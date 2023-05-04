Дугин: Путин должен ответить на атаку Кремля, иначе это капитуляция

07:44 04.05.2023

Любовь Смирнова. 04.05.2023



Отсутствие ответных шагов на атаку дронов на Кремль будет означать фактическую капитуляцию.



Об этом в эфире ютуб-телеканала "Царьград ТВ" заявил философ и политолог Александр Дугин, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Я думаю, что это прямой удар по президенту, это демонстрация уязвимости нашей противовоздушной обороны, это фактически такое фундаментальное объявление нам войны, которую мы хотели избежать, не заметить, свести всю проблему к частной специальной военной операции. Она поэтому называется "специальная операция", как нечто отдельное, – пояснил Дугин.



– Закономерно ответить на атаку Запада по столице России, по президенту России, потому что Украины здесь нет как субъекта. Это консолидированный Запад и страны НАТО нанесли удар по президенту Российской Федерации, по Кремлю. Вот как надо это расценивать.



Какой ответ должен последовать?



Думаю, что это решать нашему главному верховному главнокомандующему. С моей точки зрения никак не замечать и не отвечать было бы однозначной капитуляцией, просто признанием того, что противник имеет право атаковать ядерную державу в самом центре и осуществлять прямые атаки на нашего президента.



Это будет означать капитуляцию.



Если не капитуляция, то спектр и регистр возможных ответов полностью зависит от нашего руководства, и если будет ответ, то он будет обоснованным, правильным, и каким бы он не был, не в моей компетенции судить.



Но то, что нам объявил Запад войну и просто осуществила атаку на нашего президента, на Кремль, на страну, на Москву, то не признать этого означает просто капитулировать, выбросить белый флаг".