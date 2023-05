Банкопад в Америке набирает обороты, - Анатолий Комраков

13:59 04.05.2023 Финансовые проблемы США затронут Россию через дешевеющую нефть

Анатолий Комраков

3 мая 23



Western Alliance из Аризоны может стать следующей крупной жертвой банковского кризиса в США.

В США продолжается серьезный банковский кризис. За два месяца обанкротились уже три крупных банка, и проблемы наблюдаются еще у нескольких. В марте рухнули Silicon Valley Bank (SVB) и Silvergate Bank. Уже в мае "по просьбе правительства" JP Morgan выкупил обанкротившийся First Republic Bank. И на этом фоне обвалились акции других региональных банков. Речь о втором по величине банкротстве банков США за всю историю, пишет агентство Bloomberg. Эксперты "НГ" объясняют, что банковский кризис усиливает вероятность рецессии в крупнейшей экономике мира, что уже проявляется в падении цен на нефть, продажи которой по-прежнему формируют значительную часть доходов РФ.

Акции еще нескольких региональных банков в США падают в цене из-за страха перед "новыми спасениями", отмечает Bloomberg. Бумаги Western Alliance и Metropolitan Bank падали примерно на 20%, а PacWest – на 30%, из-за чего пришлось останавливать торги. Резкое падение котировок произошло на фоне новости о крахе First Republic Bank (FRB), который стал крупнейшим в финансовой системе США со времен кризиса 2008 года. Более крупным до сих пор был крах Washington Mutual, активы которого превышали 307 млрд. "Спасателем" в обоих случаях становился банк JPMorgan.



FRB был объявлен банкротом финансовым регулятором штата Калифорния 1 мая. Американские регуляторы закрыли FRB, продав основную часть его активов JPMorgan Chase за 10,6 млрд долл. на аукционе, в котором участвовали шесть организаций, в том числе назывались PNC Financial Services Group и Citizens Financial Group. В результате к JPMorgan перейдут депозиты на 90 млрд долл., причем как застрахованные Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), так и не застрахованные. JPMorgan возьмет на себя кредиты на сумму более 170 млрд. Новым владельцам отойдут и 84 офиса в восьми штатах. А сумма депозитов включает и те 30 млрд, которые First Republic получил в марте от 11 крупных банков США в виде депозитов, которые должны были заткнуть дыру, образовавшуюся из-за бегства клиентов FRB.



Проблемы FRB, занимавшего 14-е место среди крупнейших банков США на конец 2022 года, начались после массового оттока средств клиентов на фоне банкротства SVB (16-е место), Silvergate и Signature Bank. За первый квартал 2023 года объем депозитов в FRB сократился со 176 до 104 млрд долл. Банк ориентировался на состоятельных клиентов, депозиты которых превышают 250 тыс. долл. (эта сумма попадает в США под страхование. В РФ, напомним, в случае банкротства банка клиенты гарантированно получают не более 1,4 млн руб., примерно 18 тыс. долл.). Клиентов привлекали льготными ставками по ипотечным кредитам и ссудам, при этом доля не застрахованных депозитов в FRB была в конце марта на уровне 70%.



В марте, когда стартовала первая волна кризиса, начавшаяся с SVB (см. "НГ" от 12.03.23), Wall Street Journal сообщила, что глава JPMorgan Chase Джейми Даймон играет ведущую роль в переговорах с руководителями других банков Уолл-стрит (Bank of America, Citigroup, Wells Fargo) о возможных мерах поддержки First Republic Bank. То есть уже тогда, по сути, наметился "победитель" аукциона по продаже активов рухнувшего, несмотря на все усилия, FRB, активы которого, по данным на середину апреля, составляли 229,1 млрд, но торговавшиеся в начале года на уровне 120 долл. за бумагу акции дешевели почти в 30 раз.



"Наше правительство предложило нам и другим вмешаться, и мы вмешались", – прокомментировал случившееся Даймон. В рамках соглашения FDIC разделит с JPMorgan убытки по ипотечным займам на жилую и коммерческую недвижимость, выданным First Republic. Кроме того, регулятор предоставит JPMorgan финансирование под фиксированную процентную ставку в размере 50 млрд сроком на пять лет.



Крах четвертого за два месяца банка, тем более представляющего второе по величине банкротства банков США за всю историю, высвечивает сохраняющиеся недостатки всего сектора, отмечает Bloomberg. Помимо падения стоимости PacWest и Western Alliance, там обращают внимание на падение регионального банковского индекса KBW на 5,5% за один день во вторник, что является максимальным показателем с марта 2023 года. Показатель в этом году снизился уже на 28%.



Western Alliance и PacWest входят в число региональных банков, на которые инвесторы обратили внимание после мартовского краха банков. Оба банка публиковали данные о прибыли в апреле, указав при этом, что их депозитные базы стабилизировались или восстановились после первоначального оттока средств в марте. Это на какое-то время успокоило инвесторов, но очередной крах крупного банка заставил сбрасывать акции банков "под подозрением".



Федеральная резервная система США пытается не только остановить панические атаки вкладчиков, но и проанализировать, что же произошло. В пятницу зампред ФРС по надзору Майкл Барр заявил, что регулятор пересмотрит правила для банков, сходных по размеру с Silicon Valley Bank, крах которого он назвал "хрестоматийным случаем плохого менеджмента". При этом прозвучала и самокритика: Барр упрекнул и свою организацию в том, что она вовремя не поняла степень уязвимости Silicon Valley и не предприняла решительных действий.



В США может не хватить денег на крах еще нескольких крупных банков, а их спасение за счет крупных игроков ведет к суперконцентрации в отрасли, считают эксперты. FDIC страхует 9,9 трлн долл. вкладов банков, но в наличии у нее всего лишь 125 млрд, то есть 1,26% от этой суммы, пишет профессор ВШЭ Евгений Коган. "Банкротство SVB обошлось в 22 млрд. То есть денег осталось на еще пару-тройку таких же банков, как SVB", – подсчитал он.



"Кризис 2008 года и его последствия привели к банкротству более 200 банков с 2008 по 2012 год. Однако их суммарные активы лишь немного больше общих активов четырех банков-банкротов в 2023 году. Если упадет хотя бы еще один банк, то объемы проблемных активов станут больше, чем в кризис 2008-го", – сообщают авторы Telegram-канала "4BS Экономика, бизнес и финансы". Нынешний банковский кризис в США приведет к дальнейшей гиперконцентрации капиталов в руках крупнейших институтов Уолл-стрит, говорится в аналитической записке исследовательской компании Capital Alpha Partners.



"Конкретные причины обвала акций банков PacWest и Western Alliance пока неизвестны. Даймон считает, что кризис, который начался с SVB и привел к краху трех региональных банков США в последние недели, в значительной степени закончился после выкупа First Republic. Однако рынок, похоже, в этом не так уверен", – сказала "НГ" руководитель отдела макроэкономического анализа "Финам" Ольга Беленькая.



Western Alliance – банк из Аризоны, по данным Reuters, занимает 40-е место по активам, Pac West – калифорнийский банк (53-е место). "Оба банка испытали существенный отток депозитов и снижение чистого процентного дохода в первом квартале 2023 года, эти же причины способствовали краху First Republic Bank, – поясняет она. – Падают в цене акции и других американских региональных банков. Возможно, на рынок возвращается проблема доверия, вызвавшая кризисные явления в американском банковском секторе в марте и временно притихшая в результате экстренных мер, предпринятых регулятором. Помимо оттока депозитов и реализации процентного риска (обесценение облигаций на балансах банков как побочный эффект повышения ФРС процентной ставки для сдерживания инфляции) рынок сейчас обеспокоен влиянием на балансы региональных банков ситуации на рынке коммерческой недвижимости США. По данным аналитической компании Trepp Inc., региональные банки с активами на сумму до 250 млрд долл. предоставили около 1,1 трлн долл. в виде кредитов на коммерческую недвижимость со сроком погашения до 2027 года. При этом в секторе отмечается высокая доля вакантных площадей, а рост процентных ставок и ужесточение условий кредитования могут привести к увеличению доли невозвратных кредитов на балансах банков".



Эксперт не исключает, что активная игра на понижение акций региональных банков прямо перед заседанием ФРС по ставке может быть сигналом участников рынка регулятору, предостерегающим от потенциальных негативных последствий избыточной жесткости. "Насколько эта игра обусловлена фундаментальными проблемами банков и получит ли она развитие в виде новой волны банковского кризиса – пока неясно. Но если это случится даже на уровне средних региональных банков, результатом может стать увеличение вероятности рецессии в США, которая может негативно сказаться на общем спросе в мировой экономике, в том числе и спросе на товары российского сырьевого экспорта. В том числе эти опасения уже оказывают давление на котировки нефти Brent, обновляющие минимальные значения с конца марта", – говорит Беленькая.



"Один из возможных сценариев сейчас – это рецессия в мировой экономике, – говорит аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева. – Реализуется он или нет, зависит от трех основных факторов: роста цен на нефть и газ, усиления геополитической напряженности и распространения глобального экономического кризиса. По сути, происходящее сейчас в мировой экономике – это продолжение кризиса 2008 года и следствие методов выхода из него".



Первые признаки спада проявятся там, где существуют уязвимости. В каждой стране и в каждом регионе есть свои слабые места, которые увеличивают вероятность возникновения проблем, говорит эксперт. В США беспокойство вызывает ситуация с банковским кризисом, который вряд ли исчерпал себя. Более того, ужесточение условий кредитования может в ближайшем будущем спровоцировать кредитный кризис, считает она. Источник - НГ

