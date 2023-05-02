 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Уральск – это исконно российский город": как прошел следственный суд по делу о сепаратизме
00:05 04.05.2023

Двух жителей Уральска арестовали по делу о сепаратистских высказываниях в Интернете

На прошлой неделе следственный суд Уральска взял под стражу двух жителей Уральска, в отношении которых было завершено расследование уголовного дела по двум статьям Уголовного кодекса.



– Судом в отношении подозреваемых "Р" и "К" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время расследование по делу окончено, проводится ознакомление с материалами уголовного дела, – сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

В полиции отметили, что об аресте подозреваемых ходатайствовали органы следствия, а прокуратура города дала свое согласие. Меру пресечения "арест" используют, когда подозреваемым грозит обвинение в тяжких преступлениях, чтобы они не скрылись.

В настоящее время известно, что мужчине и женщине предъявлено обвинение по двум статьям УК РК: 174, часть 1 "Разжигание розни", предусматривает наказание в виде штрафа от 2000 до 7000 МРП (6 млн 900 тысяч тенге до 24 млн 150 тысяч) либо лишением свободы от 2 до 7 лет, и по статье 180 часть 2 "Сепаратистская деятельность", наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Поводом для начала расследования послужил разговор с блогером Паном Василь, который произошел 11 февраля 2023 года в чат-рулетке. Во время разговора житель Уральска Денис Рудный сказал, что город Уральск – это исконно российский город, назвал казахоязычных казахов "мамбетами" и заявил, что в случае нападения России на Казахстан он поддержит россиян. На видео фигурирует и женщина, которой блогер тоже успел задать несколько вопросов.

Спустя два дня полиция задержала обоих и зарегистрировала в отношении них уголовное дело по статье "Разжигание розни".

После задержания полицейские распространили видео, на котором житель Уральска принес извинения казахстанцам.

- Мне попался мужчина, который задавал провокационные вопросы. На них я дал не совсем точные ответы из-за того, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Против казахов я ничего не имею, просто люди могут не так понять. Целостность территории Казахстана… с ней я полностью согласен, это исконно казахские земли, прошу меня простить и не повторять моих ошибок. Мен қазақ елімді жақсы көремін. Айтқан сөздерім үшін кешірім сұраймын! (Я люблю Казахстан, за сказанные слова прошу прощения), - говорит мужчина на видео.

Талгат УМАРОВ

Источник - Уральская неделя
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