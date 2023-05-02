Американский индус-сикх Аджай Банга стал президентом Всемирного банка

11:34 04.05.2023

Аджай Банга стал президентом Всемирного банка



Tazabek - Исполнительные директора Всемирного банка избрали Аджая Бангу президентом Всемирного банка. Об этом сообщают во Всемирном банке.



