Приближение выборов в Турции открывает войну компроматов, - И.Субботин

00:55 04.05.2023

Оппозиция ждет от Эрдогана использования черных пиар-технологий



В отношении лидера Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу может быть использована технология глубокой подмены аудио и видео.

Турецкая оппозиция забила тревогу, что в течение 10 дней, которые остаются до начала всеобщих выборов, правящие элиты намерены сфабриковать компромат, рассчитанный на подрыв рейтингов лидера Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу – основного соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как утверждают оппоненты власти, в рамках этой кампании может быть использована технология глубокой подмены аудио и видео (дипфейк). Местные журналисты подтверждают эти опасения, но полагают, что угроза может оказаться куда более масштабной.

Одно из последних заявлений о планах президентского окружения нанести спланированный имиджевый удар по единому кандидату от оппозиции сделал зампредседателя парламентской фракции РНП Озгюр Озель. В эфире телеканала "Хабертюрк" политик сообщил о появлении данных, согласно которым лоялисты работают над "созданием дипфейковых аудиозаписей и распространением этих поддельных записей" через теневой сегмент интернета – так называемый даркнет. Совпадение это или нет, но приглашенному на часовую беседу Озелю дали возможность говорить только примерно 30 минут. После этого "Хабертюрк" прервал трансляцию и показал кадры с очередного предвыборного мероприятия, которое посетил Эрдоган.



По большому счету Озель попытался внести ясность в твит своего шефа, который накануне выступил с таким же обвинением по поводу фабрикации аудиозаписей, но по вполне конкретному адресу. Так, Кылычдароглу подверг критике руководителя управления по коммуникациям в президентской администрации Фахреттина Алтуна и некоторых его сотрудников. "Позвольте мне сделать последнее предупреждение, – откровенно написал в своем микроблоге единый кандидат от оппозиции. – Мир даркнета, с которым вы пытаетесь заключить сделку, приведет вас в руки иностранной разведки". Косвенно Кылычдароглу дал понять, что окружение Эрдогана хочет задействовать в грядущем скандале британскую компанию Cambridge Analytica.



Cambridge Analytica стала широко известна после обрушившегося на нее в США шквала обвинений в попытке подыграть на выборах бывшему президенту Дональду Трампу за счет демонстрации персонализированной политической агитации пользователям соцсетей. Считается, что она приложила руку к ходу около 200 плебисцитов в разных уголках мира.



Алтун не остался в стороне и ответил Кылычдароглу развернутым заявлением, в котором выразил уверенность, что фигура такой прозападной ориентации, как председатель РНП, не имеет права "прибегать к политике сплетен и клеветы". В то же время глава управления по коммуникациям Эрдогана предпринял усилие, по-видимому, подогреть страхи противоположного лагеря. "Нацеленность Кылычдароглу на наше учреждение с самого начала и до конца избирательной кампании свидетельствует о том, что окружающие его "профессионалы" не имеют стратегии и не могут заниматься политикой, – выразил уверенность Алтун. – Мы очень хорошо знаем, почему вы делаете это заявление и что именно вы пытаетесь предотвратить".



По данным местных журналистов, речь, похоже, идет о начале в ближайшие дни мощной кампании по дискредитации Кылычдароглу, который, по последним опросам, постепенно усиливает шансы на победу в первом туре президентских выборов. Известный турецкий колумнист Мурат Еткин со ссылкой на свои источники рассказал, что члены РНП получили информацию о подготовке десятидневной атаки на оппозицию. Она, как утверждает журналист, может включать в себя и публикацию сфабрикованных аудиозаписей, которые якобы должны нанести имиджевый ущерб кандидату, и виртуальный взлом основных ресурсов оппозиции. Еткин также считает, что к делу могут подключиться специалисты из Cambridge Analytica и даже иностранные хакеры.



Нынешний виток политической эскалации по большому счету соответствует духу тех имиджевых нападений, которые спорадически предпринимала оппозиция задолго до официального запуска электорального цикла. В мае 2022 года Кылычдароглу записал видеообращение, в котором обвинил Эрдогана и его окружение в разработке плана по возможному бегству из Турции в случае провала на всеобщих выборах. Председатель РНП тогда со ссылкой на документы проинформировал, что и действующий президент, и его родственники "эвакуируют" свои финансовые активы за границу через опосредованные фондовые структуры, которыми управляют "правильные" люди, и пытаются получить разрешение на пребывание и работу в Америке.



Такие обвинения со стороны лидера РНП задают вполне понятную траекторию возможной войны компроматов, активного вступления в которую ожидают от президентского окружения.



Впрочем, опасность таят в себе даже не попытки дискредитировать Кылычдароглу, следует из публикации Мурата Еткина. Журналист уверен, что хакеры на службе у государства могут громко заявить о себе в ночь подсчета бюллетеней, и призывает со всей серьезностью отнестись к заявлениям некоторых членов РНП, предупреждавших о предполагаемом намерении МВД Турции "создать параллельную структуру наблюдения за выборами". "Теперь гражданским долгом становится проявление бдительности в отношении фальсификаций на выборах и защите наших голосов", – подчеркивает Еткин. Он добавляет, что самый большой вызов для оппозиции, возможно, таит в себе ночь после закрытия избирательных участков.



3.05.2023

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ