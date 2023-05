Newsweek: Украине и НАТО нужно срочно заняться поисками выхода из вооруженного конфликта

19:27 04.05.2023

Newsweek

США

4 мая 2023



Время для того, чтобы урегулировать конфликт на Украине путем переговоров,



Украине и НАТО нужно срочно заняться поисками выхода из вооруженного конфликта, пишет Newsweek. Времени на то, чтобы завершить его путем переговоров, остается все меньше.



Мик Джаггер, сам того не осознавая, дал президенту Украины Владимиру Зеленскому весьма дельный совет:"Нельзя всегда получать то, что хочешь.



Но, если однажды ты постараешься, то обнаружишь,

Что ты получаешь то, что тебе нужно".

Сейчас украинскому народу нужны мир, безопасность и восстановление экономики. Ничего из этого не получится достичь путем затягивания конфликта, в котором невозможно победить, и время на то, чтобы заключить сбалансированное мирное соглашение посредством переговоров, стремительно истекает.Победы в Первой мировой, во Второй мировой и в американской Гражданской войне определялись не тем, у какой армии были самые умелые генералы и самые храбрые солдаты. Победу в тех войнах одерживала сторона, у которой было самое многочисленное население и самая крепкая промышленная база. В текущем украинском конфликте, скорее всего, случится то же самое. Успех запланированного контрнаступления Украины остается под большим вопросом, а поражение Киева существенно ослабит его позиции на переговорах.19FortyFiveСШАСейчас Джо Байдену необходима новая стратегия в отношении украинского конфликтаЗеленскому придется выбирать между переговорами и продолжением боев, из-за которых он потеряет еще больше территорий, пишет автор статьи для 19FortyFive. Вашингтон должен помочь сторонам согласовать сделку, считает он.



Безоговорочное обещание НАТО поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" в политическом смысле абсолютно бесперспективно. Этот конфликт финансирует вовсе не некий абстрактный субъект под названием "НАТО", а западные налогоплательщики – реальные люди, чьи доходы и качество жизни сейчас заметно страдают. Американские налогоплательщики не станут бесконечно оплачивать пенсии украинских госслужащих, особенно если конгресс отказывается назначить специального генерального инспектора, уполномоченного следить за тем, как расходуются их деньги. В Германии и Италии уже проходят масштабные антивоенные демонстрации, на которых протестующие жгут украинские флаги.[…]



Успешно справившись с Карибским ракетным кризисом, президент США Джон Кеннеди предупредил, что Россию больше никогда нельзя заставлять делать выбор между национальным унижением и ядерной войной. И мы должны прислушаться к его совету.AdМежду тем украинский конфликт быстро опустошает натовские запасы оружия, способствует укреплению опасного альянса России и Китая и лишает Запад поддержки глобального Юга. В самой Украине ежедневно растет число бездомных, вдов, сирот и инвалидов. Нет никаких сомнений, что Киеву, Москве и НАТО необходимо срочно сбавить обороты и заняться поисками выхода. Сейчас первостепенное значение имеют не согласованные предварительные условия для начала процесса урегулирования, а четкое осознание необходимости сесть за стол переговоров, чтобы прекратить боевые действия, которые уничтожают Украину в надежде ослабить Россию.Россия долгое время чувствовала, что расширение НАТО и проникновение альянса на Украину несут угрозу для нее.



Ее опасения подтверждались не только регулярными заявлениями чиновников НАТО о том, что рано или поздно Киев войдет в состав альянса, но и масштабными поставками вооружений, совместными военными учениями и той поддержкой, которую Украине оказывала западная разведка. Этот процесс начался много лет назад, и, хотя некоторые представители Запада не видят в расширении НАТО на восток какой-либо угрозы, Москва воспринимает его именно так.Непонятно, зачем такому оборонительному альянсу, как НАТО, необходимо постоянно расширять список своих членов. Более того, Россия уже ясно дала понять, что она готова вести долгую войну, границы которой будут постепенно расширяться, чтобы помешать Киеву вступить в него. Если НАТО действительно хочет положить конец этому военному конфликту, ей следует согласиться на то, чтобы Украина подписала договор о нейтралитете, подобный Государственному договору о восстановлении независимой Австрии 1955 года. Отказ сделать это лишь подтвердит обоснованность страхов России в отношении того, что реальная цель этого конфликта – развернуть натовские ракеты как можно ближе к Москве.А что насчет безопасности Киева? Выдвигалось предложение, чтобы некоторые ведущие члены НАТО, в том числе Соединенные Штаты, гарантировали независимость нейтральной Украины посредством обязывающих оборонных соглашений. При условии, что Украина останется демилитаризованной, отказ Москвы от такого предложения активизирует глобальную поддержку Киева и убедит многие незападные страны, решившие сохранить нейтралитет в вопросе этого конфликта, в необходимости присоединиться к антироссийской коалиции.Трое советских лидеров в ХХ веке расширили границы Украины – Владимир Ленин (1922), Иосиф Сталин (1945) и Никита Хрущев (1954). Москва утверждает, что жители Крыма, а также четырех восточных областей Украины теперь хотят присоединиться к России. Что же, право на самоопределение – это один из основополагающих принципов американской внешней политики.

Давайте заключим перемирие и проведет референдум под наблюдением ООН, чтобы выяснить, действительно ли эти области хотят присоединиться к Российской Федерации. Путин, скорее всего, согласится на это, потому что он уверен в своей победе на голосовании. И, если он на самом деле победит, с какой стати мы будем противиться воле народа? Без референдума, который позволит мирным способом достичь основных целей, Россия будет продолжать борьбу на поле боя, пока силой не займет все четыре восточноукраинские области, – и, возможно, на этом она не остановится.



Китай мог бы сыграть ключевую роль в урегулировании российско-украинского конфликтаКитай мог бы сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине, пишет Financial Times. Контрнаступление ВСУ не принесет ожидаемых результатов, а посредничество Пекина будет выгодно, как ему самому, так и России, Украине и Западу.



Украинский конфликт ускоряет процесс ослабления влияния Запада в мире, поскольку растущее сочувствие по отношению к России ослабляет поддержку основанного на нормах миропорядка и подталкивает многие страны к тому, чтобы отказаться от доллара как мировой резервной валюты. Такие влиятельные страны, как Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Египет, Пакистан, Ирак, Венгрия, Турция, а также Швейцария и Австрия не поддерживают западные санкции в полной мере. И, если Москва откажется от проведения прозрачного референдума под наблюдением ООН или не примет его результаты, это убедит многие страны, что Россия – действительно заслуживает жестких санкций.У России не может быть обоснованных возражений против вступления Украины в Евросоюз – как это когда-то сделала нейтральная Австрия. Членство Киева в ЕС должно стать одним из неотъемлемых условий любого соглашения, которое положит конец конфликту. В нем также необходимо будет прописать, что крупные западные страны берут на себя обязательство профинансировать восстановление Украины. Тем временем Западу придется отменить введенный им режим экономических санкций, который нанес Европе больше вреда, чем России.Компромиссы никогда не бывают популярными. Лорд Лэндсдоун (1845–1927) был одним из самых опытных британских дипломатов. Он успешно служил в качестве генерал-губернатора Канады, вице-короля Индии, министра обороны и министра иностранных дел.



В разгар Первой мировой войны лорд Лэндсдоун написал письмо прессе, в котором предложил положить конец войне посредством переговоров. Он подчеркнул, что Великобритания могла бы достичь компромисса, и что ей не следовало "стремиться к полному уничтожению Германии как крупной державы". Как и губернатор Флориды Рон Десантис, лорд Лэндсдоун подвергся резкой критике со стороны прессы за то, что усомнился в целесообразности войны, а правительство, которое стремилось к безоговорочной победе, его проигнорировало. Первая мировая война затянулась, миллионы людей погибли, Россия превратилась в Советский Союз, а "безоговорочная победа" продержалась всего 20 лет. Может быть, на этот раз у нас получится лучше.



Авторы статьи:Дэвид Ранделл (David H. Rundell) – бывший глава миссии американского посольства в Саудовской Аравии и автор книги "Видение или Мираж: Саудовская Аравия на распутье" (Vision or Mirage, Saudi Arabia at the Crossroads).

Посол Майкл Гфеллер (Michael Gfoeller) – бывший политический советник Центрального командования США и член Совета по международным отношениям. Он 15 лет работал в Советском Союзе, а также странах бывшего Советского Союза и Восточной Европы.