В КНР думают о строительстве второй столицы. Часть госучреждений может быть переброшена в Синьцзян - НГ

00:53 04.05.2023

2.05.2023



Владимир Скосырев



Синьцзян посещал председатель КНР Си Цзиньпин. Жители Пекина могли наблюдать за этой поездкой прямо на улицах.

Китаю следует уменьшить риски, связанные с геополитикой и ухудшением окружающей среды, и усилить связи со странами Евразии. Перенос центра тяжести экономической активности в пустыни Синьцзян-Уйгурского автономного района откроет для Поднебесной новые возможности развития. Чтобы этот заманчивый план стал реальностью, нужно решиться на очень серьезный шаг – возвести второй главный город государства, говорится в докладе, подготовленном профессорами двух престижных университетов – в Шанхае и Чэнду. Средства на подготовку исследования были выделены правительством.

Перед учеными власти поставили задачу оценить перспективу инициативы "Пояс и путь". Но они вышли за рамки этой задачи и поставили под сомнение саму формулу "экономического чуда Китая" в связи с ее ориентацией на экспорт.



Синьцзян расположен вдоль западной границы Китая, вдали от экономических и политических центров страны. Он занимает обширное пространство с жарким климатом летом, пустынями и засушливыми плоскогорьями. В регионе также издавна живут этнические меньшинства – уйгуры, казахи, монголы. Недоверие между этими народностями и ханьцами (китайцами) ранее выливалось в столкновения. На Западе против Пекина выдвигали обвинения в нарушениях прав человека. Китай их отвергает, напоминает South China Morning Post. На этом фоне расчеты на то, что в Синьцзян хлынут инвестиции, могут оказаться несостоятельными, комментирует газета.



В докладе профессоров Чжоу Вэня и Ми Цзюня не говорится подробно, как будут распределяться функции между Пекином и новой столицей. Но указано, что она будет воздвигнута около одного из двух крупных городов – Урумчи или Кашгара. Исследователи утверждают, что второй главный город поможет установить стабильность и спокойствие в Синьцзяне. Еще одно достоинство плана – он может уменьшить зависимость Поднебесной от перевозок товаров по морям. Они могут быть прерваны другими военно-морскими державами в случае конфликта. Что за державы, профессора не говорят, но ясно, что подразумеваются США.



В сущности, исследование указывает на слабость китайской модели быстрого экономического роста. Ведь его драйвером в течение десятилетий был сектор обрабатывающей промышленности, сосредоточенный в прибрежных городах, таких как Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Этот сектор был почти целиком ориентирован на экспорт. А США и их союзники чинят препоны этому экспорту. Исследователи утверждают, что реализация их идеи поможет также снизить уровень загрязнения окружающей среды в Пекине и прилегающих к нему районах.



Преимущество Синьцзяна перед побережьем состоит и в том, что его недра богаты полезными ископаемыми, а железнодорожный путь от Кашгара до Европы короче, чем от Шанхая и Гуанчжоу. В докладе также говорится, что проект положит конец растущему разрыву в уровне жизни между различными частями страны. В 2019 году доход на душу населения составлял в восточных провинциях 97 737 юаней, а на западе страны – только 53 568 юаней.



В таких странах, как Бразилия, Мьянма, Казахстан, были специально построены центры для того, чтобы основать в них столицы. В истории Китая тоже есть прецедент создания двух столиц. Так было при династии Восточная Хань (25–220 годы новой эры) и династии Тан (618–907 годы новой эры).



В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики, отметил: "Идея профессоров вряд ли реализуема. Все-таки на протяжении нескольких тысячелетий столицами были города внутри Китая, а не на территории нынешнего Синьцзян-Уйгурского автономного района. Перенос столицы в район, удаленный от основных центров проживания населения, промышленности, маловероятен. Все-таки Пекин на протяжении многих веков – столица, за исключением периода, когда столицей недолго был Наньцзинь (Нанкин). Что касается предложения снизить неравенство в доходах, то при всем таком желании Пекин не откажется от задачи развивать торговлю с соседними странами Азии, а значит, развивать прибрежные районы. Центральная Азия – важный экономический партнер Китая. Но куда больший объем торговли приходится на Японию, другие страны Восточной Азии, страны АСЕАН. Кстати, стычки в Синьцзяне частично объяснялись недовольством коренных жителей тем, что Пекин переселял туда ханьцев. А сейчас, наоборот, наблюдается отток населения из Синьцзяна".