УкрБеспилотники пыталисья атаковать Кремль. "Путин не пострадал"...

19:49 03.05.2023

03 мая 2023, Бишкек - , Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Беспилотник атаковал Кремль: появилось видео нападения



"Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации", - заявила пресс-служба Кремля.



По ее данным, "два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль".



"В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.

Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 Мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей", - говорится в сообщении.



Уточняется, что в результате этого террористического акта Владимир Путин не пострадал. Режим его работы изменений не претерпел, продолжается по обычному графику.



"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - уточняется в пресс-релизе Кремля.