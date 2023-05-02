 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.05.2023
10:03  Эмомали Рахмон в Казахстане: Сегодня мы примем исторический документ
08:29  Вашингтон сдает в Сирии последние позиции, нефтеносные, - Аббас Джума
08:26  "Хозяин огня": кто у тюрков превосходил силой шамана (забытая старина)
08:03  УзбЖурналистку Ирину Матвиенко (Nemolchi.uz) прессуют угрозой убийства
08:01  Зеленый шум. Сенат Узбекистана одобрил ужесточение наказания за выруб деревьев
07:44  Дугин: Путин должен ответить на атаку Кремля, иначе это капитуляция
07:24  Криминальной экс-невестке бывшего елбасы (Гуле Сатыбалды) дали 7 лет

00:55  Приближение выборов в Турции открывает войну компроматов, - И.Субботин
00:53  В КНР думают о строительстве второй столицы. Часть госучреждений может быть переброшена в Синьцзян - НГ
00:05  "Уральск – это исконно российский город": как прошел следственный суд по делу о сепаратизме
00:02  Кабмин Киргизии сменил символику Таможенной службы из-за схожести с флагом НАТО
Среда, 03.05.2023
21:55  Китай спешно распродает американские ценные бумаги
20:30  Вражеская авиация скоро сядет на плешь полководцу Шойгу? - М.Ростовский
19:49  УкрБеспилотники пыталисья атаковать Кремль. "Путин не пострадал"...
19:19  Мирзиеев подписал с Шольцем в Берлине 16 договоров
19:13  Объявившим голодовку безработным в Жанаозене предложили вакансии
18:48  Германия поощрила Узбекистан за конституционную реформу, - Виктория Панфилова
13:17  НАТО - бумажный тигр против Китая, - Джед Баббин
13:15  Эгоизм привел Европу к самоубийству, а Соединенные Штаты - к потере влияния в мире, - Усама Ямани
13:14  Гибель первой республики: чем грозит новый крах крупного банка США, - Дм.Мигунов
08:21  Семью Эрдогана сопровождают скандалы: от смертельного ДТП до сомнительных миллионов, - МК
07:34  РабовKZ на копи будут возить в новых "бусиках". "АрселорМиттал" отчаянно пытается улучшить свой имидж
07:26  Китайская Sinopec приступила к бурению глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины в Синьцзяне
07:20  От сожжения русских до ордена Бандеры: Одесса стала мамой СВО, - Дм.Попов
07:07  По миллиону долларов каждому: В США готовы заплатить чернокожим за столетия рабства
07:05  Дружба с Россией и "цветная" революция от Запада: Что ждет Турцию в случае победы Эрдоган на выборах, - КП
06:51  Во 2 тур выборов башкана (главы) Гагаузии вышли: Григорий Узун из прозападной ПСРМ - 26,4 % и Евгения Гуцул из партии "Шор" - 26,47 %
06:37  Американцы создают специальный штаб для экономической борьбы с Китаем
06:22  "Блудный сын" и "черная дочь". Британская королевская фамилия разосралась на похоронах королевы
05:10  Несколько стран ОПЕК+ добровольно снизят добычу нефти
00:38  Выборы Казакимов-2023: балаган лимитед?
00:35  Президент Жапаров поменял местами региональных акимов: Набиева в Джумгал, Субагожоева - в Кара-Су...
00:34  Игра на повышение: насколько серьезна угроза дефолта в США
00:32  Уйдут миротворцы - Молдове конец
00:29  Ташкентского бизнесмена Абдунабиева пытали в здании Таможенного комитета?
00:14  Си Цзиньпин обыгрывает Байдена в дипломатии по Украине, - Том О’Коннор
00:13  Эпоха "деревянного доллара" наступит не скоро, - СП
00:10  США не заинтересованы в победе Украины и лишь надеются с ее помощью подорвать силу России, - Ноам Хомски
00:01  Международная правозащита пытается спасти от увольнения кыргызскую коллегу - омбудсменшу иноагента
Вторник, 02.05.2023
20:30  Радикально обновлено руководство УзбМЧС
20:17  Объявлены окончательные итоги референдума в Узбекистане - 90,2% избирателей "за"
20:09  БРИКС становится непрочным из-за буквы Р, - Г.Петров
18:07  Что увидит человечество перед смертью: ученые выдвинули новый сценарий конца света
17:45  У Анны Башинской, посмевшей покритиковать Зеленского, отняли мандат депутата Алматинского горкенеша
16:41  Братский салям. Токаеву пришло спец-письмо от Макрона
16:39  Шесть казахстанок в тюрьме Ирака объявили голодовку
16:35  В Кадамжайском районе развесили уличные баннеры с изображением основателя Кыргызстана - Иосифа Виссарионовича Сталина
16:30  Нефтяной потолок: ОПЕК подыграла России
15:55  В честь праздника туркменского скакуна Сердару Бердымухамедову подарили восемь коней. Скачи на все... стороны
15:53  Сажал липу, нес бревно... Токаев лично поучаствовал в субботнике
15:51  В США рухнул третий крупный банк за два месяца. Светлой памяти First Republic Bank
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вашингтон сдает в Сирии последние позиции, нефтеносные, - Аббас Джума
08:29 04.05.2023

Примирение Ирана и Саудовской Аравии окончательно отравило жизнь "гегемона" на Ближнем Востоке,
Андрей Дятлов
Вашингтон сдает в Сирии последние позиции, нефтеносные

Материал комментируют:
Аббас Джума

Глобальное противостояние с Китаем и Россией вынуждает США сократить присутствие на Ближнем Востоке. Регион, который после окончания Холодной войны считался чуть ли не главной вотчиной Вашингтона, постепенно становится зоной, свободной от влияния Америки. При этом в авангарде процесса восстановления суверенитета государств выдвинулась Сирийская Арабская Республика, почти преодолевшая внутренний раскол при поддержке РФ.

Телеграм-канал "Голос арабов" сообщил, что в Омане и при посредничестве оманской стороны встретились официальные лица США и Сирии. Список участников и обсуждаемых тем не оглашали. Но, как предполагают наблюдатели, речь могла идти об окончательном уходе американских военных из САР. "Ввиду ирано-саудовской разрядки, возвращения Сирии в арабское пространство, а также сирийско-турецких переговоров о нормализации отношений, можно констатировать, что дальнейшее пребывание американских оккупантов в Сирии будет затруднительным, и возможно американцы хотят на выгодных для себя условиях уйти из республики", - говорится в сообщении.

Оговоримся, что ни одно из мировых СМИ об этом не писало. Поэтому стоит относиться к информации "Голоса арабов" как к потенциально возможной. С другой стороны, все события последнего времени действительно говорят о том, что американцы намерены уйти из региона.

Для начала вспомним предысторию. В 2014 году под руководством США сформировалась коалиция из 60 государств, преимущественно западных, которые без разрешения законного правительства Сирии, решили проводить на ее территории военные операции. Формально - против террористов из "Исламского государства"*, в действительности иностранные военные часто помогали различным группировкам, пытавшихся свергнуть президента Башара Асада. Однако в конце 2018-го Дональд Трамп, видимо, решил избавиться от доставшегося в наследство от Барака Обамы бремени. 45-й президент США заявил о решении ранее поставленных задач и постепенном выводе американских войск. По разным оценкам, на тот момент в Сирии насчитывалось до 2,2 тыс. военнослужащих США. Более половины из них действительно были выведены до конца 2019 года. Одновременно усиливалось влияние России, чьи военнослужащие находились в Сирии с 2015-го по приглашению официального Дамаска.

Администрация Джозефа Байдена проявляла мало интереса к Ближнему Востоку и к проблеме "исламского терроризма". Окончательный уход войск США из Афганистана в 2021 году после 20 лет пребывания в этой стране - наглядное тому подтверждение.

Похоже, что американцы потеряли интерес и к контролю нефтяных месторождений Сирии. Сейчас американские войска сосредоточены именно в нефтеносных восточных районах страны. Это лишает правительство САР необходимых ресурсов и серьезно замедляет процесс восстановления народного хозяйства. Однако и в этом направлении есть серьезные подвижки. Недавно Байден вывел из-под санкций план строительства газопровода из Египта в Ливан через территорию Иордании и Сирии. Это открывает для Дамаска возможности получать солидные средства.

Можно предположить, что Вашингтон наконец осознал бесперспективность попыток контролировать Ближний Восток. Прежде всего, Штатам нужны ресурсы для помощи Украине и компенсации убытков, связанных с желанием изолировать Россию. Все больше средств уходит на сдерживание растущей мощи Китая, который распространяет влияние повсеместно, от Юго-Восточной Азии до Африки и Латинской Америки. И конечно, сказывается, что для народов Ближнего Востока американцы - оккупанты.

Последние события демонстрируют, что ослабление влияния США в регионе позволяет странам начать решать проблемы, которые ранее считались почти непреодолимыми. Например, группа государств Персидского залива, которые выступали против Асада и поставляли оружие оппозиции, теперь хотят вернуть Сирию в Лигу арабских государств для более широкого регионального сближения. Абу-Даби восстановил дипломатические отношения с Дамаском в 2018 году, через шесть лет после закрытия своего посольства.

Новости последних дней. 1 мая президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что силы турецкой разведки уничтожили предполагаемого лидера группировки ИГИЛ Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши. А уже 3 мая впервые с начала гражданской войны в 2011 году в Дамаск прилетел президент Ирана Ибрагим Раиси. На протяжении всех последних лет Иран активно помогал Асаду бороться с террористами и поддерживать экономику на плаву. Как можно предположить, теперь в Тегеране решили, что пришло время для более тесного и плодотворного сотрудничества. Намерения были подкреплены долгосрочными соглашениями в нефтяном и других секторах экономики.

Журналист-международник Аббас Джума считает, что США действительно будут постепенно терять влияние на Ближнем Востоке и освобождать пространство для сотрудничества стран региона с другими центрами силы:

- Соединенные Штаты в Сирии, безусловно, оккупанты. Нахождение их сил незаконно и нисколько не оправдано с точки зрения безопасности. Вспомним, как США входили в другие страны. В Афганистан - под предлогом преодоления последствий 11 сентября 2001-го, а в Ирак для борьбы с Саддамом Хусейном и поиска несуществующего оружия массового поражения. Аргумент всегда был один: мы тут, чтобы навести порядок, предотвратить угрозу со стороны террористов и тиранов. Для Сирии даже такой повод не стали искать. Мол, просто нам надо туда вторгнуться. Другое дело, что остальной мир больше волнуют фейки из украинской Бучи и судьба Крыма. И никого будто не интересует, как сирийцев американцы оставили без энергоносителей.

"СП": Но как долго американцы могут находиться в Сирии?

- Пока я не вижу предпосылок их ухода. Однако есть процессы, которые подталкивают к такому решению. Мы видим восстановление отношений между Саудовской Аравией и Ираном - ближайшим союзником Сирии. Пребывание американцев в этой ситуации становится некомфортным. Сама Сирия перестает восприниматься как страна-изгой, а Асад как токсичная фигура. Поэтому вопрос ухода сил США встанет, как в Афганистане.

"СП": Значение Ближнего Востока для США постепенно меняется?

- Действительно, он отходит на второй и третий план. Вашингтон уже не так крепко цепляется за регион. Нынешние процессы были немыслимы в недавнем прошлом, и все они знаменуют ослабление влияния Штатов на Ближнем Востоке. Это и улучшение отношений Тегерана и Эр-Рияда, и поведение Саудовской Аравии на нефтяном рынке, и более-менее позитивное отношение Эр-Рияда к российской СВО на Украине. Да и сами США ушли из Афганистана.

Все это говорит о том, что для США Ближний Восток уже не представляет той ценности, что была недавно. Вашингтон переориентируется на борьбу с Россией, набирающим экономическую и политическую мощь Китаем. Напомню, что Иран и Саудовская Аравия замирились ведь во многом по инициативе Пекина. Его позиция стала ключом к прекращению конфликта между двумя экзистенциальными противниками.

Мы видим, что Ближний Восток меняет ориентацию. Этот процесс будет постепенным, но он начался.

"СП": Кто может занять место США в регионе?

- Мы наблюдаем построение многополярного мира. На мой взгляд, на место одного гегемона не придет другой. В главных ролях выступят несколько игроков, с которыми у ближневосточных стран сформируются разные отношения. Безусловно, большое влияние будет у Турции. Но у этого государства не со всеми арабскими странами хорошие отношения. У Анкары непростые отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Египтом, достаточно натянутые с Саудовской Аравией. Зато с Катаром - почти полное взаимопонимание. Возможно, постепенно влияние Турции будет расти.

Влияние России на Ближнем Востоке тоже увеличится. С 2015 года Москва присутствует в регионе очень серьезно. Проблемы мира, нефтедобычи без России уже не решаются.

Нет сомнений, что очень большую роль станет играть в регионе Китай. Он будет выжимать максимум из отношений с разными государствами.

Потихоньку в арабских странах меняется отношение к Ирану. Долгое время США вместе с Израилем играли на давних противоречиях арабов с персами. Сейчас этот фактор отпадает, Тегеран выходит из маргинальной ниши и становится более важным игроком.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного Суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683178140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 апреля 2023 года №202
- Мажилис ратифицировал Соглашение между странами СНГ по использованию ложных товарных знаков и географических указаний
- Казахстанско-таджикский деловой форум проходит в Астане
- Вопросы трудоустройства и качества предоставляемого образования в стране обсудили сенаторы с депутатами маслихатов
- О поддержке отечественных производителей социально-значимых товаров для населения
- Безопасность детей и подростковую преступность обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- Рабочая группа КМГ продолжает выявлять нарушения в АО "Озенмунайгаз" и подрядных организациях
- Рейтинги трех казахстанских организаций, связанных с государством, подтверждены ввиду повышения оценки вероятности государственной поддержки; прогнозы - "Стабильные"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  