейшего подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом.



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Стороны приветствовали подписание в ходе визита Межправительственной декларации об углублении многопланового сотрудничества. Подписи под ней поставили министры иностранных дел Бахтиер Саидов и Анналена Бербок.



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На переговорах была достигнута договоренность о запуске диалоговой площадки в формате "Германия - Центральная Азия".



Были также обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, в том числе в контексте ситуации в Афганистане. Стороны подтвердили необходимость продолжения гуманитарных проектов, в частности, через возможности логистического хаба и Образовательного центра для афганской молодежи в Термезе.



В сфере развития транспорта и логистики стороны согласились развивать Транскаспийский коридор, который позволит сформировать эффективный маршрут, соединяющий регион Центральной Азии с Европой.



Достигнута также договоренность о техническом содействии правительства Германии расширению изучения немецкого языка в регионах Узбекистана.



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В целом в рамках визита было подписано 16 межправительственных и межведомственных документов в сферах экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций.



В Берлине также прошел совместный бизнес-форум, по итогам которого достигнуты договоренности о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на 9 млрд долларов.



Речь идет о кооперации в области "зеленой" энергетики, добывающей, химической, фармацевтической отраслях, модернизации транспортной инфраструктуры, цифровизации сельского хозяйства, инноваций и других приоритетных направлениях.