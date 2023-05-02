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Европа на распутье: Биться или мириться? - СП
11:25 04.05.2023

Европа на распутье: Биться или мириться?
Кто в ЕС готов, задрав штаны, бежать за Польшей, а кто настроен на возобновление диалога с Россией

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Вадим Трухачев
Михаил Нейжмаков

Польская оппозиция, так же, как и "половина Европы", хочет наладить отношения с Россией, заявил вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский.

"У наших политических конкурентов просто нет другого пути. Они такие. Их политические союзы такие, их электорат такой. Они являются заложниками групп интересов, которые думают только о том, чтобы как можно скорее положить конец войне на Украине и продолжать быть клиентом России и вести с ней дела. Половина Европы такая", - жалуется чиновник. По его словам, экс-премьер и лидер оппозиции Дональд Туск вернулся на родину после работы в Евросовете ради того, чтобы спасти "немецко-российский проект" газопровода "Северный поток".

Польские внутренние разборки понять можно. С учетом градуса русофобии в стране, обвинения друг друга в симпатиях к России - в порядке вещей. Но половина Европы? Звучит как несусветная чушь. Кажется, Европа вполне солидарна в своей антироссийской позиции.

Или это Варшава опять плетет интриги внутри ЕС? Не зря ее прозвали "гиеной Европы"… Может, она намекает на извечного оппонента - Германию?

Кстати, глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times заявил, что Польша хочет добиться репараций от Германии, а потом может потребовать их у России. В Варшаве не опасаются, что только спровоцируют сближение Германии и России?

Интересно, есть ли в польском языке аналог пословицы "не буди лихо, пока оно тихо"? Чем они вообще недовольны? Чего им не живется?

- Польша недовольна тем, что градус русофобии в большинстве стран Европы ниже, чем хочется, - считает доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. - Кроме того, скоро парламентские выборы, и правящая партия занимается патриотической мобилизацией избирателей. Сделать это на русофобской основе проще всего, учитывая, что Россию не любит почти 90% поляков.

"СП": Кто в Европе действительно хочет наладить отношения с Россией? Понятно, что никакая не половина, но есть ли такие вообще?

- Если по странам - только Венгрия и Кипр. Во многих странах есть отдельные политические силы, желающие этого. В той же Польше, например, к таким относится партия "Конфедерация". Но почти все эти силы сегодня находятся в глухой оппозиции.

"СП": А кто против? Кого Польша может назвать своим надежным союзником? Что ими движет? Голая русофобия? А если расчет - то на что?

- Надежные союзники - Британия, Латвия, Эстония, Хорватия. В меньшей степени - Чехия, Словакия, Словения, Румыния и Дания. Движет ими желание сделать Польшу центром большой сферы влияния и нанести России стратегическое поражение. И за наш счет увеличить свою роль в Европе.

"СП": Польша чего вообще добивается? Тут они снова по поводу репараций Германии и России предъявили. Не боятся, что Западная Европа снова начнет их воспринимать как "гиену", и, не дай бог, Германия и Россия еще улучшат отношения друг с другом назло ей и США? Почему поляки, находясь между Россией и Германией, не пытаются выжать максимум экономической пользы из этого, а наоборот, стараются всячески враждовать с могущественными соседями.

- Потому что нынешняя польская власть - это не про прагматизм, а про сведение исторических счетов. Оппозиция лояльна Германии, но к России в массе своей крайне плохо относится и она.

"СП": В нашей новой внешнеполитической программе сказано, что Россия не против того, чтобы дружить с Западом, но констатирует невозможность диалога в нынешних условиях. Означает ли это, что мы окончательно хороним идею единого пространства с Европой? Возможно ли оно в принципе, тем более, пока существует Украина, Польша, страны Прибалтики?

- На мой взгляд, эту идею пора отбросить. Конечно, мы ближе к Европе, чем к Азии. В языковом и расовом смысле те же поляки - наша родня, к сожалению. Но никакое общее политическое пространство невозможно. Прежде всего потому, что его не хочет (и не захочет) сама Европа. Родство с нами европейцы в основном признают, но считают его недостаточным для создания единого политического пространства. Надеюсь, наша власть это тоже поймет. И дело тут не только в Польше или Прибалтике. Голландия, Швеция или Португалия тоже настроены против нас.

- Главный акцент в этой реплике Петр Глиньский сделал именно на обвинениях в намерении "быть клиентом России" в адрес польской оппозиции, - уверен директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

- По сути, это обычный элемент критики со стороны правящей партии "Право и справедливость" в отношении их основных оппонентов из "Гражданской платформы". Скажем, представители "Права…" неоднократно обвиняли команду Дональда Туска из "Гражданской платформы" в том, что те были "соучастниками" России в якобы имевшей место фальсификации данных о причинах авиакатастрофы под Смоленском в апреле 2010 года. Не так давно депутата Европарламента от "Гражданской платформы" Янину Охойскую, ставшую инициатором проведения выставки о жестком обращении с мигрантами на границе с Белоруссией со стороны польских пограничников в 2021 году, ее оппоненты из польской правящей партии также обвиняли в деятельности в интересах Москвы.

Возможно, по мере приближения осени 2023 года, когда в Польше должны пройти парламентские выборы, подобные обвинения от правящей партии в адрес либеральной оппозиции будут звучать чаще. В случае с репликой Глиньского - скорее, это апелляция именно к твердым сторонникам "Права и справедливости". Недаром этот вице-премьер, также занимающий пост министра культуры и национального наследия, резко высказался в адрес не только политиков от оппозиции, но и их электората.

"СП": О каких странах говорит Глиньский? Прямо так уж половина Европы?

- В этом интервью неоднократно делаются "уколы" в адрес ФРГ - в том числе, в связи с активным сотрудничеством Берлина с Москвой в прошлом. Претензии к Германии - опять же традиционная тема для "Права и справедливости". Вспомним хотя бы имевшую место несколько недель назад заочную полемику между послом ФРГ в Варшаве Томасом Баггером и вице-премьером-главой Минобороны Польши Мариушем Блащаком, когда последний обвинил Германию в том, что энергетическое сотрудничество этой страны с Москвой позволило России заниматься укреплением своих вооруженных сил.

Возможно, говоря про "половину Европы", Петр Глиньский, кроме ФРГ, имел ввиду даже не конкретные страны, а руководство ЕС, с которым у Варшавы отношения также сложные.

"СП": По словам вице-премьера, эти страны думают только о том, чтобы поскорее положить конец войне на Украине и продолжать быть клиентом России, вести с ней дела. Так ли это? О чем они на самом деле думают? Какое место Россия занимает в списке их приоритетов?

- Если говорить именно о замечаниях Глиньского и его соратников по партии в адрес Берлина, то внутри элит ФРГ, конечно, есть сторонники более компромиссной линии в отношении России. Но правительство Германии вряд ли готово к таким шагам в ближайшей перспективе. Недавняя взаимная высылка российских дипломатов из Берлина и их немецких коллег из России - только один из симптомов продолжения кризиса в отношениях двух стран.

"СП": А вторая половина? Какие страны Польша считает "своими"?

- Тот же Глиньский упоминает в интервью о формате "Люблинского треугольника" для взаимодействия Польши, Литвы и Украины. Понятно, что Киев - это уже союзник вне ЕС. Если говорить о партнерах Варшавы в Европе вне Евросоюза - также, естественно, отметим сотрудничество Польши с Великобританией.

Конечно, курс на тесное сотрудничество с США или более жесткую линию в отношении России остается одним из факторов для работы Варшавы по сближению с государствами, проводящими такую линию. Но все же не менее важным стимулом для поиска союзников для Польши будет оставаться и противодействие давлению на Варшаву со стороны руководства ЕС.

"СП": Прогнозируем ли какой-то раздел Европы по вопросу России? Можем ли мы на это повлиять?

- Вряд ли вслед за Глиньским можно говорить именно о "половине Европы", ориентированной на компромисс с Россией. Насколько можно судить, наряду со сторонниками непримиримо жесткой линии в отношении Москвы и более узким кругом политиков, прямо высказывающихся о необходимости относительно компромиссной линии в отношениях с Россией, в элитах стран ЕС преобладает выжидательная позиция. Большинство европейских политиков наверняка понимает, что любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами и хотя бы относительной "оттепелью". Но вряд ли большинство европейских политиков рассчитывает на скорое разрешение кризиса в отношениях с Россией.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683188700


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