Эмомали Рахмон в Казахстане: Сегодня мы примем исторический документ

10:03 04.05.2023

Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 4 мая в Акорде. Президент Казахстана отметил, что придает большое значение этому визиту и квалифицирует его как исторический, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев считает, что эта встреча выводит на новый уровень сотрудничество между двумя странами, так как в том числе подписывается декларация о союзнических взаимоотношениях.



"Впереди большая работа, поскольку союзнические взаимоотношения предполагают новые стратегические проекты. Только что мы говорили о необходимости подготовки двух-трех якорных стратегических проектов, поручили правительствам заняться реализацией этих целей. Полагаю, что в самое ближайшее время мы достигнем новых высот в том, что касается двустороннего сотрудничества. Между нашими государствами налажен доверительный политический диалог на всех уровнях. Мы взаимодействуем в рамках целого ряда международных структур, обеспечиваем стабильное развитие и безопасность в Центральной Азии. Имеется солидная договорно-правовая база, которая насчитывает более 100 договоров в различных сферах, сегодня этот список пополнится новыми важными соглашениями".

Касым-Жомарт Токаев

Казахстан, как он отметил, на протяжении многих лет является вторым по значимости крупнейшим торговым партнером Таджикистана. Только за прошлый год объем взаимной торговли составил 1,4 млрд долларов. Весомый вклад в продвижение двусторонней повестки, по мнению Токаева, вносит деятельность межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также рабочей группы по увеличению товарооборота.



"Их работа эффективно дополняет казахско-таджикский деловой совет. Проводится активная работа по реализацию дорожной карты по увеличению товарооборота на следующие два года. Состоялся казахско-таджикский бизнес-форум, в рамках которого стороны наметили конкретные шаги по реализации различных проектов в различных сфера. В ходе бизнес-форума были подписаны соглашения на сумму 1 млрд 800 млн долларов. Это грубо говоря. А с учетом других видов сотрудничества, в частности поставки концентратов и т.д. этот пакет увеличивается почти на 800 млн долларов".

Касым-Жомарт Токаев

Он также коснулся развития культурно-гуманитарных связей, в том числе открытия памятника прославленному ученому средневековья, философу и целителю Абу Али ибн Сина. Все эти достижения, по его словам, с большим воодушевлением воспринимаются народами двух стран, служат ярким примером наших тесных взаимоотношений.



avito.ru

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"Договорились о проведении дней культуры в Казахстане. Причем они будут сопровождаться демонстрацией достижений Таджикистана в области сельского хозяйства. И я полагаю, это очень важное мероприятие. Со стороны правительства Казахстана будут предоставлены все необходимые условия для успешной реализации данного проекта".

Касым-Жомарт Токаев

Эмомали Рахмон поздравил казахстанцев и президента с успешным проведением парламентских выборов. Он отметил, что придает приоритетное значение взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном, настроен и далее последовательно развивать все аспекты таджикско-казахстанских отношений на основе принципов стратегического партнерства.



"Сегодня мы примем исторический документ – декларацию о союзе взаимодействий, который значительно укрепляет фундамент наших двусторонних связей. Отрадно отметить, что за три десятилетия дипломатических отношений мы добились заметных успехов во всех сферах сотрудничества. Поддержанию этого процесса безусловно способствует регулярный политический диалог на высоком уровне. За это время созданы необходимые механизмы межгосударственного взаимодействия и солидная правовая база, которую мы сегодня дополним новым пакетом документов".

Эмомали Рахмон

Важнейшим компонентом отношений двух стран, по его словам, остается торгово-экономическое взаимодействие. Казахстан уже который год занимает ведущие позиции в структуре внешней торговли Таджикистана.



"В ходе вашего официального визита в Таджикистан мы с вами договорились довести в ближайшей перспективе объем ежегодного товарооборота до 2 млрд. Отрадно, что указанная задача планомерно реализуется. Казахстан сегодня занимает второе место среди торговых партнеров Таджикистана. По итогам 2023 года Казахстан может подняться на первое место. Возможности колоссальные".

Эмомали Рахмон

Президент Таджикистана прибыл в Астану 3 мая.



Жадра Жулмухаметова