Криминальной экс-невестке бывшего елбасы (Гуле Сатыбалды) дали 7 лет

07:24 04.05.2023

Гульмире Сатыбалды вынесли приговор

бизнесмена Кайрата Сатыбалды – Гульмире Сатыбалды. Ее приговорили к семи годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Приговор зачитал судья Кеменгер Имашев:



"Признать Сатыбалды Гульмиру виновной в совершении правонарушения по ст. 389 ч. 4 УК РК и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы. Признать Сатыбалды Гульмиру виновной в совершении правонарушения по ст. 28 ч. 3 и ст. 125 ч. 2 п. 1,8 УК РК и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы без конфискации имущества. На основании ст. 58 ч. 3 УК РК, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить Сатыбалды наказание в виде семи лет лишения свободы".

Также на основании ст. 49 УК РК Гульмиру Сатыбалды лишат госнаграды – ордена "Курмет".



Мади Батыршаеву дали семь лет лишения свободы, Рашиду Утебекову – пять лет.



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Кайрата Сатыбалдыулы приговорили к 6 годам

Экс-супругу бизнесмена Кайрата Сатыбалды – Гульмиру Сатыбалды – задержали 16 марта 2022 года. Антикором расследовалось уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.



11 января 2023 года стало известно, что Гульмиру Сатыбалды обвиняют в похищении человека и самоуправстве. По версии следствия, она пыталась захватить акции крупных компаний, которые занимаются производством напитков. О рейдерском захвате бизнеса заявили два предпринимателя. Сумма причиненного ущерба составляет более 6 млрд тенге.



Главное судебное разбирательство началось 14 марта в суде №2 района Байконыр Астаны. На скамье подсудимых – еще два человека: водитель Гульмиры Сатыбалды и предполагаемый исполнитель похищения. Потерпевшие – известный бизнесмен и основатель АО "Galanz bottlers" Турсенгали Алагузов и бывший владелец ТОО "Maxi Bottlers" Айгуль Мекешева. Гульмира Сатыбалды не признала вину, а два других фигуранта – Мади Батыршаев, которого обвиняют в самоуправстве и похищении человека, и Рашид Утебеков, которого обвиняют в похищении человека, – частично свою вину признали.



10 апреля между подсудимой Гульмирой Сатыбалды и одной из потерпевших, которую похищали – Айгуль Мекешевой, было достигнуто медиативное соглашение.



21 апреля, отвечая на вопросы по эпизоду с похищением Айгуль Мекешевой, Гульмира Сатыбалды заявила, что частично признает свою вину в инкриминируемых ей преступлениях.



25 апреля обвинение запросило восемь лет лишения свободы без конфискации имущества для Гульмиры Сатыбалды. Прокурор попросил признать бывшую жену Кайрата Сатыбалды виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 389 ч. 4 УК РК, 28 ч. 3 УК РК и 125 ч. 2 п. 1, 8 УК РК. Также внести представление президенту о лишении госнаграды – ордена "Курмет". Для Мади Батыршаева обвинение запросило семь лет шесть месяцев лишения свободы без конфискации имущества, а для Рашида Утебекова – семь лет лишения свободы без конфискации имущества.



Динара Халдарова,