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|Американский индус-сикх Аджай Банга стал президентом Всемирного банка
11:34 04.05.2023
Аджай Банга стал президентом Всемирного банка
Tazabek - Исполнительные директора Всемирного банка избрали Аджая Бангу президентом Всемирного банка. Об этом сообщают во Всемирном банке.
Аджай Банга был выдвинут в качестве кандидата на пост главы Всемирного банка в феврале 2023 г. президентом США Байденом, так как традиционно главу Всемирного банка предлагают США. Он был единственным кандидатом на этот пост. Официально вступит в должность 2 июня 2023 г. на пятилетний срок.
Аджай Банга - американский бизнесмен индийского происхождения. Банга имеет опыт руководства организациями, а также в налаживании государственно-частного партнерства для решения проблем финансовой доступности и изменения климата.
Ранее, что 13 апреля 2023 г., председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров во время "весенних встреч" Всемирного банка и Международного валютного фонда в г. Вашингтон провел встречу с Аджаем Банга.
Стороны обсудили климатическую безопасность, развитие человеческого капитала и инвестиции в энергетический сектор Кыргызской Республики.