На пути к территориальному переделу Восточной Европы, - И.Новицкий

18:39 04.05.2023

ИГОРЬ НОВИЦКИЙ | 04.05.2023

Новый элемент польской идеологии и политики



Приближающийся раздел Украины не выдумка. Законопроект в парламенте Румынии, предусматривающий аннексию украинской территории, появление Виктора Орбана в шарфе с контурами "Великой Венгрии", заявления польских политиков о "протекторате" над Украиной – все это реальность наших дней. Такой же реальностью является возрождаемый проект новой Речи Посполитой (по аналогии с государством, существовавшим с 1569 по 1795 год, в том числе на землях современных Белоруссии и Украины).



Идея эта давнишняя. Попытки возрождения Речи Посполитой за счет отрыва от СССР части его территорий предпринимал между двумя мировыми войнами Пилсудский. Тогда же рассматривался вариант создания Междуморья – конфедерации, которая бы включала земли Белоруссии, Венгрии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, Украины, Чехословакии, Эстонии, располагаясь в границах Черного, Адриатического и Балтийского морей.



Однако только с началом военного конфликта на Украине в Варшаве увидели возможность захватить территории бывших Белорусской и Украинской ССР, которые поляки считают своими "восточными кресами" (Kresy Wschodnie). Польша уже превратилась в главный хаб по перевалке западного оружия для ВСУ и претендует на центральную роль в распределении финансов для восстановления Украины.



В Киеве такую польскую политику приветствуют, рассчитывая с помощью Варшавы втянуть в конфликт с Россией НАТО. Летом 2022 года Верховная рада приняла закон о гарантиях для польских граждан, по которому те могут находиться в стране в течение 18 месяцев, трудоустраиваться, осуществлять хозяйственную деятельность.



Режим Зеленского, поощряемый Западом, сдает Украину полякам; идет территориальный передел Восточной Европы.



Поляки могут свободно обучаться в украинских учебных заведениях, получать медицинское обслуживание, социальные выплаты. Зеленский объявил: "В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и – что очень важно – исторических". Если добавить к этому признание бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что польские власти в начале СВО рассматривали вариант аннексии западной Украины, ситуация очевидна: то что мы считаем Исторической Россией, превращают в польскую окраину.



В конце марта в американском Foreign Policy вышла статья сотрудника Американского института предпринимательства Далибора Рохаца, рассказывавшая о возможностях создания федерации или конфедерации Польши и Украины. Отмечалось, что такое объединение "практически мгновенно введет Украину в ЕС и НАТО". По мнению автора статьи, такой союз будет выгоден Соединенным Штатам, став инструментом "защиты восточного фланга Европы от России".



Однотипный материал появился недавно и в ведущем польском издании Rzeczpospolita за авторством Томаша Гжегожа Гроссе. И Гроссе, и Рохац исходят из того, что Польша уже получила согласие США на поглощение Украины.



В Минске не первый год отмечают имперские замашки польского правящего класса. Одним из актов многолетней подготовки к аннексии западных белорусских земель, помимо раздачи "карты поляка" и систематической пропаганды, должен был стать государственный переворот 2020 года, к подготовке которого были причастны польские спецслужбы.



После начала СВО Варшава перешла к практической реализации своих планов, а идея "Речи Посполитой 2.0" предстала идеологическим обоснованием обновленной польской политики.



В Минске и Москве прекрасно понимают опасность последних заявлений и действий Варшавы и Киева. Как отмечал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, идея забрать западные земли Белоруссии и Украины превращается в "элемент национальной идеологии, поэтому от этой идеи польское руководство уже отказаться не может".



Тема геополитического передела Европы становится для польских верхов все более насущной, затрагивая не только Украину, но и Германию. Историческая память у польских политиков коротка, ради новых территориальных приобретений они готовы забыть и "Волынскую резню", в ходе которой бандеровские банды истребляли поляков...



Москва и Минск противостоят польской экспансии на восток совместно. В текущем году на территории Белоруссии появится российское тактическое ядерное оружие; в перспективе, если будет принято такое решение, может появиться и стратегическое ракетно-ядерное оружие.



И заметим: "Речь Посполитая 2.0", поглотив Украину, не откажется от попыток дальнейшего расширения на восток, от исторического реванша. В случае создания любого польско-украинского объединения его существование будет нести прямую угрозу Белоруссии и Российской Федерации.