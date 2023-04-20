Гостеприимство у казахов: какой штраф существовал для плохого хозяина, - Марина Хегай

10:44 04.05.2023 Гостеприимство у казахов: какой штраф существовал для плохого хозяина

Считается, что гостеприимство буквально заложено в ДНК казахов. Традиции множество веков, за это время она стала неотъемлемой частью национального характера. Душевно встречать умеют как в маленьких аулах, так и в мегаполисах по сей день.



Об особенностях местного хлебосольства тогда и в наши дни, какой штраф существовал для плохого хозяина, и почему незваный гость – самый лучший – в материале "КАРАВАНА".



Доля для гостя

– Что такое гостеприимство в контексте традиционной культуры Великой степи?



– Это прежде всего помощь, поддержка путнику и защита в условиях отсутствия гостиниц, постоялых дворов и т. п. Қонақжайлық у казахов и их предков – тюрков представлял собой эталонный социальный институт, возведенный до уровня закона, – рассказывает Зубайда СУРАГАНОВА, ведущий научный сотрудник Государственного историко-культурного музея-заповедника "Бозок", кандидат исторических наук. – Именно поэтому институт куначества (взаимные обязательства по оказанию друг другу гостеприимства, защиты, дружбы между двумя мужчинами из разных родов – побратимство. – Прим. авт.), который был привнесен на Кавказ ранними тюрками, был воспринят и сохранился у народов этого региона.



– Согласно мифологической традиции основоположником казахского гостеприимства является Алаша хан, которое он возвел в правило, так ли это на самом деле?



– Да, именно так. Алаша хан, с одной стороны, согласно исследованиям ученых, представляет собой мифический образ демиурга. История возникновения этого персонажа уходит в глубь веков, во времена формирования коневодческой культуры в степном поясе Евразии. С другой стороны, фольклорный образ "первочеловека" и "первоправителя", предводителя шести Алашей исследователи соотносят с историей разных народов Великой степи XVI столетия. Так, среди ногайцев известны арало-уральский и поволжские циклы об Алаше хане. Ряд историков считают, что имя "Алаша" (в переводе с тюркского: "пестрый") является лакабом – прозвищем реальной исторической личности сына Касым хана – Хакназара.



Итак, мифический правитель Алаша хан делит свое наследие на 4 части: 3 он передает каждому из 3 сыновей, а четвертую, опять разделив поровну между ними, – обозначает как долю, которую необходимо выделить каждому гостю. Гостеприимство, как следует из мифа об Алаша хане, было передано его сыновьям как императив, указание, которому следует беспрекословно подчиняться.



– Действительно ли существовало какое-то порицание или наказание за непредоставление должного гостеприимства?



– По нормам обычного права казахов за несоблюдение этого закона Алаша хана следовало наказание аип – штрафом в виде "ат-шапан", лошади и халата. Но само по себе несоблюдение обычая гостеприимства имело очень большой общественный резонанс и ложилось позорным пятном не только на виновника, но на весь его род и племя.



Магия саркыта

– В разных языках существуют различные определения незваного гостя, зачастую в негативном свете, и только у казахов он ассоциировался со счастьем, достатком, богатством. Почему?



– Незваного гостя у казахов называли құдайы қонақ – богом посланный гость. В целом в тюркском языке слово қонақ – гость, не имеет отрицательной окраски, в отличие от европейских аналогов – ghost-i – "гость, чужак", гость – "купец, чужестранец". Слово қонақ связано с местом, поселением, остановкой на отдых: қону – приземлиться, остановиться, переночевать.



Почему? Сама суть представления о том, что гость – носитель Высшей милости, еще имеет место быть.



Значение устойчивого выражения "қырықтың бірі Қыдыр" (букв.: "один из 40 – Қыдыр") сводится к тому, что один гость из 40 может оказаться пророком Қыдыром, или Хызыром – покровителем путников.



Полевые материалы говорят об устойчивости представления среди казахов о том, что не сам Қыдыр приходит в гости, но он нисходит на одного из 40 гостей, принося вместе с ним в дом благоденствие и счастье. Считалось, что от гостя исходит божья милость (қонақтан шарапат тиеді). Гостя у казахов не принято гнать, так как, во-первых, нарушалось древнее установление – закон великого предка – Алаша хана, во-вторых, от гостя может снизойти милость. Отсюда выражение: "Қонақты қуа берсең құт қашады" ("Если гнать гостя, благодать убежит"), которое со всей очевидностью проявляет сущность казахского гостеприимства. Если следовать заветам предков, то благодать не покинет дома, если же нарушить, то можно навсегда лишиться их покровительства, а значит, дом и все его обитатели "құтсыз қалады" ("останутся без благодати"), останутся беззащитными и несчастными.



– Расскажите о символике обычая саркыт: тогда и сейчас?



– Обычай сарқыт связан с магией. Считалось, что еда с пиршественного стола позволит угостившимся ею приобщиться к обстоятельствам мероприятия. Детей угощали едой, оставшейся от известных и знаменитых в степи людей с тем, чтобы их выдающиеся качества перешли к подрастающему поколению.



Сейчас, к сожалению, наблюдаются изменения в этой традиции. Когда в 1979 г. у меня скоропостижно скончался папа, не доживший несколько дней до своего 43-летия, одна из старших родственниц запретила раздачу со стола еды, объяснив тем, что это плохая примета – "жаман ырым".



То есть сарқыт – еду в рамках поминальной обрядности – можно брать только тогда, когда покойник достиг преклонного возраста, недолго болел, являлся социально значимой личностью.



Сегодня повсеместно наблюдается раздача платков, полотенец и еды на похоронах молодых еще людей. Это не соответствует традиции и говорит не только о ее нарушении, но и о том, что утрачен ее истинный смысл.



Принятие Другого

– Гостеприимство – культурный код, этноразличимая черта казахов, но в последнее время, особенно в социальных сетях, порой слышатся критика и нарекания в отношении современников, мол, все эти навыки и сакральные смыслы утеряны. Так ли это?



– Начнем с того, что обстоятельства жизни казахов коренным образом изменились – мы утратили мобильный образ жизни. Сегодня путешественник не передвигается по степи на лошади с небольшим запасом провианта. Изменились гендерные роли. Мужчина утратил свои ключевые позиции – воина, защитника, кормильца. Первые две взяло на себя государство. Наравне с мужчиной женщина сегодня решает проблемы финансового благополучия семьи.



Хотя сегодня гостеприимство, как и прежде, сохраняется во всех обрядах жизненного цикла казахов, связанных с рождением, свадьбой, в похоронно-поминальном цикле. Но изменилось его содержание, забываются ключевые смыслы, связанные с необходимостью спасти, оказать помощь.

В исторических источниках, в свидетельствах ХХ в. гостеприимство казахов позволило представителям других национальностей выжить.



Есть замечательный случай, описанный известным исследователем Семиречья Ф. В. Поярковым, о том, что казахи в конце XIX века спасли группу русских крестьян, переселявшихся из Акмолинской области в Семиреченскую. Люди в ноябре близ Балхаша потеряли дорогу и находились на грани истощения. Нашедшие их казахи приютили до наступления тепла – то есть на несколько месяцев. Зима в Центральном Казахстане – суровая и длится до самого апреля. И таких свидетельств множество.



Депортация в Казахстан огромных людских масс с востока и запада СССР, принесшая неисчислимые страдания народам, вновь вызвала со стороны коренного населения необходимость в гостеприимстве. Возможно, оно не везде и не всегда оказывалось, но в общем и целом именно гостеприимство стало той социальной основой, которая сформировала наше современное казахстанское общество. Не толерантность (когда один биологический вид сосуществует с другим), о которой так часто говорят, а эмпатия – сопереживание, человеческое сочувствие народа, перенесшего голод 1920-30-х гг., – стала основой для приема людей, говоривших на разных языках и поклонявшихся другим богам. Для меня лично ответом на вопрос: "Почему гостеприимство у казахов трансформировалось из социального обмена, требовавшего возврата, в безвозмездную помощь и безвозмездный дар?" являются слова одного почтенного старца из Шынгыстау. В Казахстане там, где казахское население преобладало, всегда рядом с аулом – одно кладбище. В ауле Саржал, где до 1991 г. 50 процентов населения составляли депортированные немцы, есть такое кладбище. На мой вопрос: "Почему на казахском кладбище могилы с крестами?", – последовал ответ: "Какая разница! Все они – дети человеческие!". То есть ничто не имеет значение: ни другая вера, ни язык, а только лишь принадлежность к роду человеческому!



– Что такое гостеприимство с точки зрения науки сегодня?



– Гостеприимство сегодня в науке рассматривается не только и не столько как церемония взаимодействия хозяина и гостя, а прежде всего, как позитивное отношение к инаковости Другого, принятие Другого. Если раньше речь шла об инаковости Чужого, враждебного Чужого, то сегодня фокус переместился на дружественного Другого.



Осознание похожести людей, их родства красной линией проходит через творчество многих мыслителей человечества. Великий Абай в своем 34-м слове говорит: "Человек человеку друг. …Все люди гостят друг у друга, сам человек – гость в этой жизни…". В целом для казахской культуры присуще понимание жизни каждого человека как кратковременного гостевания в этом мире. Исходя из этих представлений, можно условно различать "абсолютное" и "относительное" гостеприимства.



– Что вы понимаете под "абсолютным" и "относительным" гостеприимством?



– "Абсолютное" гостеприимство – это признание права Другого проживать рядом и пользоваться теми же привилегиями, что и ты. Пережившая потрясения Второй мировой войны, интеллигенция Европы стала рассматривать гостеприимство как единственно возможный вариант человеческого взаимодействия. Так, в поэтической и философской рефлексии французов еврейского происхождения этот тезис был наиболее развит. Все они настаивают на безвозмездном, альтруистическом характере гостеприимства.



"Относительное" гостеприимство основано на требовании возместить. Человек, оказавшийся в роли гостя, при аналогичных обстоятельствах должен ответить принимавшему его хозяину тем же. Но ведь в степи их дороги могли и не пересечься вновь.



– Какими средствами подрастающему поколению, зарубежным гостям мы можем рассказать о традиции гостеприимства?



– О, это очень интересный вопрос! В настоящее время близ нашей столицы на базе археологического памятника – ранне-средневекового городища Бозок, создается Национальный парк под открытым небом. Сам памятник, его сакральный характер, сохранявшийся на протяжении столетий – от VII до XIV веков – яркое свидетельство гостеприимства. Каждая новая волна поселенцев Бозока с благоговением и уважительно относилась к этому святому месту. Одной из ключевых задач проекта является показать гостеприимство как базовое культурное достижение и единственно возможную адаптивную социальную практику Великой степи. Наши соотечественники и зарубежные гости получат возможность прочувствовать это, погрузиться в эту атмосферу воочию. Национальный парк представит культурогенез, как в материальном виде – поселенческих комплексах, так и нематериальном, где гостеприимство предстанет как значимый элемент нашего нематериального культурного наследия.



АЛМАТЫ



Автор: Марина Хегай

20 апр 23 Источник - Караван

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683186240





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 апреля 2023 года №202

- Мажилис ратифицировал Соглашение между странами СНГ по использованию ложных товарных знаков и географических указаний

- Казахстанско-таджикский деловой форум проходит в Астане

- Вопросы трудоустройства и качества предоставляемого образования в стране обсудили сенаторы с депутатами маслихатов

- О поддержке отечественных производителей социально-значимых товаров для населения

- Безопасность детей и подростковую преступность обсудили в Правительстве

- Кадровые перестановки

- Рабочая группа КМГ продолжает выявлять нарушения в АО "Озенмунайгаз" и подрядных организациях

- Рейтинги трех казахстанских организаций, связанных с государством, подтверждены ввиду повышения оценки вероятности государственной поддержки; прогнозы - "Стабильные"

