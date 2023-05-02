 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 03.05.2023
20:30  Вражеская авиация скоро сядет на плешь полководцу Шойгу? - М.Ростовский
19:49  УкрБеспилотники пыталисья атаковать Кремль. "Путин не пострадал"...
19:19  Мирзиеев подписал с Шольцем в Берлине 16 договоров
19:13  Объявившим голодовку безработным в Жанаозене предложили вакансии
18:48  Германия поощрила Узбекистан за конституционную реформу, - Виктория Панфилова
13:17  НАТО - бумажный тигр против Китая, - Джед Баббин
13:15  Эгоизм привел Европу к самоубийству, а Соединенные Штаты - к потере влияния в мире, - Усама Ямани

13:14  Гибель первой республики: чем грозит новый крах крупного банка США, - Дм.Мигунов
08:21  Семью Эрдогана сопровождают скандалы: от смертельного ДТП до сомнительных миллионов, - МК
07:34  РабовKZ на копи будут возить в новых "бусиках". "АрселорМиттал" отчаянно пытается улучшить свой имидж
07:26  Китайская Sinopec приступила к бурению глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины в Синьцзяне
07:20  От сожжения русских до ордена Бандеры: Одесса стала мамой СВО, - Дм.Попов
07:07  По миллиону долларов каждому: В США готовы заплатить чернокожим за столетия рабства
07:05  Дружба с Россией и "цветная" революция от Запада: Что ждет Турцию в случае победы Эрдоган на выборах, - КП
06:51  Во 2 тур выборов башкана (главы) Гагаузии вышли: Григорий Узун из прозападной ПСРМ - 26,4 % и Евгения Гуцул из партии "Шор" - 26,47 %
06:37  Американцы создают специальный штаб для экономической борьбы с Китаем
06:22  "Блудный сын" и "черная дочь". Британская королевская фамилия разосралась на похоронах королевы
05:10  Несколько стран ОПЕК+ добровольно снизят добычу нефти
00:38  Выборы Казакимов-2023: балаган лимитед?
00:35  Президент Жапаров поменял местами региональных акимов: Набиева в Джумгал, Субагожоева - в Кара-Су...
00:34  Игра на повышение: насколько серьезна угроза дефолта в США
00:32  Уйдут миротворцы - Молдове конец
00:29  Ташкентского бизнесмена Абдунабиева пытали в здании Таможенного комитета?
00:14  Си Цзиньпин обыгрывает Байдена в дипломатии по Украине, - Том О’Коннор
00:13  Эпоха "деревянного доллара" наступит не скоро, - СП
00:10  США не заинтересованы в победе Украины и лишь надеются с ее помощью подорвать силу России, - Ноам Хомски
00:01  Международная правозащита пытается спасти от увольнения кыргызскую коллегу - омбудсменшу иноагента
Вторник, 02.05.2023
20:30  Радикально обновлено руководство УзбМЧС
20:17  Объявлены окончательные итоги референдума в Узбекистане - 90,2% избирателей "за"
20:09  БРИКС становится непрочным из-за буквы Р, - Г.Петров
18:07  Что увидит человечество перед смертью: ученые выдвинули новый сценарий конца света
17:45  У Анны Башинской, посмевшей покритиковать Зеленского, отняли мандат депутата Алматинского горкенеша
16:41  Братский салям. Токаеву пришло спец-письмо от Макрона
16:39  Шесть казахстанок в тюрьме Ирака объявили голодовку
16:35  В Кадамжайском районе развесили уличные баннеры с изображением основателя Кыргызстана - Иосифа Виссарионовича Сталина
16:30  Нефтяной потолок: ОПЕК подыграла России
15:55  В честь праздника туркменского скакуна Сердару Бердымухамедову подарили восемь коней. Скачи на все... стороны
15:53  Сажал липу, нес бревно... Токаев лично поучаствовал в субботнике
15:51  В США рухнул третий крупный банк за два месяца. Светлой памяти First Republic Bank
15:39  Искусственный интеллект делает аутсайдерами людей с высшим образованием, - Глеб Кузнецов
14:07  Турки смастерили боевой самолет 5-го поколения - KAAN. Пока в виде голограммы
13:58  Размотавший миллиарды питерский олигарх Израйлит признан невиновным
13:54  Агромикрокредит в Казахстане: за и против
13:48  Молодых сарбазов Казахстана учат играть на домбре. В бою - поможет...
13:35  Когда союзник Касым и врагов не надо. Казахстан проголосовал за резолюцию ООН с осуждением "российской агрессии".
13:34  Умер еще один знаменитый советский кутюрье Валентин Юдашкин
13:30  Запад пытается перекрыть центразийский реэкспорт в Россию, - Д.Нефедов
12:30  Турция выбирает лидера и эпоху, - Сергей Станкевич
11:44  Армия Тайваня готова только к одной войне - Александр Храмчихин
00:25  Узбекистан: "звезда Востока" манит информационных прохиндеев, - Э.Фишман
00:19  Мир без США: Китайский спецназ в Судане и российские двигатели в Китае, - СП
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вражеская авиация скоро сядет на плешь полководцу Шойгу? - М.Ростовский
20:30 03.05.2023

Большое майское обострение: как Киеву аукнутся взрывы над Кремлем
О содержании ответа Путина мы, скорее всего, узнаем лишь в момент этого ответа

Если и это не пересечение "красных линий", то тогда никаких таких "красных линий" просто не существует в природе. "Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации" – эти строки из официального сообщения пресс-службы президента РФ еще день назад воспринимались бы как нечто совершенно невообразимое и даже фантастическое. Но это реальность, в которой мы все сейчас живем и в которой нам всем предстоит жить дальше.

О содержании ответа Путина мы, скорее всего, узнаем лишь в момент этого ответа
ФОТО: AP
Как профессиональный актер Владимир Зеленский всегда очень хорошо понимал ценность спецэффектов. Следует поэтому признать: "спецэффект" в ночь со второго на третьего мая у него действительно получился.

Но жизнь, как хорошо знают даже работники кино, состоит не из одних спецэффектов. И военные кампании спецэффектами тоже не выигрываются.

Ключевым вопросом сегодняшнего дня является следующий: что же дальше? Как и чем Владимир Путин ответит на атаку на его главную резиденцию, на главный символ российской власти, да что там власти - всей России?

В официальном заявлении Кремля об этом сказано очень скупо: "Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным".

Скупость обычно считается очень негативным качеством. Но в данном случае словесная "скупость" является полностью оправданной. Понятно, что не отвечать на такое нельзя. Понятно также, что "ответка" обязательно последует. Путин принадлежит к числу тех мировых политических лидеров, которые "всегда отдают свои долги".

Наконец, понятно следующее. Любой значимый ответ России будет иметь свои значимые последствия. И эти "значимые последствия" тоже будут иметь свои не менее значимые последствия.

Находимся ли мы в какой-то очень важной точке украинского конфликта - не менее важной, чем, например, 24 февраля 2022 года? Возможно.

Снова процитирую сообщение пресс-службы Кремля: "Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей".

До парада 9 мая рукой подать. Было бы странным, если бы к моменту парада атака на него осталось бы без ответа. Но вот точно ли важные или, тем более, важнейшие военно-стратегические решения должны быть приурочены к "красным дням календаря"?

Проснись, страна огромная: враг у Кремля

Не буду произносить банальности вроде, например, такой: " Месть - это блюдо, которое лучше подавать холодным". Дело здесь, разумеется, совсем не в мести. Дело здесь в том, что в конфликтах такого уровня в более выигрышном положении находятся те, кто принимает решения не под воздействием эмоций, а на основе трезвого и холодного расчета. В мае 2023 года российской власти точно есть что взвесить.

Атака дронов на Кремль - это, конечно, самый громкий в пропагандистском плане шаг официального Киева. Но не менее важным здесь является контекст. А контекст состоит в том, что на фоне отсутствия широко разрекламированного и давно ожидаемого "контрнаступления" ВСУ Украина сейчас активно атакует "старую" территорию России с использованием тактики отдельных разрозненных ударов: атаки воздушных и подводных дронов, взрывы грузовых поездов и так далее.

Признаю очевидное: все эти рассуждения ни на йоту не приближают нас к ответу на самый главный вопрос: когда, как и чем ответит Путин? Но, видимо, об этом мы узнаем лишь в момент, когда такой ответ последует. Гадать бесполезно. Можно только ждать.

И вот чего ждать хоть не хочется, но, видимо, придется. Для большинства российских граждан эмоциональный накал февраля и сентября 2022 года остался в прошлом. Человек, как известно, привыкает ко всему. Вот и наш среднестатистический российский человек привык к СВО. Бороться против привычки бесполезно. Но эта привычка точно должна включать в себя готовность к новым мощным геополитическим всплескам и возмущениям, а также к тому, что они будут происходить неожиданно.

Председатель Комитета начальников Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs: "НАТО и Соединенные Штаты не хотят войны с Россией… но вероятность эскалации очень реальна… Каждый день мы рассчитываем вероятность эскалации в каждом своем действии или каждом действии россиян, потому что последствия эскалации настолько суровые и последствия вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Россией, или НАТО и Россией будут опустошающими для обеих сторон" - я не хочу сказать, что новости подобного содержания из-за их избыточного количества нас больше не трогают. Трогают, конечно. Но мозг отказывается их принимать, отказывается верить в их реальность.

А верить в их реальность - в смысле, в реальность эскалации, - к сожалению, надо. Если атака дронов на Кремль что-то и доказала, то, наверное, вот что: то, что недавно считалось немыслимым, быстро становится частью обыденности.

Авторы: МИХАИЛ РОСТОВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683135000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку предстоящих заседаний Палаты утвердили сенаторы
- Жители всех городов и сел Казахстана будут обеспечены чистой питьевой водой до конца 2025 года
- Инфляция в Республике Казахстан
- Строительство молочно-товарных ферм и овощехранилищ: меры обеспечения продбезопасности рассмотрели в Правительстве
- Бактериологическая безопасность Казахстана: реальные проблемы или мифические угрозы? (Часть вторая)
- Совершенствование механизмов управления жилыми домами обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- Рабочая группа Мажилиса обсудила предложения фракции "Ак жол" о раскрытии контрактов с инвесторами, инициированные нами в Кодекс о недрах
- Информационное сообщение по валютному рынку
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  