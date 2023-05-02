На Украине арестовали мэра Одессы Труханова. Крал с завода

17:46 04.05.2023

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заявила об аресте мэра Одессы Геннадия Труханова.



Как отмечается в сообщении, градоначальник был взят под стражу по делу о хищении на заводе "Краян". Труханов не внес определенный судом залог, поэтому прокурор обратился с ходатайством об изменении меры пресечения.



"Заслушав доводы сторон суд частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн гривен залога (более 350 тысяч долларов)", - пояснили в САП.



Ранее сообщалось, что Труханов выступил за то, чтобы Россия и Украина приступили к переговорам и поиску компромисса.