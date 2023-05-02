Китай спешно распродает американские ценные бумаги

21:55 03.05.2023

Baijiahao

Китай



Облигации США сократились более чем на десять миллиардов долларов. Китайские манипуляции с ними встревожили Америку и обрадовали Россию



Baijiahao: сокращение вложений Китая в госдолг США обрадовало Россию



Сокращение вложений Китая в американские казначейские облигации порадовало Россию, пишет пользователь Baijiahao. Этими манипуляциями Пекин "проявил зрелость и уверенность", а Вашингтон далеко не в восторге от маневров своего крупнейшего кредитора.



Недавно, согласно сообщениям иностранных медиа, вложения Китая в казначейские облигации США в очередной раз сократились более чем на 10 миллиардов долларов. Эта новость привлекла внимание Белого дома и СМИ, вызвала волну беспокойства и спровоцировала бурную дискуссию в международном сообществе.



По имеющимся отчетам, Китай как одна из крупнейших стран-кредиторов США владеет большим объемом ее казначейских облигаций. Но в последние годы Пекин начал постепенно сокращать собственные инвестиции в американские долговые расписки, и эта тенденция набирает обороты. Согласно данным, опубликованным Министерством финансов США, к концу первого квартала 2023 года объем гособлигаций Соединенных Штатов, находящихся у Китая, упал примерно до 1,05 триллиона долларов, что на 10,2 миллиарда меньше, чем в предыдущем квартале.



Эта новость взбудоражила Вашингтон и американские СМИ и заставила их встревожиться. Правительство Соединенных Штатов обеспокоено тем, что сокращение Китаем гособлигаций США негативно повлияет на финансы и экономику страны. Медиа, с другой стороны, представляют разные интерпретации и версии анализа действий Поднебесной. Некоторые СМИ полагают, что уменьшение вложений в американский госдолг направлено на продвижение юаня на международном финансовом рынке и укрепление его влияния. Другие считают, что это ответ Пекина на торговую войну, развязанную Вашингтоном, и его санкции, и что таким образом Китай выражает протест против политики США и недовольство ею.



В то же время Россия с оптимизмом отреагировала на новости о том, что Поднебесная сокращает свои вложения в казначейские облигации Америки. Представители страны заявили, что этот шаг является разумной корректировкой инвестиций, отражающей зрелость и уверенность Пекина в финансовой сфере. Российские чиновники добавили, что экономическое сотрудничество и финансовые обмены между Китаем и Россией постоянно укрепляются, и что Москва готова углублять координацию с Пекином в финансовой отрасли.



Итак, гособлигации США, которыми владеет Поднебесная, в очередной раз сократились более чем на 10 миллиардов долларов. Разумеется, это вызывает растущую обеспокоенность американских чиновников и СМИ. Различные иностранные медиа по-разному объясняют ситуацию, и мнения экспертов здесь расходятся. Но в любом случае, можно с уверенностью утверждать, что эта динамика повлечет за собой серьезные последствия и станет причиной перемен на международном финансовом рынке и в глобальной экономике.