 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.05.2023
20:05  Станция Глобальной сейсмической сети США установлена в Узбекистане
19:49  Опасаясь ракеты возмездия? Зеленский спрятался в Европе
19:44  Узбекхим возглавил Тимур Мухамеджанов
19:38  Задержан глава Венгерско-Кыргызского фонда развития Темирбек Эркинов. Причина задержания пока неизвестна
19:27  Newsweek: Украине и НАТО нужно срочно заняться поисками выхода из вооруженного конфликта
19:17  Россия сражается на множестве фронтов одновременно, - Александр Проханов
18:40  Франция теряет остатки своей колониальной империи, - В.Прохватилов

18:39  На пути к территориальному переделу Восточной Европы, - И.Новицкий
17:54  "Исторический" Казахстано-Таджикский пакт (текст)
17:46  На Украине арестовали мэра Одессы Труханова. Крал с завода
13:59  Банкопад в Америке набирает обороты, - Анатолий Комраков
13:11  Госфиннадзор Кыргызстана возглавил Марат Пирназаров
11:47  Токаев наградил Рахмона высшим казахстанским орденом "Золотой орел"
11:42  Конец сладкой жизни: почему Индия прекращает экспорт сахара
11:34  Американский индус-сикх Аджай Банга стал президентом Всемирного банка
11:29  Кого раздражает "засилье" русского языка в ближнем зарубежье
11:25  Европа на распутье: Биться или мириться? - СП
10:47  Главных фигурантов дела "Астана LRT" Ардана и Султанбекова заочно приговорили к семи годам заключения
10:44  Гостеприимство у казахов: какой штраф существовал для плохого хозяина, - Марина Хегай
10:03  Эмомали Рахмон в Казахстане: Сегодня мы примем исторический документ
08:29  Вашингтон сдает в Сирии последние позиции, нефтеносные, - Аббас Джума
08:26  "Хозяин огня": кто у тюрков превосходил силой шамана (забытая старина)
08:03  УзбЖурналистку Ирину Матвиенко (Nemolchi.uz) прессуют угрозой убийства
08:01  Зеленый шум. Сенат Узбекистана одобрил ужесточение наказания за выруб деревьев
07:44  Дугин: Путин должен ответить на атаку Кремля, иначе это капитуляция
07:24  Криминальной экс-невестке бывшего елбасы (Гуле Сатыбалды) дали 7 лет
00:55  Приближение выборов в Турции открывает войну компроматов, - И.Субботин
00:53  В КНР думают о строительстве второй столицы. Часть госучреждений может быть переброшена в Синьцзян - НГ
00:05  "Уральск – это исконно российский город": как прошел следственный суд по делу о сепаратизме
00:02  Кабмин Киргизии сменил символику Таможенной службы из-за схожести с флагом НАТО
Среда, 03.05.2023
21:55  Китай спешно распродает американские ценные бумаги
20:30  Вражеская авиация скоро сядет на плешь полководцу Шойгу? - М.Ростовский
19:49  УкрБеспилотники пытались атаковать Кремль. "Путин не пострадал"...
19:19  Мирзиеев подписал с Шольцем в Берлине 16 договоров
19:13  Объявившим голодовку безработным в Жанаозене предложили вакансии
18:48  Германия поощрила Узбекистан за конституционную реформу, - Виктория Панфилова
13:17  НАТО - бумажный тигр против Китая, - Джед Баббин
13:15  Эгоизм привел Европу к самоубийству, а Соединенные Штаты - к потере влияния в мире, - Усама Ямани
13:14  Гибель первой республики: чем грозит новый крах крупного банка США, - Дм.Мигунов
08:21  Семью Эрдогана сопровождают скандалы: от смертельного ДТП до сомнительных миллионов, - МК
07:34  РабовKZ на копи будут возить в новых "бусиках". "АрселорМиттал" отчаянно пытается улучшить свой имидж
07:26  Китайская Sinopec приступила к бурению глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины в Синьцзяне
07:20  От сожжения русских до ордена Бандеры: Одесса стала мамой СВО, - Дм.Попов
07:07  По миллиону долларов каждому: В США готовы заплатить чернокожим за столетия рабства
07:05  Дружба с Россией и "цветная" революция от Запада: Что ждет Турцию в случае победы Эрдоган на выборах, - КП
06:51  Во 2 тур выборов башкана (главы) Гагаузии вышли: Григорий Узун из прозападной ПСРМ - 26,4 % и Евгения Гуцул из партии "Шор" - 26,47 %
06:37  Американцы создают специальный штаб для экономической борьбы с Китаем
06:22  "Блудный сын" и "черная дочь". Британская королевская фамилия разосралась на похоронах королевы
05:10  Несколько стран ОПЕК+ добровольно снизят добычу нефти
00:38  Выборы Казакимов-2023: балаган лимитед?
00:35  Президент Жапаров поменял местами региональных акимов: Набиева в Джумгал, Субагожоева - в Кара-Су...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
На пути к территориальному переделу Восточной Европы, - И.Новицкий
18:39 04.05.2023

ИГОРЬ НОВИЦКИЙ | 04.05.2023
Новый элемент польской идеологии и политики

Приближающийся раздел Украины не выдумка. Законопроект в парламенте Румынии, предусматривающий аннексию украинской территории, появление Виктора Орбана в шарфе с контурами "Великой Венгрии", заявления польских политиков о "протекторате" над Украиной – все это реальность наших дней. Такой же реальностью является возрождаемый проект новой Речи Посполитой (по аналогии с государством, существовавшим с 1569 по 1795 год, в том числе на землях современных Белоруссии и Украины).

Идея эта давнишняя. Попытки возрождения Речи Посполитой за счет отрыва от СССР части его территорий предпринимал между двумя мировыми войнами Пилсудский. Тогда же рассматривался вариант создания Междуморья – конфедерации, которая бы включала земли Белоруссии, Венгрии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, Украины, Чехословакии, Эстонии, располагаясь в границах Черного, Адриатического и Балтийского морей.

Однако только с началом военного конфликта на Украине в Варшаве увидели возможность захватить территории бывших Белорусской и Украинской ССР, которые поляки считают своими "восточными кресами" (Kresy Wschodnie). Польша уже превратилась в главный хаб по перевалке западного оружия для ВСУ и претендует на центральную роль в распределении финансов для восстановления Украины.

В Киеве такую польскую политику приветствуют, рассчитывая с помощью Варшавы втянуть в конфликт с Россией НАТО. Летом 2022 года Верховная рада приняла закон о гарантиях для польских граждан, по которому те могут находиться в стране в течение 18 месяцев, трудоустраиваться, осуществлять хозяйственную деятельность.

Режим Зеленского, поощряемый Западом, сдает Украину полякам; идет территориальный передел Восточной Европы.

Поляки могут свободно обучаться в украинских учебных заведениях, получать медицинское обслуживание, социальные выплаты. Зеленский объявил: "В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и – что очень важно – исторических". Если добавить к этому признание бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что польские власти в начале СВО рассматривали вариант аннексии западной Украины, ситуация очевидна: то что мы считаем Исторической Россией, превращают в польскую окраину.

В конце марта в американском Foreign Policy вышла статья сотрудника Американского института предпринимательства Далибора Рохаца, рассказывавшая о возможностях создания федерации или конфедерации Польши и Украины. Отмечалось, что такое объединение "практически мгновенно введет Украину в ЕС и НАТО". По мнению автора статьи, такой союз будет выгоден Соединенным Штатам, став инструментом "защиты восточного фланга Европы от России".

Однотипный материал появился недавно и в ведущем польском издании Rzeczpospolita за авторством Томаша Гжегожа Гроссе. И Гроссе, и Рохац исходят из того, что Польша уже получила согласие США на поглощение Украины.

В Минске не первый год отмечают имперские замашки польского правящего класса. Одним из актов многолетней подготовки к аннексии западных белорусских земель, помимо раздачи "карты поляка" и систематической пропаганды, должен был стать государственный переворот 2020 года, к подготовке которого были причастны польские спецслужбы.

После начала СВО Варшава перешла к практической реализации своих планов, а идея "Речи Посполитой 2.0" предстала идеологическим обоснованием обновленной польской политики.

В Минске и Москве прекрасно понимают опасность последних заявлений и действий Варшавы и Киева. Как отмечал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, идея забрать западные земли Белоруссии и Украины превращается в "элемент национальной идеологии, поэтому от этой идеи польское руководство уже отказаться не может".

Тема геополитического передела Европы становится для польских верхов все более насущной, затрагивая не только Украину, но и Германию. Историческая память у польских политиков коротка, ради новых территориальных приобретений они готовы забыть и "Волынскую резню", в ходе которой бандеровские банды истребляли поляков...

Москва и Минск противостоят польской экспансии на восток совместно. В текущем году на территории Белоруссии появится российское тактическое ядерное оружие; в перспективе, если будет принято такое решение, может появиться и стратегическое ракетно-ядерное оружие.

И заметим: "Речь Посполитая 2.0", поглотив Украину, не откажется от попыток дальнейшего расширения на восток, от исторического реванша. В случае создания любого польско-украинского объединения его существование будет нести прямую угрозу Белоруссии и Российской Федерации.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683214740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 апреля 2023 года №202
- Мажилис ратифицировал Соглашение между странами СНГ по использованию ложных товарных знаков и географических указаний
- Казахстанско-таджикский деловой форум проходит в Астане
- Вопросы трудоустройства и качества предоставляемого образования в стране обсудили сенаторы с депутатами маслихатов
- О поддержке отечественных производителей социально-значимых товаров для населения
- Безопасность детей и подростковую преступность обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- Рабочая группа КМГ продолжает выявлять нарушения в АО "Озенмунайгаз" и подрядных организациях
- Рейтинги трех казахстанских организаций, связанных с государством, подтверждены ввиду повышения оценки вероятности государственной поддержки; прогнозы - "Стабильные"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  