Вашингтон сдает в Сирии последние позиции, нефтеносные, - Аббас Джума

08:29 04.05.2023

Примирение Ирана и Саудовской Аравии окончательно отравило жизнь "гегемона" на Ближнем Востоке,

Андрей Дятлов

Вашингтон сдает в Сирии последние позиции, нефтеносные



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Аббас Джума



Глобальное противостояние с Китаем и Россией вынуждает США сократить присутствие на Ближнем Востоке. Регион, который после окончания Холодной войны считался чуть ли не главной вотчиной Вашингтона, постепенно становится зоной, свободной от влияния Америки. При этом в авангарде процесса восстановления суверенитета государств выдвинулась Сирийская Арабская Республика, почти преодолевшая внутренний раскол при поддержке РФ.



Телеграм-канал "Голос арабов" сообщил, что в Омане и при посредничестве оманской стороны встретились официальные лица США и Сирии. Список участников и обсуждаемых тем не оглашали. Но, как предполагают наблюдатели, речь могла идти об окончательном уходе американских военных из САР. "Ввиду ирано-саудовской разрядки, возвращения Сирии в арабское пространство, а также сирийско-турецких переговоров о нормализации отношений, можно констатировать, что дальнейшее пребывание американских оккупантов в Сирии будет затруднительным, и возможно американцы хотят на выгодных для себя условиях уйти из республики", - говорится в сообщении.



Оговоримся, что ни одно из мировых СМИ об этом не писало. Поэтому стоит относиться к информации "Голоса арабов" как к потенциально возможной. С другой стороны, все события последнего времени действительно говорят о том, что американцы намерены уйти из региона.



Для начала вспомним предысторию. В 2014 году под руководством США сформировалась коалиция из 60 государств, преимущественно западных, которые без разрешения законного правительства Сирии, решили проводить на ее территории военные операции. Формально - против террористов из "Исламского государства"*, в действительности иностранные военные часто помогали различным группировкам, пытавшихся свергнуть президента Башара Асада. Однако в конце 2018-го Дональд Трамп, видимо, решил избавиться от доставшегося в наследство от Барака Обамы бремени. 45-й президент США заявил о решении ранее поставленных задач и постепенном выводе американских войск. По разным оценкам, на тот момент в Сирии насчитывалось до 2,2 тыс. военнослужащих США. Более половины из них действительно были выведены до конца 2019 года. Одновременно усиливалось влияние России, чьи военнослужащие находились в Сирии с 2015-го по приглашению официального Дамаска.



Администрация Джозефа Байдена проявляла мало интереса к Ближнему Востоку и к проблеме "исламского терроризма". Окончательный уход войск США из Афганистана в 2021 году после 20 лет пребывания в этой стране - наглядное тому подтверждение.



Похоже, что американцы потеряли интерес и к контролю нефтяных месторождений Сирии. Сейчас американские войска сосредоточены именно в нефтеносных восточных районах страны. Это лишает правительство САР необходимых ресурсов и серьезно замедляет процесс восстановления народного хозяйства. Однако и в этом направлении есть серьезные подвижки. Недавно Байден вывел из-под санкций план строительства газопровода из Египта в Ливан через территорию Иордании и Сирии. Это открывает для Дамаска возможности получать солидные средства.



Можно предположить, что Вашингтон наконец осознал бесперспективность попыток контролировать Ближний Восток. Прежде всего, Штатам нужны ресурсы для помощи Украине и компенсации убытков, связанных с желанием изолировать Россию. Все больше средств уходит на сдерживание растущей мощи Китая, который распространяет влияние повсеместно, от Юго-Восточной Азии до Африки и Латинской Америки. И конечно, сказывается, что для народов Ближнего Востока американцы - оккупанты.



Последние события демонстрируют, что ослабление влияния США в регионе позволяет странам начать решать проблемы, которые ранее считались почти непреодолимыми. Например, группа государств Персидского залива, которые выступали против Асада и поставляли оружие оппозиции, теперь хотят вернуть Сирию в Лигу арабских государств для более широкого регионального сближения. Абу-Даби восстановил дипломатические отношения с Дамаском в 2018 году, через шесть лет после закрытия своего посольства.



Новости последних дней. 1 мая президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что силы турецкой разведки уничтожили предполагаемого лидера группировки ИГИЛ Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши. А уже 3 мая впервые с начала гражданской войны в 2011 году в Дамаск прилетел президент Ирана Ибрагим Раиси. На протяжении всех последних лет Иран активно помогал Асаду бороться с террористами и поддерживать экономику на плаву. Как можно предположить, теперь в Тегеране решили, что пришло время для более тесного и плодотворного сотрудничества. Намерения были подкреплены долгосрочными соглашениями в нефтяном и других секторах экономики.



Журналист-международник Аббас Джума считает, что США действительно будут постепенно терять влияние на Ближнем Востоке и освобождать пространство для сотрудничества стран региона с другими центрами силы:



- Соединенные Штаты в Сирии, безусловно, оккупанты. Нахождение их сил незаконно и нисколько не оправдано с точки зрения безопасности. Вспомним, как США входили в другие страны. В Афганистан - под предлогом преодоления последствий 11 сентября 2001-го, а в Ирак для борьбы с Саддамом Хусейном и поиска несуществующего оружия массового поражения. Аргумент всегда был один: мы тут, чтобы навести порядок, предотвратить угрозу со стороны террористов и тиранов. Для Сирии даже такой повод не стали искать. Мол, просто нам надо туда вторгнуться. Другое дело, что остальной мир больше волнуют фейки из украинской Бучи и судьба Крыма. И никого будто не интересует, как сирийцев американцы оставили без энергоносителей.



"СП": Но как долго американцы могут находиться в Сирии?



- Пока я не вижу предпосылок их ухода. Однако есть процессы, которые подталкивают к такому решению. Мы видим восстановление отношений между Саудовской Аравией и Ираном - ближайшим союзником Сирии. Пребывание американцев в этой ситуации становится некомфортным. Сама Сирия перестает восприниматься как страна-изгой, а Асад как токсичная фигура. Поэтому вопрос ухода сил США встанет, как в Афганистане.



"СП": Значение Ближнего Востока для США постепенно меняется?



- Действительно, он отходит на второй и третий план. Вашингтон уже не так крепко цепляется за регион. Нынешние процессы были немыслимы в недавнем прошлом, и все они знаменуют ослабление влияния Штатов на Ближнем Востоке. Это и улучшение отношений Тегерана и Эр-Рияда, и поведение Саудовской Аравии на нефтяном рынке, и более-менее позитивное отношение Эр-Рияда к российской СВО на Украине. Да и сами США ушли из Афганистана.



Все это говорит о том, что для США Ближний Восток уже не представляет той ценности, что была недавно. Вашингтон переориентируется на борьбу с Россией, набирающим экономическую и политическую мощь Китаем. Напомню, что Иран и Саудовская Аравия замирились ведь во многом по инициативе Пекина. Его позиция стала ключом к прекращению конфликта между двумя экзистенциальными противниками.



Мы видим, что Ближний Восток меняет ориентацию. Этот процесс будет постепенным, но он начался.



"СП": Кто может занять место США в регионе?



- Мы наблюдаем построение многополярного мира. На мой взгляд, на место одного гегемона не придет другой. В главных ролях выступят несколько игроков, с которыми у ближневосточных стран сформируются разные отношения. Безусловно, большое влияние будет у Турции. Но у этого государства не со всеми арабскими странами хорошие отношения. У Анкары непростые отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Египтом, достаточно натянутые с Саудовской Аравией. Зато с Катаром - почти полное взаимопонимание. Возможно, постепенно влияние Турции будет расти.



Влияние России на Ближнем Востоке тоже увеличится. С 2015 года Москва присутствует в регионе очень серьезно. Проблемы мира, нефтедобычи без России уже не решаются.



Нет сомнений, что очень большую роль станет играть в регионе Китай. Он будет выжимать максимум из отношений с разными государствами.



Потихоньку в арабских странах меняется отношение к Ирану. Долгое время США вместе с Израилем играли на давних противоречиях арабов с персами. Сейчас этот фактор отпадает, Тегеран выходит из маргинальной ниши и становится более важным игроком.



* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного Суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.