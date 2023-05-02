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|Госфиннадзор Кыргызстана возглавил Марат Пирназаров
13:11 04.05.2023
04 мая 2023, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Председателем Службы регулирования и надзора за финансовым рынком назначен Марат Пирназаров. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.
Он сменит на этом посту Улана Сарбанова, который возглавит Государственный банк развития.
Марат Пирназаров родился 19 октября 1980 года в Ошской области. Женат, воспитывает четырех детей, имеет два высших образования.
В 2018-м работал экспертом в отделе комитета ЖК по экономической и фискальной политике. С 2018 по 2019 год был помощником, а затем советником спикера Жогорку Кенеша. В 2020-м назначен на должность директора государственного учреждения "Унаа", где проработал всего несколько месяцев.