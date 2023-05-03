 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Задержан глава Венгерско-Кыргызского фонда развития Темирбек Эркинов. Причина задержания пока неизвестна
19:38 04.05.2023

Темирбек Эркинов будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 3 июля

Tazabek - Задержан председатель правления Венгерско-Кыргызского фонда развития Темирбек Эркинов. Об этом Tazabek сообщили источники.

Причина задержания пока неизвестна.

Т.Эркинов - почетный консул Республики Бангладеш в Кыргызстане. В сентябре 2010 г. был кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша КР от партии "Либерально-прогрессивная партия". В списке кандидатов он шел под №15.

Справка

В Бишкеке 5 ноября 2021 года прошла церемония официального запуска деятельности Кыргызского-Венгерско фонда развития с участием министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева, министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Штаб-квартира фонда располагается в городе Бишкек.

Совет директоров Венгерского фонда состоит из 5 человек: 3 представителя от кыргызской стороны и 2 представителя – от венгерской.

Распоряжением председателя кабинета министров КР утверждены составы совета и правления фонда.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - m.akipress.org
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