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Главных фигурантов дела "Астана LRT" Ардана и Султанбекова заочно приговорили к семи годам заключения
10:47 04.05.2023

Бывший заместитель акима (мэра) столицы Казахстана Канат Султанбеков и экс-глава правления ТОО "Астана LRT" Талгат Ардан осуждены на семь лет лишения свободы. Приговор был оглашен 3 мая в специализированном межрайонном суде Астаны по уголовным делам, передает Zakon.kz.

Султанбеков и Ардан признаны виновными по статье 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") Уголовного кодекса Казахстана. Они осуждены заочно, так как находятся за рубежом: ранее сообщалось, что Ардан скрывается в Турции, а Султанбеков - в США.

Оба пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе. Срок наказания будет исчисляться с даты фактического задержания осужденных и водворения их под стражу. Отбывать наказание они будут в учреждении средней степени безопасности.

На скамье подсудимых по делу "Астана LRT" находились еще семь человек: бывший начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог казахстанской столицы Рашид Аманжулов, экс-председатель правления АО Astana Innovations Талгат Ашим, бывший секретарь маслихата (совета) Астаны Жанат Нурпиисов и четверо работников предприятий, которые сотрудничали с Астана LRT – это Улугбек Ачилов, Даурен Абдыхамитов, Тимур Касабаев и Дулат Мусенов.

Всем подсудимым назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.
При этом Ашиму, Касабаеву и Мусенову наказание назначено условно, с пробационным контролем на три года.

В 2021 году всем семерым уже выносили приговор, осудив на лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге (свыше $13 млн по сегодняшнему курсу). Но затем суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений, а в 2022 году по этому делу начался новый судебный процесс.

ℹ️ Проект "Астана LRT" предполагал запуск в столице Казахстана легкорельсового транспорта (Light Rail Transit). Его должны были пустить еще в 2014 году, но сроки сдачи все время отодвигались. В апреле 2019 года строительные работы приостановили из-за финансовых проблем, а заем китайского Банка развития, взятый на строительство ЛРТ, решили рефинансировать.

В июле того же года сообщалось, что итоговая стоимость проекта составит около $1,5 млрд, а в начале августа стало известно, что в отношении должностных лиц ТОО "Астана LRT" возбуждено уголовное дело: их заподозрили в хищении бюджетных средств. Позже в число обвиняемых попали высокопоставленные представители акимата (администрации) столицы, в том числе заместитель акима Канат Султанбеков.

По версии следствия, Султанбеков вместе бывшим главой "Астана LRT" Талгатом Арданом утвердили завышенные затраты на разработку проектно-сметной документации, консультационные услуги и технадзор. В результате государству был нанесен ущерб в размере более 5 млрд тенге ($13 млн). Султанбеков и Ардан были объявлены в международный розыск.

В 2020 году "Астана LRT" сменила свое название на City Transportation Systems (CTS).

Источник - fergana.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683186420


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