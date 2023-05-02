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Зеленый шум. Сенат Узбекистана одобрил ужесточение наказания за выруб деревьев
08:01 04.05.2023

Сенаторы Узбекистана одобрили поправки об ужесточении наказания за незаконную вырубку деревьев, предусматривающие увеличение штрафов и введение ареста до 15 суток. Кроме того, вводится ответственность за разработку проектной документации, повлекшей вырубку ценных пород деревьев.

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 3 мая одобрил поправки в законодательство, направленные на ужесточение наказания за незаконную вырубку деревьев.

В 2020 году в стране было незаконно вырублено 7812 деревьев, в том числе 3428 деревьев ценных пород, в 2021 году - 8243 (4182), в 2022 году - 4599, говорилось на заседании. В прошлом году за незаконную вырубку были назначены штрафы в размере 7,3 млрд сумов, а также взыскан материальный ущерб на 10 млрд сумов.

В 2021 году в Ташкенте на территории 289 строительных объектов 4429 деревьев оказались без ухода и охраны, из них 80 деревьев высохли. В 2022 году высохли 103 дерева, отмечено на заседании.

Председатель Комитета Сената по вопросам развития региона Приаралья и экологии Борий Алиханов сообщил, что в Кодексе об административной ответственности за одинаковые нарушения, связанные с вырубкой деревьев, определены различные штрафы. С учетом несоразмерности наказания предложено установить в одной статье в отношении одного вида административного правонарушения одинаковую ответственность.

Теперь за незаконную порубку, раскорчевку, повреждение, уничтожение или пересадку деревьев, кустарников, других растений и молодняка (часть 1 статьи 79 КоАО) будет предусматриваться штраф для граждан от 10 до 15 базовых расчетных величин (было - от 5 до 10), а на должностных лиц - от 15 до 20 БРВ (от 10 до 15 БРВ).

За те же правонарушения, совершенные повторно в течение года после применения административного взыскания (часть 2 статьи 79 КоАО) штраф на граждан составит от 15 до 25 БРВ (было - от 10 до 20), а на должностных лиц - от 25 до 35 БРВ (20−30 БРВ) с конфискацией предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным предметом административного правонарушения. Кроме того, к числу наказаний за это нарушение добавляется административный арест до 15 суток.

Более того, вводится административная ответственность за разработку проектной документации, повлекшей вырубку, выкорчевку, повреждение или уничтожение ценных пород деревьев и кустарников (часть 4 статьи 79 КоАО). Это нарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц от 15 до 25 БРВ.

Часть 1 статьи 77 КоАО (нарушение правил использования земель лесного фонда) планируется изложить в другой редакции: "Повреждение сенокосов и пастбищ, самовольное сенокошение на землях лесного фонда, уничтожение или повреждение дренажных систем и дорог".

Сейчас эта диспозиция выглядит так: "Раскорчевка насаждений на землях лесного фонда с целью возведения построек, переработки древесины, устройство складов и иных сооружений без надлежащего на то разрешения, повреждение сенокосов и пастбищ, самовольное сенокошение на землях лесного фонда, уничтожение или повреждение дренажных систем и дорог".

При этом вносятся изменения в часть 1 статьи 113 КоАО (нарушение правил безопасности движения на железнодорожном транспорте). Теперь за подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать повреждение защитных лесонасаждений, не предусматривается ответственность.

Аналогичное изменение вводится в статью 148 КоАО (нарушение правил по охране полосы отвода железнодорожного и автомобильного транспорта). Согласно поправкам, исключается ответственность за порубку и повреждение насаждений на полосе отвода железнодорожных путей и автомобильных дорог без согласования с железнодорожными и дорожными органами.

Председатель Сената Танзила Нарбаева, выступая на заседании, заявила, что сегодня в обществе понимают экологические и социально-экономические серьезные последствиях уничтожения деревьев и признают незаконную вырубку деревьев преступлением.

В то же время случаи незаконной вырубки на практике полностью не исчезли, и работа в основном ведется по устранению последствий таких преступлений, то есть меры принимаются только после того, как деревья были повреждены и уничтожены, сказала она.

"Особенно это актуально в сфере строительства. Особое значение имеет то, что в обсуждаемом законе предусмотрена ответственность за подготовку проектной документации, которая может привести к вырубке, повреждению или уничтожению деревьев. То есть речь идет о привлечении к ответственности не только лиц, непосредственно совершивших такие незаконные действия, но и ответственных за это должностных лиц", - пояснила глава Сената.

Танзила Нарабаева подчеркнула, что с принятием поправок создается конкретная правовая база не только для борьбы с последствиями, но и для предотвращения причин и оснований для вырубки деревьев.

Источник - gazeta.uz
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