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|Задержан глава Венгерско-Кыргызского фонда развития Темирбек Эркинов. Причина задержания пока неизвестна
19:38 04.05.2023
Темирбек Эркинов будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 3 июля
Tazabek - Задержан председатель правления Венгерско-Кыргызского фонда развития Темирбек Эркинов. Об этом Tazabek сообщили источники.
Причина задержания пока неизвестна.
Т.Эркинов - почетный консул Республики Бангладеш в Кыргызстане. В сентябре 2010 г. был кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша КР от партии "Либерально-прогрессивная партия". В списке кандидатов он шел под №15.
Справка
В Бишкеке 5 ноября 2021 года прошла церемония официального запуска деятельности Кыргызского-Венгерско фонда развития с участием министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева, министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Штаб-квартира фонда располагается в городе Бишкек.
Совет директоров Венгерского фонда состоит из 5 человек: 3 представителя от кыргызской стороны и 2 представителя – от венгерской.
Распоряжением председателя кабинета министров КР утверждены составы совета и правления фонда.