 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 03.05.2023
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Россия сражается на множестве фронтов одновременно, - Александр Проханов
19:17 04.05.2023

Алая икона Победы
Россия сражается на множестве фронтов одновременно
Александр Проханов

Русская история победна. Русский народ - победитель. Русская Победа - это сонм бесчисленных военных побед на знаменитых полях сражений и в крохотных, забытых стычках на околицах деревень и на лесных опушках. Русская Победа - это великая иконопись, в которой богооткровенные живописцы создали лучезарный образ Царствия Небесного. Русская Победа - это бесподобная русская словесность с ее древним эпосом, с Золотым и Серебряным веками, одухотворенной советской литературой. Русская Победа - это небывалая архитектура Спаса на Нередице и Покрова на Нерли, Храма Василия Блаженного и деревянного космического корабля, построенного в Кижах.
Русская победность в том, что Россия каждый раз после сокрушительных поражений, когда ее вымарывают из истории, вновь возвращается в историю и начинает свое победное восхождение. Восхождение к идеалу, немеркнущему в русском сознании - бессмертному, прекрасному царству, где нет зла, нет бед и насилий. Где царит божественная справедливость, побеждающая самую страшную земную несправедливость - смерть.
Когда 9 мая по Красной площади пронесут Красное Знамя Победы, это пронесут алую икону, к которой прикладывались все поколения русских людей - и те, что жили в далеком прошлом, и нынешние, и те, кто еще не родился.
Сегодня Россия, обагренная кровью, омытая слезами, в грохоте донбасских батарей, вновь совершает свое победное шествие. После чудовищных потрясений тридцатилетней давности, испепеливших страну, мы вновь создаем Государство Российское. Среди кромешных трудов, кровавых сражений, создаем его ежеминутно, посекундно из самых малых, крохотных дел и великих, необозримых проектов, влекомые тем немеркнущим идеалом, что изображен на церковной фреске, что зовется Россией предвечной, бессмертной, нетленной, имя которой - Святая Русь.

Мы создаем оружие Победы. Строим заводы Победы. Обретаем на полях сражений новую русскую армию из отважных солдат, умелых офицеров, талантливых полководцев. Мы создаем новую элиту. Не ту новую, что состоит из сыновей старой, а элиту патриотически мыслящих инженеров, управленцев, политиков, художников и рабочих.
Победа дается страшной ценой. Враг сконцентрировал несметные силы, чтобы нанести Государству Российскому смертельный удар, разгромить в Донбассе его армию, обесточить промышленность, посеять панику, уныние, неверие в душах людей, сделать ставку, как это бывало во все века, на предателей и пораженцев.
Россия сражается на множестве фронтов одновременно. Это бой видимый и невидимый. Его ведут военные, ведут дипломаты, ведут финансисты, ведут разведчики и художники. Победа будет одержана, ибо она, Победа, есть главное содержание сегодняшней русской истории. Победа - тот мистический русский поток, который каждый раз выносит Россию из бездны и возносит ее к величию.
В XVI веке великий иконописец создал удивительную икону "Церковь воинствующая". Икона огромна, писана на доске трехсотлетнего дуба, на ней изображено победное шествие русских ратников, полководцев, князей, русских святых и праведников, ангелов и архангелов. Это несметное святое воинство движется от стен испепеленного Содома к небесному граду, из тьмы поражения к божественной Победе.

Сегодня множество ярких живописцев украшают храмы, пишут иконы, чеканят серебряные и золотые оклады. Но среди них найдется новый озаренный художник, который в XXI веке напишет "Церковь воинствующую", где сонмы русских ратников, праведников, победоносных князей будут пополнены множеством русских победоносцев, будь то Кутузов, Суворов или Жуков, Пушкин, Есенин, Твардовский, Туполев, Курчатов, Гагарин. И пусть художник, исполненный благоговения и любви, поместит в это шествие победоносного Иосифа Сталина. Будет день, когда на груди наших полководцев засверкает бриллиантами учрежденный Сталиным Орден Победы.

Источник - завтра
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