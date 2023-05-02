 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.05.2023
00:55  Приближение выборов в Турции открывает войну компроматов, - И.Субботин
00:53  В КНР думают о строительстве второй столицы. Часть госучреждений может быть переброшена в Синьцзян - НГ
Среда, 03.05.2023
20:30  Вражеская авиация скоро сядет на плешь полководцу Шойгу? - М.Ростовский
19:49  УкрБеспилотники пыталисья атаковать Кремль. "Путин не пострадал"...
19:19  Мирзиеев подписал с Шольцем в Берлине 16 договоров
19:13  Объявившим голодовку безработным в Жанаозене предложили вакансии
18:48  Германия поощрила Узбекистан за конституционную реформу, - Виктория Панфилова

13:17  НАТО - бумажный тигр против Китая, - Джед Баббин
13:15  Эгоизм привел Европу к самоубийству, а Соединенные Штаты - к потере влияния в мире, - Усама Ямани
13:14  Гибель первой республики: чем грозит новый крах крупного банка США, - Дм.Мигунов
08:21  Семью Эрдогана сопровождают скандалы: от смертельного ДТП до сомнительных миллионов, - МК
07:34  РабовKZ на копи будут возить в новых "бусиках". "АрселорМиттал" отчаянно пытается улучшить свой имидж
07:26  Китайская Sinopec приступила к бурению глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины в Синьцзяне
07:20  От сожжения русских до ордена Бандеры: Одесса стала мамой СВО, - Дм.Попов
07:07  По миллиону долларов каждому: В США готовы заплатить чернокожим за столетия рабства
07:05  Дружба с Россией и "цветная" революция от Запада: Что ждет Турцию в случае победы Эрдоган на выборах, - КП
06:51  Во 2 тур выборов башкана (главы) Гагаузии вышли: Григорий Узун из прозападной ПСРМ - 26,4 % и Евгения Гуцул из партии "Шор" - 26,47 %
06:37  Американцы создают специальный штаб для экономической борьбы с Китаем
06:22  "Блудный сын" и "черная дочь". Британская королевская фамилия разосралась на похоронах королевы
05:10  Несколько стран ОПЕК+ добровольно снизят добычу нефти
00:38  Выборы Казакимов-2023: балаган лимитед?
00:35  Президент Жапаров поменял местами региональных акимов: Набиева в Джумгал, Субагожоева - в Кара-Су...
00:34  Игра на повышение: насколько серьезна угроза дефолта в США
00:32  Уйдут миротворцы - Молдове конец
00:29  Ташкентского бизнесмена Абдунабиева пытали в здании Таможенного комитета?
00:14  Си Цзиньпин обыгрывает Байдена в дипломатии по Украине, - Том О’Коннор
00:13  Эпоха "деревянного доллара" наступит не скоро, - СП
00:10  США не заинтересованы в победе Украины и лишь надеются с ее помощью подорвать силу России, - Ноам Хомски
00:01  Международная правозащита пытается спасти от увольнения кыргызскую коллегу - омбудсменшу иноагента
Вторник, 02.05.2023
20:30  Радикально обновлено руководство УзбМЧС
20:17  Объявлены окончательные итоги референдума в Узбекистане - 90,2% избирателей "за"
20:09  БРИКС становится непрочным из-за буквы Р, - Г.Петров
18:07  Что увидит человечество перед смертью: ученые выдвинули новый сценарий конца света
17:45  У Анны Башинской, посмевшей покритиковать Зеленского, отняли мандат депутата Алматинского горкенеша
16:41  Братский салям. Токаеву пришло спец-письмо от Макрона
16:39  Шесть казахстанок в тюрьме Ирака объявили голодовку
16:35  В Кадамжайском районе развесили уличные баннеры с изображением основателя Кыргызстана - Иосифа Виссарионовича Сталина
16:30  Нефтяной потолок: ОПЕК подыграла России
15:55  В честь праздника туркменского скакуна Сердару Бердымухамедову подарили восемь коней. Скачи на все... стороны
15:53  Сажал липу, нес бревно... Токаев лично поучаствовал в субботнике
15:51  В США рухнул третий крупный банк за два месяца. Светлой памяти First Republic Bank
15:39  Искусственный интеллект делает аутсайдерами людей с высшим образованием, - Глеб Кузнецов
14:07  Турки смастерили боевой самолет 5-го поколения - KAAN. Пока в виде голограммы
13:58  Размотавший миллиарды питерский олигарх Израйлит признан невиновным
13:54  Агромикрокредит в Казахстане: за и против
13:48  Молодых сарбазов Казахстана учат играть на домбре. В бою - поможет...
13:35  Когда союзник Касым и врагов не надо. Казахстан проголосовал за резолюцию ООН с осуждением "российской агрессии".
13:34  Умер еще один знаменитый советский кутюрье Валентин Юдашкин
13:30  Запад пытается перекрыть центразийский реэкспорт в Россию, - Д.Нефедов
12:30  Турция выбирает лидера и эпоху, - Сергей Станкевич
11:44  Армия Тайваня готова только к одной войне - Александр Храмчихин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В КНР думают о строительстве второй столицы. Часть госучреждений может быть переброшена в Синьцзян - НГ
00:53 04.05.2023

2.05.2023

Владимир Скосырев

Синьцзян посещал председатель КНР Си Цзиньпин. Жители Пекина могли наблюдать за этой поездкой прямо на улицах.
Китаю следует уменьшить риски, связанные с геополитикой и ухудшением окружающей среды, и усилить связи со странами Евразии. Перенос центра тяжести экономической активности в пустыни Синьцзян-Уйгурского автономного района откроет для Поднебесной новые возможности развития. Чтобы этот заманчивый план стал реальностью, нужно решиться на очень серьезный шаг – возвести второй главный город государства, говорится в докладе, подготовленном профессорами двух престижных университетов – в Шанхае и Чэнду. Средства на подготовку исследования были выделены правительством.
Перед учеными власти поставили задачу оценить перспективу инициативы "Пояс и путь". Но они вышли за рамки этой задачи и поставили под сомнение саму формулу "экономического чуда Китая" в связи с ее ориентацией на экспорт.

Синьцзян расположен вдоль западной границы Китая, вдали от экономических и политических центров страны. Он занимает обширное пространство с жарким климатом летом, пустынями и засушливыми плоскогорьями. В регионе также издавна живут этнические меньшинства – уйгуры, казахи, монголы. Недоверие между этими народностями и ханьцами (китайцами) ранее выливалось в столкновения. На Западе против Пекина выдвигали обвинения в нарушениях прав человека. Китай их отвергает, напоминает South China Morning Post. На этом фоне расчеты на то, что в Синьцзян хлынут инвестиции, могут оказаться несостоятельными, комментирует газета.

В докладе профессоров Чжоу Вэня и Ми Цзюня не говорится подробно, как будут распределяться функции между Пекином и новой столицей. Но указано, что она будет воздвигнута около одного из двух крупных городов – Урумчи или Кашгара. Исследователи утверждают, что второй главный город поможет установить стабильность и спокойствие в Синьцзяне. Еще одно достоинство плана – он может уменьшить зависимость Поднебесной от перевозок товаров по морям. Они могут быть прерваны другими военно-морскими державами в случае конфликта. Что за державы, профессора не говорят, но ясно, что подразумеваются США.

В сущности, исследование указывает на слабость китайской модели быстрого экономического роста. Ведь его драйвером в течение десятилетий был сектор обрабатывающей промышленности, сосредоточенный в прибрежных городах, таких как Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Этот сектор был почти целиком ориентирован на экспорт. А США и их союзники чинят препоны этому экспорту. Исследователи утверждают, что реализация их идеи поможет также снизить уровень загрязнения окружающей среды в Пекине и прилегающих к нему районах.

Преимущество Синьцзяна перед побережьем состоит и в том, что его недра богаты полезными ископаемыми, а железнодорожный путь от Кашгара до Европы короче, чем от Шанхая и Гуанчжоу. В докладе также говорится, что проект положит конец растущему разрыву в уровне жизни между различными частями страны. В 2019 году доход на душу населения составлял в восточных провинциях 97 737 юаней, а на западе страны – только 53 568 юаней.

В таких странах, как Бразилия, Мьянма, Казахстан, были специально построены центры для того, чтобы основать в них столицы. В истории Китая тоже есть прецедент создания двух столиц. Так было при династии Восточная Хань (25–220 годы новой эры) и династии Тан (618–907 годы новой эры).

В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики, отметил: "Идея профессоров вряд ли реализуема. Все-таки на протяжении нескольких тысячелетий столицами были города внутри Китая, а не на территории нынешнего Синьцзян-Уйгурского автономного района. Перенос столицы в район, удаленный от основных центров проживания населения, промышленности, маловероятен. Все-таки Пекин на протяжении многих веков – столица, за исключением периода, когда столицей недолго был Наньцзинь (Нанкин). Что касается предложения снизить неравенство в доходах, то при всем таком желании Пекин не откажется от задачи развивать торговлю с соседними странами Азии, а значит, развивать прибрежные районы. Центральная Азия – важный экономический партнер Китая. Но куда больший объем торговли приходится на Японию, другие страны Восточной Азии, страны АСЕАН. Кстати, стычки в Синьцзяне частично объяснялись недовольством коренных жителей тем, что Пекин переселял туда ханьцев. А сейчас, наоборот, наблюдается отток населения из Синьцзяна".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683150780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку предстоящих заседаний Палаты утвердили сенаторы
- Жители всех городов и сел Казахстана будут обеспечены чистой питьевой водой до конца 2025 года
- Инфляция в Республике Казахстан
- Строительство молочно-товарных ферм и овощехранилищ: меры обеспечения продбезопасности рассмотрели в Правительстве
- Бактериологическая безопасность Казахстана: реальные проблемы или мифические угрозы? (Часть вторая)
- Совершенствование механизмов управления жилыми домами обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- Рабочая группа Мажилиса обсудила предложения фракции "Ак жол" о раскрытии контрактов с инвесторами, инициированные нами в Кодекс о недрах
- Информационное сообщение по валютному рынку
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  