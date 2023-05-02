 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.05.2023
13:59  Банкопад в Америке набирает обороты, - Анатолий Комраков
13:11  Госфиннадзор Кыргызстана возглавил Марат Пирназаров
11:47  Токаев наградил Рахмона высшим казахстанским орденом "Золотой орел"
11:42  Конец сладкой жизни: почему Индия прекращает экспорт сахара
11:34  Американский индус-сикх Аджай Банга стал президентом Всемирного банка
11:29  Кого раздражает "засилье" русского языка в ближнем зарубежье
11:25  Европа на распутье: Биться или мириться? - СП

10:47  Главных фигурантов дела "Астана LRT" Ардана и Султанбекова заочно приговорили к семи годам заключения
10:44  Гостеприимство у казахов: какой штраф существовал для плохого хозяина, - Марина Хегай
10:03  Эмомали Рахмон в Казахстане: Сегодня мы примем исторический документ
08:29  Вашингтон сдает в Сирии последние позиции, нефтеносные, - Аббас Джума
08:26  "Хозяин огня": кто у тюрков превосходил силой шамана (забытая старина)
08:03  УзбЖурналистку Ирину Матвиенко (Nemolchi.uz) прессуют угрозой убийства
08:01  Зеленый шум. Сенат Узбекистана одобрил ужесточение наказания за выруб деревьев
07:44  Дугин: Путин должен ответить на атаку Кремля, иначе это капитуляция
07:24  Криминальной экс-невестке бывшего елбасы (Гуле Сатыбалды) дали 7 лет
00:55  Приближение выборов в Турции открывает войну компроматов, - И.Субботин
00:53  В КНР думают о строительстве второй столицы. Часть госучреждений может быть переброшена в Синьцзян - НГ
00:05  "Уральск – это исконно российский город": как прошел следственный суд по делу о сепаратизме
00:02  Кабмин Киргизии сменил символику Таможенной службы из-за схожести с флагом НАТО
Среда, 03.05.2023
21:55  Китай спешно распродает американские ценные бумаги
20:30  Вражеская авиация скоро сядет на плешь полководцу Шойгу? - М.Ростовский
19:49  УкрБеспилотники пытались атаковать Кремль. "Путин не пострадал"...
19:19  Мирзиеев подписал с Шольцем в Берлине 16 договоров
19:13  Объявившим голодовку безработным в Жанаозене предложили вакансии
18:48  Германия поощрила Узбекистан за конституционную реформу, - Виктория Панфилова
13:17  НАТО - бумажный тигр против Китая, - Джед Баббин
13:15  Эгоизм привел Европу к самоубийству, а Соединенные Штаты - к потере влияния в мире, - Усама Ямани
13:14  Гибель первой республики: чем грозит новый крах крупного банка США, - Дм.Мигунов
08:21  Семью Эрдогана сопровождают скандалы: от смертельного ДТП до сомнительных миллионов, - МК
07:34  РабовKZ на копи будут возить в новых "бусиках". "АрселорМиттал" отчаянно пытается улучшить свой имидж
07:26  Китайская Sinopec приступила к бурению глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины в Синьцзяне
07:20  От сожжения русских до ордена Бандеры: Одесса стала мамой СВО, - Дм.Попов
07:07  По миллиону долларов каждому: В США готовы заплатить чернокожим за столетия рабства
07:05  Дружба с Россией и "цветная" революция от Запада: Что ждет Турцию в случае победы Эрдоган на выборах, - КП
06:51  Во 2 тур выборов башкана (главы) Гагаузии вышли: Григорий Узун из прозападной ПСРМ - 26,4 % и Евгения Гуцул из партии "Шор" - 26,47 %
06:37  Американцы создают специальный штаб для экономической борьбы с Китаем
06:22  "Блудный сын" и "черная дочь". Британская королевская фамилия разосралась на похоронах королевы
05:10  Несколько стран ОПЕК+ добровольно снизят добычу нефти
00:38  Выборы Казакимов-2023: балаган лимитед?
00:35  Президент Жапаров поменял местами региональных акимов: Набиева в Джумгал, Субагожоева - в Кара-Су...
00:34  Игра на повышение: насколько серьезна угроза дефолта в США
00:32  Уйдут миротворцы - Молдове конец
00:29  Ташкентского бизнесмена Абдунабиева пытали в здании Таможенного комитета?
00:14  Си Цзиньпин обыгрывает Байдена в дипломатии по Украине, - Том О’Коннор
00:13  Эпоха "деревянного доллара" наступит не скоро, - СП
00:10  США не заинтересованы в победе Украины и лишь надеются с ее помощью подорвать силу России, - Ноам Хомски
00:01  Международная правозащита пытается спасти от увольнения кыргызскую коллегу - омбудсменшу иноагента
Вторник, 02.05.2023
20:30  Радикально обновлено руководство УзбМЧС
20:17  Объявлены окончательные итоги референдума в Узбекистане - 90,2% избирателей "за"
20:09  БРИКС становится непрочным из-за буквы Р, - Г.Петров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Госфиннадзор Кыргызстана возглавил Марат Пирназаров
13:11 04.05.2023

04 мая 2023, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Председателем Службы регулирования и надзора за финансовым рынком назначен Марат Пирназаров. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Он сменит на этом посту Улана Сарбанова, который возглавит Государственный банк развития.

Марат Пирназаров родился 19 октября 1980 года в Ошской области. Женат, воспитывает четырех детей, имеет два высших образования.

В 2018-м работал экспертом в отделе комитета ЖК по экономической и фискальной политике. С 2018 по 2019 год был помощником, а затем советником спикера Жогорку Кенеша. В 2020-м назначен на должность директора государственного учреждения "Унаа", где проработал всего несколько месяцев.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683195060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 апреля 2023 года №202
- Мажилис ратифицировал Соглашение между странами СНГ по использованию ложных товарных знаков и географических указаний
- Казахстанско-таджикский деловой форум проходит в Астане
- Вопросы трудоустройства и качества предоставляемого образования в стране обсудили сенаторы с депутатами маслихатов
- О поддержке отечественных производителей социально-значимых товаров для населения
- Безопасность детей и подростковую преступность обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- Рабочая группа КМГ продолжает выявлять нарушения в АО "Озенмунайгаз" и подрядных организациях
- Рейтинги трех казахстанских организаций, связанных с государством, подтверждены ввиду повышения оценки вероятности государственной поддержки; прогнозы - "Стабильные"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  