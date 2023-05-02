 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кабмин Киргизии сменил символику Таможенной службы из-за схожести с флагом НАТО
00:02 04.05.2023

Кабмин сменил символику Таможенной службы из-за схожести с флагом НАТО

Кабинет министров утвердил новую символику Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что решение принято из-за сходства нынешней с флагом Организации Североатлантического договора (НАТО).



Положение о флаге и символике Государственной таможенной службы утверждено в феврале 2006 года. Там же есть и описание символов, которые используют в эмблеме ГТС. Эмблема представляет собой круг, в центре которого расположен рисунок Роза ветров - символ международной таможни. Именно этот рисунок и схож с флагом НАТО.

Флаг НАТО - это прямоугольное полотнище темно-синего цвета, получившее официальный статус в октябре 1953 года. В центре можно увидеть изображение белой четырехлучевой звезды (Розы ветров), от которой расходятся белые линии. Она показывает стремление к миру - главную цель этого объединения.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Источник - 24.kg
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