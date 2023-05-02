Конец сладкой жизни: почему Индия прекращает экспорт сахара

11:42 04.05.2023

Решение носит политический и экономический характер



Оксана Белкина



Власти Индии хотят наложить запрет на поставки сахара в другие страны. Причина - снижение объемов производства и борьба с инфляцией в преддверии местных выборов в этом году. Индия - второй крупнейший экспортер сахара после Бразилии. Окончательное решение пока не принято, но предприятиям уже рекомендовали немедленно прекратить экспортировать продукт. Как это может отразиться на мировых ценах и отразится ли запрет на России, выясняли "Известия".



Снизить инфляцию



О том, что индийские власти намерены наложить запрет на поставки сахара другим государствам, сообщил местный телеканал Wion со ссылкой на источник в правительстве страны. Такое решение, как утверждает источник, продиктовано снижением объемов производства сахара и необходимостью предотвратить риски инфляции перед выборами в штатах Индии и в нижнюю палату парламента в 2023 и 2024 годах.



Окончательное решение еще не принято, но, как утверждает источник, сахарным заводам рекомендовали добровольно прекратить поставки за рубеж. При этом большую часть продукции в соответствии с установленной на год фиксированной квотой поставщики уже отгрузили. Теперь за границу не попадет около 200 тыс. т сахара.



- Снижение производственных оценок ключевыми игроками сахарного рынка привели к повышению мировых цен на сахар примерно на одну пятую с начала года. Падение нефтяных котировок, стимулирующее производство, не перевесило неблагоприятные погодные условия, вынудившие власти Индии на ограничение экспортных поставок в целях обеспечения достаточности продукта на внутреннем рынке, - отмечает Сергей Гатауллин, декан факультета "Цифровая экономика и массовые коммуникации" МТУСИ.



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Цены выросли



Ожидаемый внутренний потребительский спрос на сахар в Индии оценивается в 27,5 млн т - чтобы удовлетворить его, запасов стратегического продукта должно вполне хватить. Однако для стран, зависящих от индийских поставок, решение о запрете экспорта в целом можно назвать неблагоприятным. Фьючерсы на продукт на мировых рынках уже выросли до 11-летнего максимума из-за нехватки поставок. Все дело в том, что Индия - крупнейший в мире производитель сахара и второй по величине его экспортер после Бразилии.



- Аналогичная ситуация складывалась в прошлом году, когда на фоне ожидаемого сокращения экспортных поставок сахара из Индии на мировом рынке наблюдался довольно существенный рост цен. В первую очередь от этого страдают крупнейшие импортеры индийского сахара: Бангладеш, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Китай и многие другие, - напоминает Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".



По оценкам финансового аналитика ГК CMS Станислава Бовта, потенциал роста цены на сахар в мире сохраняется и может составить 13–15% от сегодняшних цен.



Компенсируют объемы



Однако потрясений ждать не стоит. Рост мировых цен подстегнет увеличение поставок со стороны конкурентов, что компенсирует выпадающие с рынка индийские объемы. Так, в Бразилии в этом году планируют собрать второй по величине урожай сахара за всю историю наблюдений. По данным Conab, крупнейший в мире экспортер планирует увеличить производство сахара на 4,7% в этом сезоне год к году.



- Это может стать облегчением для мировых рынков, на которых фьючерсы выросли до 11-летнего максимума из-за нехватки поставок. Рекордный урожай в Бразилии поможет ослабить давление на мировых рынках от небольших урожаев в других странах, таких как Индия и Таиланд. А именно на эти три страны приходится более 60% мирового сахарного рынка, - указывает Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.



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России хватает



Россиянам же в данной ситуации беспокоиться не о чем. Россия полностью обеспечена сахаром внутреннего производства. А с учетом всех санкций и ограничений объемы выпуска продукции за прошедший год только увеличились.



- Свеклосахарная отрасль насчитывает сотни независимых производителей, и производство, по оценке ИКАР, составит до 6,35 млн т, что на 11,8% выше предыдущего сезона. 65 сахарных заводов в 18 регионах страны должны удержать стабильность рынка в стране в 2023 году, - указывает Станислав Бовт. По его оценкам, цена на сахар в стране увеличится незначительно - в пределах 10–12%, исключительно исходя из мировой конъюнктуры.



Как сообщал в апреле Союз сахаропроизводителей России ("Союзроссахар"), внутренний рынок России в 2023 году будет обеспечен сахаром в достаточной мере. По данным аналитической службы "Союзроссахара", с начала 2023 года в России произведено 490 тыс. т белого сахара, что на 200 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В настоящее время в России три сахарных завода продолжают производство сахара из сахарного сиропа и мелассы, а всего до конца текущего сезона будет произведено более 130 тыс. т. Всего в сезоне- 2022/23 (август–июль) объем производства сахара ожидается на уровне 6,1 млн т, что на 300 тыс. т больше показателей сезона-2021/22.



Экспорт российского сахара сохраняется на уровне среднемесячных двухлетних значений. По оценке "Союзроссахара", всего с начала 2023 года Россия экспортировала более 90 тыс. т этого продукта.