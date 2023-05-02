Кабмин Киргизии сменил символику Таможенной службы из-за схожести с флагом НАТО

00:02 04.05.2023

Кабмин сменил символику Таможенной службы из-за схожести с флагом НАТО



Кабинет министров утвердил новую символику Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.



Отмечается, что решение принято из-за сходства нынешней с флагом Организации Североатлантического договора (НАТО).



