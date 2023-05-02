"Уральск – это исконно российский город": как прошел следственный суд по делу о сепаратизме

00:05 04.05.2023

Двух жителей Уральска арестовали по делу о сепаратистских высказываниях в Интернете



На прошлой неделе следственный суд Уральска взял под стражу двух жителей Уральска, в отношении которых было завершено расследование уголовного дела по двум статьям Уголовного кодекса.



