Франция теряет остатки своей колониальной империи, - В.Прохватилов

18:40 04.05.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 04.05.2023



Сторонники независимости Французской Полинезии одержали триумфальную победу на местных парламентских выборах. Во втором туре выборов выступающая за независимость партия "Тавини Уираатира" ("Служить народу"), которую возглавляет бывший президент Оскар Темару, получила 44,2% голосов. Партия "Тапура Уираатира" во главе с уходящим президентом региона Эдуаром Фричем заняла второе место с 38,5% голосов.



"Таким образом, сепаратисты получили абсолютное большинство в 38 мест из 57 в территориальном собрании. Достаточно, чтобы позволить им управлять в течение пяти лет общиной, расположенной в самом сердце южной части Тихого океана, в 17 000 км от Парижа",



– пишет французская Liberation, отмечая, что "эта победа дает партии Оскара Темару возможность вести переговоры о деколонизации и референдуме о самоопределении с позиции силы".



Оскар Темару



В Елисейском дворце это прекрасно понимают, но стараются принизить значение триумфа сепаратистов. Французская Полинезия уже имеет определенную степень автономии и самостоятельно формирует политику в области здравоохранения, начального и среднего образовании, а также экологии. В этом отношении она ближе к британским и голландским заморским территориям, чем к другим французским владениям, таким как Реюньон и Гваделупа. Париж сохраняет полный контроль над высшим образованием и оборонной политикой. Внутреннюю автономию Французская Полинезия получила в 1984 году после многолетних переговоров с Францией.



Французская Полинезия включает 121 остров с населением 280 тысяч человек. На островах имеются серьезные месторождения газа и редкоземельных металлов. Оскар Темару уже пять раз был президентом этой территории, но каждый раз был смещаем с должности в результате интриг, организованных спецслужбами метрополии. Как отмечает Liberation, на этот раз он намерен представить парламентариям в качестве кандидата на пост президента своего зятя Моэтаи Бразерсона.



То, что метрополия постарается любым путем сохранить Французскую Полинезию в своей колониальной империи, на островах понимают все. Интересно, что чуть ли не самыми успешными сторонниками независимости были потомки воевавшего в составе Русского экспедиционного корпуса на Западном фронте во время Первой мировой войны генерала Максима Леонтьева, поселившегося на Таити в 1936 году.



Потомки генерала образовали один из самых влиятельных кланов Полинезии. Внук генерала, Игорь Леонтьев, был многократным "Мистером Полинезия". Его брат Александр стал представителем Полинезии в парламенте Франции и добился для Полинезии самоуправления, а затем стал первым главой ее правительства. Особенно чтут полинезийцы погибшего в сорок семь лет Бориса Леонтьева, основателя партии "Фетиа Апи" ("Новая звезда"), боровшейся за права коренного таитянского населения.



Генерал Максим Леонтьев и его внук Александр, премьер-министр Французской Полинезии



В 1987 году Александр стал премьер-министром Французской Полинезии. В 1991 покинул этот пост. В 1996 году его брат Борис Леонтьев-Теаху основал "Фетиа Апи" и громко заговорил о французском колониализме. Особенно он протестовал против работы ядерного полигона на островах. Популярность Бориса Теаху была у полинезийцев невероятно высока, что и привело его к гибели.



По давлением партии Бориса Леонтьева-Теаху Франция закрыла ядерный полигон, и к парламентским выборам 2002 года "Фетиа Апи" пришла с серьезным багажом доверия островитян. Дело шло к тому, что Борис Леонтьев станет премьер-министром Французской Полинезии, сформирует собственное правительство и объявит свою родину независимой.



За месяц до выборов небольшой самолет с Борисом и другими лидерами его партии на борту вылетел на встречу с избирателям и исчез. Власти объявили, что самолет потерпел аварию над океаном и в живых не осталось никого.



Памятник Борису Леонтьеву-Теаху



В катастрофу не верили, но расследование велось вяло и вскоре было закрыто. После этого один из бывших сотрудников местных спецслужб заявил, что самолет вовсе не падал в океан. Он сел для дозаправки на малолюдный атолл, и там Леонтьева и его соратников уже ждал отряд автоматчиков...



На Таити каждый год в день смерти Бориса проходят пышные поминальные мероприятия. Александра Леонтьева после того, как он покинул должность премьер-министра, посадили в тюрьму по сфабрикованному обвинению в коррупции, вскоре он умер от инфаркта.



Несмотря на небольшое население и ограниченные природные ресурсы, Французская Полинезия имеет решающее значение для стратегических интересов Запада и Китая, так как она "равносильна автомагистрали, проходящей через сердце Тихого океана в Азию и соединяющей вооруженные силы, дислоцированные на множестве островов, разбросанных по пути между Гавайями, Австралией и Филиппинами", пишет американский журнал Tablet Magazine.



За два года "пандемии" десятки тысяч жителей Полинезии впали в нищету, многие компании обанкротились, туристические курорты закрылись. И тут предложил свою помощь Китай, раздавая щедрые кредиты и предлагая построить торговые и рыболовецкие порты.



"Антиимпериалистический, антиамериканский и антифранцузский Оскар Темару" в интервью Tablet Magazine сказал, что "без всякого сомнения пойдет вместе с китайцами, если это означает избавление от Франции… Поэтому у Пекина, похоже, есть прекрасная возможность подорвать историческую приверженность островов западным странам… лишив флот Франции и США ценной линии обороны в Тихом океане… Полинезия, вероятно, примет предложения Китая", отмечает издание.



Экономическому сближению Папаэте и Пекина, по сути, нет альтернативы. И в дальнейшем здесь может появиться и китайская полиция, как это уже произошло на Соломоновых островах, которые в 2019 году заключили экономический союз с Китаем. На островах "внезапно" поднялась волна погромов против китайского бизнеса, но Пекин помог подавить беспорядки, а сейчас намерен разместить на островах своих военных.



Китай одновременно расширяет свое присутствие в Восточном Тиморе, Папуа Новой Гвинее и Кирибати, берет в аренду целые острова, строит там свои инфраструктурные объекты, в том числе военного назначения.



"Геополитика в Азиатско-Тихоокеанском регионе часто обращается к теории домино, опасаясь, что китайское влияние распространится дальше и задушит влияние стран Запада", – сокрушается австралийский журнал The Diplomat.



В Париже и Вашингтоне будут мешать референдуму о независимости Полинезии. Однако им нечего противопоставить китайским кредитам и китайскому бизнесу. Можно ожидать, что в обозримой перспективе в ответ на появление новых военных баз США на Филиппинах Китай может создать свои военные объекты в Полинезии, в непосредственной близости от Гавайев.



Завязнув в военном конфликте на Украине, США и их союзники проигрывают всю планету.