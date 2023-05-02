Токаев наградил Рахмона высшим казахстанским орденом "Золотой орел"

11:47 04.05.2023

Касым-Жомарт Токаев наградил Эмомали Рахмона высшей государственной наградой страны – орденом "Золотой орел" ("Алтын Қыран") – за особый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.



